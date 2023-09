Ligue 1 : le classement après la 4e journée

La 4e journée de Ligue 1 s'est terminée dimanche 3 septembre par la débâcle des Lyonnais face au PSG. Au classement, Monaco est le nouveau leader.

Lyon en pleine crise ? Dans le dur depuis le début de la saison, l'Olympique Lyonnais a sombré face au PSG lors de la conclusion de la 4e journée du championnat de France de Ligue 1. Une défaite 4-1 et un contenu très pauvre. Conséquence, les hommes de Laurent Blanc sont à la dernière place du classement avec 1 point en 4 journées. Le bilan est tout aussi triste pour Lens. Impressionnant et enthousiasmant la saison dernière, le RC Lens n'avance pas depuis le début de la saison à l'image de sa lourde défaite face à Monaco 3-0. Au classement, les Lensois sont 16e.

À l'inverse, tout roule pour l'AS Monaco. Vainqueur 3-0 de Lens comme évoqué juste en haut, les Monégasques sont en tête de la Ligue 1 avec 10 points, juste devant le PSG qui fait un bond au classement après son succès face à l'OL et Marseille. Les Marseillais n'ont pourtant pas pu faire mieux qu'un 1-1 face à Nantes vendredi soir en ouverture de la 4e journée malgré une supériorité numérique pendant 80 minutes.

Voici le calendrier de la journée de Ligue 1 à suivre en ce moment. Les résultats sont actualisés au fur et à mesure des matchs :

Le calendrier de la nouvelle saison de Ligue 1 a été dévoilé jeudi 29 juin avec 34 dates du fait du passage de 20 à 18 clubs. La 1ère journée s'est déroulée le week-end des 12 et 13 août 2023 et la 34ème et dernière aura lieu le samedi 18 mai 2024 avec un multiplex.

Télécharger le calendrier de la Ligue 1 2023/2024

Découvrez à la fin de chaque journée de championnat, le classement de la Ligue 1 Uber Eats mis à jour :

Pour cette saison 2023-2024, Amazon Prime a obtenu 80% des droits TV du championnat de France de foot de la Ligue 1. Le nouveau diffuseur couvre 8 matchs par journée : le match du vendredi soir (21 heures), celui du samedi après-midi (17 heures), le multiplex du dimanche (15 heures), le match du dimanche soir (20h45) et la rencontre du dimanche midi (13 heures). Amazon a d'ailleurs créé une chaîne spéciale : Pass Ligue 1.

C'est Canal + qui diffuse les deux autres rencontres de chaque journée en début de saison : la rencontre du samedi soir (21 heures) et celle du dimanche à 17 heures.