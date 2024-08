Ligue 1 : le programme complet de la 2e journée

Retrouvez le programme complet de la deuxième journée de la Ligue 1.

Alors que tous les regards sont tournés vers les compétitions olympiques et paralympiques, la Ligue 1 a repris la semaine dernière et certaines équipes sont déjà dans la tourmente. Surclassés 3-0 la semaine dernière, les Lyonnais doivent absolument se reprendre lors de la réception de Monaco pour cette deuxième journée. Le LOSC espère de son côté continuer sa bonne dynamique du début de saison et enchainer un deuxième succès en Ligue 1 face à Angers ce samedi après la victoire face au Slavia Prague en barrage aller de la Ligue des champions.

Après un succès 4-1 en ouverture du championnat vendredi dernier face au Havre, le Paris Saint-Germain reçoit ce vendredi soir Montpellier. Les Parisiens devront faire sans Carlos Soler et Milan Skriniar, non retenus dans le groupe par Luis Enrique. Dans le reste des rencontres du week-end, Saint-Etienne affronte Le Havre samedi, Brest se déplace à Lens tandis que Strasbourg reçoit Rennes et Nantes Auxerre. Enfin, Nice affronte Toulouse à domicile alors que l'Olympique de Marseille clôturera la journée dimanche soir face à Reims.

Le programme de la 2e journée de Ligue 1

Vendredi 23 août

20h45 : PSG - Montpellier

Samedi 24 août

17h : Lyon - Monaco

19h : Lille - Angers

21h : Saint-Etienne - Le Havre

Dimanche 25 août

15h : Lens - Brest

17h : Strasbourg - Rennes

17h : Nantes - Auxerre

17h : Nice - Toulouse

20h45 : Marseille - Reims

Pour cette saison 2024-2025, Dazn a récupéré les droits. La formule d'abonnement regroupe 8 matches de L1 par journée (beIN Sports, diffuseur du match restant, aura le premier ou le second choix, en alternance une semaine sur deux) et le reste de l'offre de la plateforme (Betclic Élite, MMA, boxe, Ligues féminines de football...) coûte 29,99 euros par mois avec un engagement d'un an. Sans engagement, et avec un préavis d'un mois pour une annulation, le tarif de ce " DAZN Unlimited " grimpe à 39,99 euros mensuels.