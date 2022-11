Ligue 1 : Lyon freiné par Nice, calendrier et classement

Ligue 1. L'Olympique lyonnais a été tenu en échec par l'OGC Nice vendredi 11 novembre 2022 (1-1), en ouverture de la 15e journée de Ligue 1, la dernière avant la Coupe du monde au Qatar. Le point sur les prochains matchs et le classement à jour.

La 15e journée de Ligue 1 est la dernière avant la trêve mise en place à cause de la Coupe du monde au Qatar. Plusieurs chocs sont au programme ce week-end, à commencer par le duel entre Lyon et Nice, sans oublier l'affrontement entre Monaco et l'OM dimanche 13 novembre 2022. Retrouvez tous les résultats et le classement.

En direct

12:45 - Nice-Favre: "On pouvait gagner ce match" L'entraîneur de l'OGC Nice, Lucien Favre, était content de la prestation de son équipe vendredi soir à Lyon (1-1), en ouverture de la 15e journée de Ligue 1, malgré cette égalisation de Lacazette sur un penalty litigieux en fin de match: "Il ne faut pas rester fixé sur ce penalty. C'est le football et parfois c'est difficile. Lorsqu'on revoit les images, il n'y a clairement pas de faute. Mais l'erreur n'est pas là, elle est quarante secondes avant quand on perd le ballon, a-t-il regretté en conférence de presse. Je suis très content car on a osé jouer, on s'est créé des occasions et on pouvait gagner ce match."

12:00 - OL-Blanc: "Nous progressons" L'entraîneur de l'Olympique lyonnais Laurent Blanc a estimé après la fin du match contre Nice (1-1) que le match nul était finalement logique, vendredi en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Même s'il sait que c'est insuffisant pour un club comme l'OL: "C'est un résultat nul mérité. Je ne suis peut-être pas objectif. Mais au vu de la seconde période que nous avons produite, c'est mérité. Même si nous avons été pris en défaut en contre parfois, nous avons acculé l'adversaire, nous avons été meilleurs en deuxième période. (...) Je pense qu'il faut renforcer le groupe mais on fera la saison avec 90% de cet effectif, c'est la réalité. Il faudrait amener un peu d'expérience. Nous avons joué cinq matches avec moi, dont trois à l'extérieur. Nous avons pris sept points. Ce n'est pas extraordinaire. Mais nous progressons."

11:15 - L'OL s'en sort bien contre Nice L'Olympique lyonnais avait l'intention d'offrir une victoire au Groupama Stadium, à guichets fermés vendredi soir, face à l'OGC Nice en ouverture de la 15e journée de Ligue 1, la dernière avant la Coupe du monde au Qatar. Mais, dans la lignée de sa défaite à Marseille dimanche dernier (1-0), l'OL n'a pu qu'arracher un point face aux Niçois (1-1), grâce à un penalty en fin de match obtenu et transformé par Lacazette. Décevant dans le jeu depuis l'arrivée de Laurent Blanc, Lyon va pouvoir (et devoir) travailler durant la trêve.

10:30 - Le programme de ce samedi en Ligue 1 Après le match nul entre Lyon et Nice vendredi (1-1), la 15e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec deux rencontres au programme. À 17 heures, le RC Lens, surprenant dauphin du PSG au classement, reçoit Clermont à 17 heures au stade Bollaert avant le match entre Rennes et le TFC, à 21 heures. Les sept derniers matchs de la 15e journée seront disputés dimanche.

11/11/22 - 22:54 - Lyon - Nice : Lyon et Nice se quittent sur un nul (1-1) L'Olympique Lyonnais a dominé de manière stérile : au terme de ce match la possession de balle est indiscutablement en sa faveur (65% -35%), mais les deux équipes se sont créées autant d’opportunités devant le but avec 3 tirs cadrés et se séparent sur un score de parité (1-1). Lyon - Nice en direct

11/11/22 - 22:47 - Lyon - Nice : Penalty transformé par Alexandre Lacazette (1-1) ! Et c'est Alexandre Lacazette qui se charge de transformer ce penalty pour l'Olympique Lyonnais ! Le ballon finit dans les filets adverses et le score passe à 1 à 1 au Groupama Stadium. Lyon - Nice en direct

11/11/22 - 22:46 - Lyon - Nice : Penalty pour l'Olympique Lyonnais ! L'arbitre indique un penalty pour de l'Olympique Lyonnais. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Groupama Stadium. Lyon - Nice en direct

11/11/22 - 22:04 - Lyon - Nice : Début de la 2e mi-temps La 2e mi-temps démarre entre l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice, à Lyon, où Eric Wattellier donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-1. Lyon - Nice en direct

11/11/22 - 21:48 - Lyon - Nice : Les joueurs passent au vestiaire au Groupama Stadium L'OGC Nice mène bien son affaire : à la mi-temps, la possession de balle est nettement en faveur de l'Olympique Lyonnais (66% contre 34% pour l'OGC Nice), qui s’est toutefois créé moins d’opportunités avec 0 tirs cadrés, contre 2 tirs cadrés pour l'OGC Nice, et qui souffre sur le score de 0-1. Lyon - Nice en direct

11/11/22 - 21:38 - Lyon - Nice : Nicolas Pepe ouvre le score pour l'OGC Nice (0-1) ! Nicolas Pepe n'a pas raté ce penalty et donne un point à l'OGC Nice. Le score passe à 0-1 dans ce Lyon - Nice ! Lyon - Nice en direct

11/11/22 - 21:36 - Lyon - Nice : Le penalty est raté (0-0)! Nicolas Pepe manque ce penalty accordé par Eric Wattellier ! Pour l'OGC Nice!. Lyon - Nice en direct

11/11/22 - 21:34 - Lyon - Nice : Penalty pour l'OGC Nice ! L'OGC Nice gagne un penalty à la suite d'une faute commise par Nicolas Tagliafico, alors que nous jouons la 35e minute de jeu dans ce match. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Groupama Stadium. Lyon - Nice en direct

11/11/22 - 21:34 - Lyon - Nice : On se dirige vers un penalty ! Après avoir fait appel à la VAR pour des soupçons de faute dans la surface, Eric Wattellier fait part de sa décision définitive : penalty en faveur de l'OGC Nice ! Lyon - Nice en direct

11/11/22 - 21:34 - Lyon - Nice : Penalty en suspens au Groupama Stadium Le jeu est arrêté au Groupama Stadium : Eric Wattellier hésite à siffler un penalty pour l'OGC Nice après un geste litigieux dans la surface et fait appel à l'assistance vidéo. Lyon - Nice en direct

11/11/22 - 21:00 - Lyon - Nice : L'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice lancent les hostilités ! Le coup d’envoi de cette rencontre entre l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, au Groupama Stadium. Lyon - Nice en direct

11/11/22 - 20:30 - Le match de Ligue 1 entre l'OL et Nice va débuter Le premier match de la 15e journée de Ligue 1 qui oppose l'Olympique lyonnais à l'OGC Nice va débuter dans quelques minutes ce vendredi 11 novembre 2022. L'arbitre français M. Wattellier sifflera le coup d'envoi de la rencontre sur la pelouse du Groupama Stadium de Décines à 21 heures.

11/11/22 - 20:00 - Le Gym invaincu en Ligue 1 depuis plus d'un mois L'OGC Nice reste deux victoires consécutives en Ligue 1 (à Lorient et contre Brest) et espère faire la passe de trois à Lyon ce vendredi soir lors de la 15e journée de Ligue 1. Invaincu en championnat depuis le 1er octobre et un déplacement sur la pelouse du PSG (2-1), les Niçois sont en grande forme et sont revenus dans la première partie du classement, à la 9e place, à un point seulement de l'OL, 8e.

11/11/22 - 19:15 - Benzema attendu au Groupama Stadium Karim Benzema pourrait bien faire une apparition au Groupama Stadium de Décines ce vendredi lors de cette rencontre entre l'Olympique lyonnais et l'OGC Nice à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1. Une immense fresque a été dévoilée en son honneur, après son Ballon d'or, dans sa commune de naissance, Bron, et l'attaquant du Real Madrid était présent ce vendredi pour l'inaugurer. Il pourrait bien pousser jusqu'au Groupama Stadium, où les supporters lyonnais seraient ravis de le célébrer.

11/11/22 - 18:30 - Nice: Favre garde confiance L'entraîneur Lucien Favre n'est pas certain de garder son poste à Nice en Ligue 1 après la Coupe du monde, selon les dernières informations qui émanent de la Côte d'Azur, malgré le rebond des dernières semaines. Mais cela n'empêche pas le Suisse d'avoir confiance en lui et en son équipe avant le déplacement à Lyon vendredi lors de la 15e journée. Il vise même très haut: "J'ai dit que l'objectif, c'était d'avoir une équipe qui, dans deux ans, sera prête à jouer la Ligue des Champions et à concurrencer le PSG, a expliqué l’ancien coach du Borussia Dortmund. Donc il faut construire une équipe. Ce n'est pas si facile qu'on le croit. Mais si on donne le temps, ça se fait. J'y crois dur comme fer à ce projet. Il faudra le faire très bien, tous ensemble."

11/11/22 - 17:45 - Laurent Blanc n'a jamais perdu contre Nice En tant qu'entraîneur, Laurent Blanc n'a jamais perdu contre l'OGC Nice durant sa carrière en Ligue 1. En 12 rencontres, l'ancien international français a gagné 8 fois, pour quatre matchs nuls face au Gym. L'OL reste sur trois victoires lors des cinq derniers matchs contre Nice à domicile, pour deux défaites. Le dernier affrontement entre les deux équipes dans le Rhône s'est soldé sur un succès des Lyonnais (2-0), en février 2022.

11/11/22 - 17:00 - Les supporters de Nice interdits de déplacement à Lyon L'OGC Nice ne pourra compter sur ses supporters ce vendredi soir à Lyon, à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1. La préfecture du Rhône a annoncé jeudi via un arrêté que les supporters niçois étaient interdits de déplacement dans le cadre du match de Ligue 1. La préfecture a justifié sa décision par l'existence d'un "fort et ancien antagonisme entre les supporters de l'OL et ceux de l'OGC Nice".

11/11/22 - 16:15 - OL: Blanc déçu de la prestation à Marseille À la tête de l'OL depuis quatre rencontres, Laurent Blanc a eu le temps de constater les difficultés de son équipe, surtout dimanche dernier en Ligue 1 lors de la défaite à Marseille (1-0). Décevants, les Lyonnais n'ont pas été épargné par l'ancien coach du PSG en conférence de presse, jeudi: "Dans l’utilisation du ballon, il y a eu énormément de choses à dire et elles ont été dites, sans flinguer comme j’ai pu le lire. Je dis juste la vérité aux joueurs. Je leur fais confiance et on va continuer à travailler comme ça. Ce n’est pas parce qu’on a loupé une mi-temps à Marseille qu’on va changer de vision, de méthode de travail. (...) Il y a eu un manque de mouvement, de qualité technique et vous pouvez rajouter plein de choses derrière. (...) Il faut rectifier, reprendre confiance."

11/11/22 - 15:30 - L'OL veut se relancer Après deux victoires consécutives en Ligue 1 à Montpellier et Lille, l'OL de Laurent Blanc a connu un coup d'arrêt dimanche dernier au Vélodrome avec la défaite contre l'OM (1-0). Le nouvel entraîneur lyonnais a hâte de pouvoir travailler avec son effectif quasiment au complet durant la Coupe du monde en attendant la reprise de la Ligue 1 fin décembre, mais il sait aussi que le club lyonnais, 8e du classement, doit impérativement prendre des points contre Nice, ce vendredi en ouverture de la 15e journée de L1 (21h).

11/11/22 - 14:45 - Dernière journée de Ligue 1 avant la trêve Cette 15e journée de Ligue 1 est la dernière avant le début de la Coupe du monde au Qatar, le 20 novembre prochain. Dans cette saison particulière, les clubs français vont donc observer une pause de plus d'un mois avant la reprise de la Ligue 1, à la fin du mois de décembre. La 16e journée de L1 se déroulera les mercredi 28 et jeudi 29 décembre 2022 tandis que la 17e journée aura lieu le dimanche 1er et le lundi 2 janvier 2023.