Ligue 1 : Monaco nouveau leader, résultats et classement

Avec les matchs nuls de l'OM et du PSG, Monaco s'est emparé du fauteuil de leader lors de la 7e journée de Ligue 1.

Dernières mises à jour

Voici le classement final après la 7e journée de Ligue 1 et la rencontre entre le PSG et l'OGC Nice. Avec ce match nul, les Parisiens perdent leur place de leader au profit de l'AS Monaco.

