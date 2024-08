Ligue 1 : scores, résultats de la 3e journée et classement

Retrouvez tous les scores, les résultats et le classement de la dernière journée de championnat de Ligue 1

Sommaire Programme des matchs

Résultats des matchs

Classement de la Ligue 1

Dernières actus

Diffusion TV Suite du championnat de France de Ligue 1 ce week-end avec une nouvelle journée riche et de belles affiches au programme pour les gros clubs. Après un cavalier seul du PSG lors des dernières saisons, Monaco, Lille ou encore Marseille voudront tenter de disputer le titre aux Parisiens qui semblent déjà être sur une autre planète depuis le coup d'envoi du championnat au mois d'août. Programme des matchs Découvrez le programme de la prochaine journée de Ligue 1 avec la liste de tous les prochains matchs. Résultats des matchs Voici les résultats des dernières rencontres du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour après le coup de sifflet final de chaque match.

Dernières mises à jour

12:30 - Début de la 3e journée de Ligue 1 Premier match de la 3e journée du championnat de France ce vendredi 30 août avec l'Olympique Lyonnais qui reçoit Strasbourg dans son Groupama Stadium. Après deux revers consécutifs, les Lyonnais doivent déjà réagir.

Classement de la Ligue 1

Qui pour prendre la succession du Paris Saint Germain ? Découvrez le classement complet du championnat de France de Ligue 1 à la fin de chaque rencontre.

Pour cette saison 2024-2025, Dazn a récupéré les droits. La formule d'abonnement regroupe 8 matches de L1 par journée (beIN Sports, diffuseur du match restant, aura le premier ou le second choix, en alternance une semaine sur deux) et le reste de l'offre de la plateforme (Betclic Élite, MMA, boxe, Ligues féminines de football...) coûte 29,99 euros par mois avec un engagement d'un an. Sans engagement, et avec un préavis d'un mois pour une annulation, le tarif de ce " DAZN Unlimited " grimpe à 39,99 euros mensuels.