Coupe de France 2024 : heure, chaîne... Le programme complet des 32es de finale

Pour ce premier week-end de l'année, la Coupe de France est au programme avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1.

Pas de championnat de France de Ligue 1 ce week-end. Après le Trophée des Champions ce mercredi, c'est la Coupe de France qui est au programme avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Quelques belles affiches seront à suivre avec des confrontations entre les clubs de Ligue 1 comme le duel entre Metz et Clermont, Lens et Monaco mais aussi des matchs entre des pensionnaires de Ligue 1 et Ligue 2 comme Brest face à Angers, Amiens - Montpellier ou encore Nice face à Auxerre.

Pour le reste, on suivra des duels déséquilibrés mais qui font le charme de la Coupe de France entre les amateurs de Thionville face à l'Olympique de Marseille ou encore ceux de l'US Revel, pensionnaire de Régional 1 qui affrontera l'ogre parisien en conclusion du week-end dimanche soir.

Vendredi 5 janvier, 18 h

Pau (L2) – FC Nantes (L1), beIN Sports 2.

Challans (N3) – Rodez (L2), beIN Sports Max 4.

Sarreguemines (R1) – Valenciennes (L2), beIN Sports Max 5.

Entente Feignies Aulnoye FC (N2) – Quevilly Rouen Métropole (L2), beIN Sports Max 6.

FC Chambly Oise (N2) – Racing CFF (N2), beIN Sports Max 7.

Vendredi 5 janvier, 20 h 45

Metz (L1) – Clermont (L1), beIN Sports 1.

Samedi 6 janvier, 13 h

AS Fabrègues (R1) – Trélissac Antonne PFC (N2), beIN Sports Max 8.

Samedi 6 janvier, 15 h 30

Stade Brestois (L1) – Angers Sco (L2), beIN Sports 2.

Lille (L1) – Golden Lion (R1), beIN Sports Max 4.

Romorantin (N2) – CS Le Moule (R1), beIN Sports Max 7.

US Orléans (N) – Nîmes (N), beIN Sports Max 6.

Lyon La Duchère (N3) – Le Puy Foot 43 (N2), beIN Sports Max 8.

Olympique Alès-en-Cévennes (N2) – Paris FC (L2), beIN Sports Max 5.

Samedi 6 janvier, 18 h

Amiens (L2) – Montpellier (L1), beIN Sports 2.

Sochaux-Montbéliard (N) – FC Lorient (L1), beIN Sports Max 4.

Avoine Olympique Chinon Cinais (N2) – Strasbourg (L1), beIN Sports Max 5.

Entente Sannois Saint-Gratien (N3) – FC Girondins de Bordeaux (L2), beIN Sports Max 6.

US Pays de Saint-Omer (R1) – USL Dunkerque (L2), beIN Sports Max 7.

Les Herbiers (N2) – Châteauroux (N), beIN Sports Max 8.

Samedi 6 janvier, 20 h 45

Nice (L1) – Auxerre (L2), beIN Sports 1.

Dimanche 7 janvier, 14 h 30

RC Lens (L1) – AS Monaco (L1), beIN Sports 1, France 3 Régions.

Thionville (N3) – Olympique de Marseille (L1), beIN Sports 2, France 3 Régions.

EA Guingamp (L2) – Stade Rennais (L1), beIN Sports Max 5, France 3 Régions.

Pontarlier (N3) – Olympique lyonnais (L1), beIN Sports Max 3, France 3 Régions.

Le Havre (L1) – SM Caen (L2), beIN Sports Max 6, France 3 Régions.

Dimanche 7 janvier, 17 h 30

Chambéry (N3) – Toulouse (L1), beIN Sports Max 5.

Dinan Léhon (N2) – Reims (L1), beIN Sports Max 6.

Dieppe (N3) – Stade lavallois (L2), beIN Sports Max 7.

Bergerac Périgord FC (N2) – Libourne (N2), beIN Sports Max 10.

Louhans Cuiseaux (N3) – Rouen (N), beIN Sports Max 9.

Feurs (N3) – AS Saint-Priest (N3), beIN Sports Max 8.

Dimanche 7 janvier, 20 h 45

US Revel (R1) – Paris Saint-Germain (L1), beIN Sports 1.

Voici le calendrier de la Coupe de France 2024 :

32es de finale : dimanche 7 janvier 2024 (entrée des clubs de L1)

: dimanche 7 janvier 2024 (entrée des clubs de L1) 16es de finale : dimanche 21 janvier 2024

: dimanche 21 janvier 2024 8es de finale : mercredi 7 février 2024

: mercredi 7 février 2024 Quarts de finale : mercredi 28 février 2024

: mercredi 28 février 2024 Demi-finales : mercredi 2 avril 2024

: mercredi 2 avril 2024 Finale : samedi 25 mai 2024

Comme évoqué un peu plus haut, c'est Toulouse qui s'est imposé en 2023 ou qui a plutôt étrillé les Nantais en finale en s'imposant sur le score de 5-1. Comme l'avait expliqué France Info, si ce titre est le deuxième de l'histoire de la ville après celui de 1957, il est le premier de l'histoire du club actuel, fondé à la suite de la dissolution de l'ancien, en 1970. À l'exception de trois titres de champion de D2 (1982, 2003, 2022), le palmarès du club était encore officiellement vierge avant cette date.

Autre signe de la crainte de tensions lors de cette finale, environ 3 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés aux abords du Stade de France ce samedi soir, selon les informations de l'AFP. D'après un bilan policier transmis ce dimanche à TF1/LCI, il y a eu 55 interpellations en marge de la rencontre, dans la soirée. Il s'agissait aussi pour les autorités d'éviter que ne se répète le fiasco de la finale de la Ligue des Champions, en mai 2022. Le dispositif policier mis en place samedi était ainsi "50% plus important" que celui présent en mai 2022 aux abords du Stade de France, avait auparavant indiqué l'entourage du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, selon les informations du Figaro.