Ligue Europa 2024-2025 : ce que doit faire Lyon pour se qualifier en huitièmes, le classement

Déjà qualifié pour les barrages, Lyon vise désormais une qualification pour les huitièmes de finale ce jeudi 30 janvier.

Après le limogeage de Pierre Sage, Jorge Maciel, son adjoint, va entraîner l'Olympique Lyonnais pour ce dernier match de la première phase de la Ligue Europa. Un match capital pour faire le plein de confiance et rejoindre directement les 8es. "On a préparé Ludogorets avec un staff très professionnel et de manière très sérieuse. On a la volonté de gagner pour se qualifier pour les huitièmes de finale. On a tout mis en oeuvre pour ça" explique-t-il.

L'Olympique Lyonnais qualifié en 8e si…

Il gagne contre Ludogorets

Il fait match nul et au moins trois des conditions suivantes sont remplies :

Tottenham ne bat pas Elfsborg,

Anderlecht ne bat pas Hoffenheim,

Galatasaray ne gagne pas à l'Ajax Amsterdam,

Bodo Glimt ne l'emporte pas à Nice,

Viktoria Pilzen ne s'impose pas à l'Athlétic Bilbao par un écart suffisamment large pour remonter sa mauvaise différence de buts (+ 3 contre + 8 à l'OL),

l'Olympiakos ne bat pas Qarabag par un écart suffisamment large pour remonter sa mauvaise différence de buts (+ 3 contre + 8 à l'OL).

Il perd et au moins 6 conditions des conditions suivantes sont remplies :

Tottenham perd contre Elfsborg par un écart suffisamment large pour ne pas remonter sa mauvaise différence de buts (+ 5 contre + 8 à l'OL),

Anderlecht s'incline contre Hoffenheim par un écart suffisamment large pour ne pas remonter sa mauvaise différence de buts (+ 3 contre + 8 à l'OL),

Steaua Bucarest est battu par Manchester United par un écart suffisamment large pour ne pas remonter sa mauvaise différence de buts (+ 3 contre + 8 à l'OL),

Galatasaray s'incline ou fait match nul à l'Ajax Amsterdam sans devancer les Lyonnais au goal-average (+ 4 contre + 8 à l'OL),

Bodo Glimt ne l'emporte pas à Nice s'incline ou fait match nul sans devancer les Lyonnais au goal-average (+ 3 contre + 8 à l'OL),

Viktoria Pilzen perd ou fait match nul à l'Athlétic Bilbao,

l'Olympiakos perd ou fait match nul devant Qarabag,

l'AZ Alkmaar ne s'impose pas à Ferencvaros en devançant l'OL au goal-average (+ 1 pou Alkmaar contre + 8 à l'OL),

les Rangers ou l'Union Saint-Gilloise se neutralisent ou ne l'emportent pas en devançant les Lyonnais au goal-average (+ 5 pour les Rangers, + 1 pour l'Union et + 8 pour l'OL).

Nouvelles règles

La Ligue Europa 2024-2025, qui a été programmée à partir du mercredi 25 septembre, est une édition totalement remaniée de la compétition, l'UEFA ayant décidé de faire passer le nombre d'équipes de 32 à 36. Fini la traditionnelle phase de groupes, place à une ligue unique où chaque équipe affrontera 8 adversaires différents (4 à domicile, 4 à l'extérieur), selon un tirage au sort, à l'instar des changements opérés en Ligue des champions. A l'issue de cette première phase, jusqu'au 30 janvier 2025, les huit premiers de cette ligue unique seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputeront des barrages pour accéder aux huitièmes. Au-delà de cette 24e place, c'est une élimination pure et simple qui attend les équipes les moins bien placées.

Les barrages de phase finale de la Ligue Europa ont été programmés pour leur part les 31 janvier, 16 et 20 février 2025. Les huitièmes de finale les 6 et 13 mars, puis les quarts de finale les 10 et 17 avril, les demi-finales les 1er et 8 mai et la finale le 21 mai 2025, à Bilbao. Autre différence notable avec les édition précédentes : aucune équipe sortie de la Ligue des champions ne viendra s'incruster dans cette Ligue Europa. Une bonne nouvelle pour les clubs participants qui se sont fait chiper le trophée à cinq reprises par des clubs venus de la C1 ces dernières années.

Avec 36 équipes et 144 matchs à disputer, ce nouveau format vise à proposer une "phase de ligue" plus longue et plus intense. Les formations françaises auront fort à faire dans ce grand championnat relevé, mais peuvent nourrir de belles ambitions.

Quel est le calendrier pour l'Europa League 2023-2024 ?

Chaque journée de Ligue Europa compte 18 matchs selon un tirage au sort effectué en août. Voici le calendrier des prochaines rencontres :

Les résultats des derniers matchs

Découvrez ci-dessous les derniers résultats disponibles de l'Europa League 2024-2025. Les scores sont actualisés à la fin de chaque journée :

Le classement de l'Europa League

La phase dite "de ligue" a été programmée du 25 septembre 2024 au 30 janvier 2025 dans une poule unique de 36 équipes. Les huit premières équipes sont qualifiées automatiquement pour les huitièmes, les huit suivantes pour les barrages. Suivez l'évolution le classement de la Ligue Europa et cherchez une équipe dans le moteur de recherche pour découvrir le détail :

Sur quelle chaîne TV voir la Ligue Europa en France ?

Alors que RMC Sport et M6 ont été co-diffuseurs de la compétition ces dernières années, l'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League 2024-2025 à Canal+. Les matchs sont donc diffusés cette saison sur CANAL+. CANAL+, CANAL+ FOOT, CANAL+ SPORT, CANAL+ SPORT360 ainsi que les 18 chaînes TV CANAL+ LIVE.