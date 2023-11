Masters 1000 de Paris-Bercy 2023 : Tsitsipas qualifié, Djokovic face au tenant du titre ! Résultats et programme des quarts

Tsitsipas et Dimitrov se sont qualifiés pour les demi-finales. Novak Djokovic retrouve ce soir Holger Rune, qui l'avait battu en finale l'an dernier. Présentation des affiches de la journée.

Stefanos Tsitsipas a livré une prestation aboutie face à Karen Khachanov (6-3, 6-4) pour s'ouvrir la voie des demi-finales, et pourquoi pas mieux encore. Il a d'abord dominé de la tête et des épaules la première manche, contre un adversaire pourtant bien au niveau. Le deuxième set, encore plus accroché, a livré le même verdict : malgré tous les efforts du Russe, qui a débreaké pour revenir à 4-4 après avoir été mené, le numéro 7 mondial a fait la différence en fin de manche. Il affrontera le Bulgare Grigor Dimitrov en demi-finale.

Cet après-midi, dans le premier quart de finale, Grigor Dimitrov a battu Hubert Hurkarcz pour s'offrir une place dans le dernier carré (6-1, 4-6, 6-4). Après une première manche bouclée en moins de 30 minutes, le Polonais s'est réveillé pour égaliser en remportant le deuxième set. Finalement, Dimitrov a repris le dessus et confirme son retour en forme en éliminant le 11e joueur mondial.

Djokovic, à la peine hier, affronte Holger Rune

Après son entrée en matière impressionnante au tour précédent, Novak Djokovic a été bousculé et même inquiété par le Néerlandais Tallon Griekspoor, en huitième de finale jeudi soir. Le numéro 1 mondial s'est finalement sorti du piège pour l'emporter au bout de 2h30 de jeu et trois sets accrochés (4-6, 7-6, 6-4). Pourtant parfaitement lancé dans le match, le Serbe a ensuite multiplié les erreurs et subi l'agressivité de son adversaire dans le premier set. Il a perdu cinq jeux d'affilée dans cette première manche, qu'il perd 6-4 après avoir mené 4-1.

Les deux joueurs ont ensuite tenu leur service dans le deuxième set, mais Novak Djokovic a montré sa force mentale en survolant le tie-break alors qu'il n'avait plus le droit à l'erreur. Dans la difficulté et sans être absolument dominateur, le numéro 1 mondial s'est finalement montré plus régulier que son adversaire dans une fin de match tendue, pour se qualifier en quart de finale. Il y retrouvera le tenant du titre, Holger Rune, qui l'avait battu en finale l'année dernière et qui n'a pas traîné sur le court face à Daniel Altmaier plus tard dans la soirée (6-3, 6-3).

L'échec français

Pour rappel, il n'y a plus aucun représentant français depuis le deuxième tour. Le bilan tricolore a été famélique dans ce Masters à domicile : aucun joueur sorti des qualifications sur 7 représentants, puis 7 éliminés sur 8 joueurs en lice au premier tour. Le dernier survivant, Ugo Humbert, est sorti au deuxième tour au terme d'un combat de près de quatre heures contre Alexander Zverev (6-4, 6-7, 7-6). Une désillusion, indubitablement, alors que certains arrivaient en forme en cette fin de saison : Adrian Mannarino, Gaël Monfils, Arthur Fils... Rendez-vous la saison prochaine.

Les billets sont disponibles à la vente sur le site officiel du Rolex Paris Masters. La plupart des billets sont déjà vendus, mais un service de revente de billets a aussi ouvert sur le site officiel du Rolex Paris Masters.

Le Rolex Paris Masters 2023 est retransmis sur les chaînes du groupe Eurosport, accessibles notamment via l'abonnement Canal + Sport. Les demi-finales et la finales seront diffusées en clair sur la chaîne C8. A partir de l'année prochaine et jusqu'en 2026, France TV diffusera en clair une partie des matchs du Masters de Paris-Bercy et aussi du Masters de Monte-Carlo.

La prochaine édition du Rolex Paris Masters se déroule du 28 octobre au 5 novembre 2023 à l'Accor Arena de Bercy.

Quel est le calendrier du Masters 1000 de Paris - Bercy 2023 ?

Les deux premiers jours du tournoi sont consacrés aux qualifications alors que le premier tour du tableau principal commence dès le matin du troisième jour. Le programme du Rolex Paris Master :