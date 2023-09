Vuelta 2023 : la 16e étape taillée pour Evenepoel ? Profil et classement

Après la victoire de Rui Costa sur la 15e étape, la troisième semaine de la Vuelta débute ce mardi avec une arrivée à Bejes, où le Belge voudra s'illustre de nouveau.

Ce mardi, la 16e étape en direction de Bejes est la première de trois étapes successives avec une arrivée au sommet, et le peloton pourrait la laisser aux baroudeurs. L'étape, très courte (120 km), est loin d'être complètement plate mais ne comporte aucune difficulté répertoriée avant l'ascension finale (4,9 km à 8,5%). Une nouvelle occasion pour Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) mais aussi les français Romain Bardet (DSM Firmenich) et Lenny Martinez (Groupama FDJ) de remporter une étape, eux qui ne jouent plus le Classement Général. Le Belge, qui a perdu vendredi tout espoir de bien figurer au Classement Général en finissant à 27 minutes de Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), voudra finir en beauté cette Vuelta et gagner un maximum d'étapes en plus du maillot blanc à pois bleus de meilleur grimpeur, qu'il porte déjà.

Les favoris du Classement Général devraient attendre le lendemain, sur la 17e étape, pour véritablement se battre : l'arrivée mythique à l'Alto de l'Angliru ne laisse jamais rien au hasard (13,1km à 9,4%, avec des passages à près de 20%). Ce col légendaire devrait donner envie aux équipes des favoris de contrôler la course pour tenter de gagner en costaud au sommet. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) aura un terrain qui lui convient parfaitement pour tenter de déstabiliser le maillot rouge Sepp Kuss et ses coéquipiers. Les Jumbo Visma pourraient aussi, s'ils sont toujours les plus forts, se battre entre eux pour la victoire d'étape mais aussi le Classement Général. Largement dominé par la Jumbo Visma qui place Sepp Kuss, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard aux trois premières places, ce Tour d'Espagne va donc continuer à se décanter dans cette troisième semaine, et pourrait réserver des surprises.

Voici le classement d'étape et le classement général de la Vuelta, mis à jour à la fin de chaque étape :

Results powered by FirstCycling.com

La Vuelta se déroule traditionnellement après le Tour de France. Pour sa 78e édition, le départ du Tour d'Espagne a ainsi été programmé le 26 août, de Barcelone, capitale de la Catalogne, plus d'un mois après l'arrivée du Tour de France (23 juillet). L'arrivée du Tour d'Espagne a été fixée trois semaines plus tard, le 17 septembre, à Madrid.

Détenteur des droits TV des classiques françaises et italiennes mais aussi des trois grands tours (Giro, Tour de France, Vuelta), le groupe Eurosport a été désigné diffuseur l'intégralité des étapes du Tour d'Espagne 2023 sur ses chaînes.

Voici la start list de la Vuelta 2023 avec les équipes en lice et la liste des coureurs sur la ligne de départ.

Data powered by FirstCycling.com

Un parcours marqué par la montagne et qui laisse peu de place aux arrivées massives... Voici le détail du parcours du Tour d'Espagne 2023 avec la carte intégrale :

La carte du parcours de la Vuelta (zoomer pour plus de détails). © Vuelta

Après un contre-la-montre par équipes de 14 kilomètres depuis le bord de mer de la cité barcelonaise, le Tour d'Espagne va se terminer sur l'Hippodrome de la Zarzuela, à Madrid. La liste des étapes :