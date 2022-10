"Coupe du monde 2022 : calendrier, groupes... Les toutes dernières actus"

COUPE DU MONDE. À partir du 20 novembre et jusqu'au 18 décembre 2022, la Coupe du monde de football se dérouler au Qatar. Découvrez les toutes dernières infos.

La très grosse prise de position de l'Australie contre le Qatar Le 28 octobre à 9h30. À quelques jours du début de la Coupe du monde, on parle plus de l'aspect extra sportif que l'aspect sportif, mais certainement à juste titre. Après le maillot tout noir du Danemark en guise de contestation, l'équipe nationale d'Australie a pris position contre les droits de l'homme au Qatar. Dans une vidéo de 3 minutes, seize membres de la sélection interviennent tour à tour pour dénoncer la situation. "Ces deux dernières années, nous nous sommes consacrés à comprendre et mieux connaître la situation au Qatar", expliquent-ils. " Nous avons écouté des organisations telles qu'Amnesty International, l'Organisation internationale du travail, la Fifa et, plus important, des travailleurs étrangers au Qatar. Il y a des valeurs universelles qui devraient définir le football comme le respect, la dignité, la confiance et le courage. Quand nous représentons notre nation, nous aspirons à incarner ces valeurs." "C'est pour ces raisons que nous devons parler de la situation au Qatar" "Si les réformes mises en place au Qatar sont un pas important et bienvenu, leur application reste inconstante et demande de l'amélioration. Nous avons appris que la décision d'accueillir la Coupe du monde au Qatar a conduit à faire souffrir et blesser un nombre incalculable de nos compagnons travailleurs. Ces travailleurs migrants qui ont souffert ne sont pas que des nombres. Comme les migrants qui ont façonné notre pays et notre football, ils possédaient le même courage, et la même détermination à se construire une meilleure vie."

Deschamps confirmé en cas de bon parcours à la Coupe du monde ? Le 27 octobre à 14h43. Dans une longue interview accordée au Parisien mercredi 26 octobre afin de notamment se défendre contre les accusations contre lui, Noël Le Graët a répondu à quelques questions sur la future Coupe du monde qui débute, faut il le rappeler, le 20 novembre prochain. À la tête des Bleus depuis 10 ans, l'avenir de Didier Deschamps est désormais en suspend, mais en cas de bon parcours, le président de la FFF apporte son soutien à ce dernier. Rien n’a changé, a assuré le patron de la FFF. On se verra après le Mondial et on parlera. On travaille ensemble depuis dix ans. On se connaît assez. Il a envie de réussir une grande Coupe du monde." "S’il remplit sa mission et souhaite poursuivre après le Mondial, il sera prioritaire, a assuré le dirigeant français auprès du journal Le Parisien. Je ne me verrais pas lui dire alors : Votre temps est révolu. Il aura la main. Ce poste lui va comme un gant. Qui peut se prévaloir d’un tel palmarès ? Qui ?" Peut être Zinedine Zidane... L'ancienne légende de l'équipe de France a pris la parole lors de l'inauguration de sa statut de cire et a été très mystérieux. "Est-ce que le costume d'entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu (…) Bientôt, bientôt".

Le débat sur les droits à l'image de l'équipe de France relancé ? Le 26 octobre à 15h39. Ce mercredi 26 octobre, la question des droits à l'image de l'équipe de France a été officiellement relancé. Dans un communiqué transmis à l'AFP, les joueurs indiquent avoir transmis au président de la FFF un projet modifié de convention des droits à l'image. Les Bleus, représentés par leur capitaine Hugo Lloris, "souhaiteraient que le nouveau texte entre en vigueur en janvier 2023, après la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Le document proposé ramène la durée de la convention "à deux ans", et revient également sur "la clarification des droits de la FFF sur l'image collective de l'équipe de France" mais aussi sur le "droit de chaque joueur sur son image individuelle". "Les joueurs de l'équipe de France, par le biais de leur capitaine, ont remis ce jour (mercredi) au président de la FFF un projet modifié de convention unissant chaque joueur à sa fédération", explique le communiqué. Pour rappel, il y a quelques mois, Kylian Mbappé avait refusé de participer à certaines campagnes publicitaires. La polémique avait été une nouvelle fois relancée en septembre dernier lors du rassemblement pour la Ligue des nations.

Kamara, Maignan, Varane.. De bonnes nouvelles pour les Bleus ? Le 26 octobre à 9h40. Plus que quelques jours avant l'annonce officielle de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022. En attendant le 9 novembre et le JT de 20h de TF1, le sélectionneur français contrôle l'état de forme de tous les joueurs et a apporté de bonnes nouvelles lors d'un entretien accordé à l'AFP mardi 25 octobre. Selon le sélectionneur, "la porte reste ouverte" pour le Mondial concernant les deux joueurs. Le sélectionneur des champions du monde a tout de même rappelé qu'il n'appellerait pas un joueur "qui n'est pas en mesure de jouer le début de la compétition". Par ailleurs, alors qu'il a été annoncé officiellement forfait pour la Coupe du monde en raison d'une blessure au genou, l'ancien joueur de l'OM Boubacar Kamara pourrait finalement être apte pour le coup d'envoi de la Coupe du monde. Selon les informations de l'Equipe et RMC Sport, le joueur a repris la course en Angleterre après une évolution favorable de sa blessure, et aimerait rejouer dès le 6 novembre contre Manchester United en Premier League, avant donc l'annonce de la liste pour le Qatar.

L'Emir du Qatar agacé par les critiques Le 25 octobre à 14h30. L'émir Tamim bin Hamad Al Thani a pris la parole à quelques semaines du début de la Coupe du monde au Qatar et a publiquement regretté que "depuis l'attribution du Mondial 2022 au Qatar, le pays soit la cible de campagnes de diffamation et de critiques sans précédent qu'aucun autre pays hôte n'a subi. Nous avons d'abord traité la question de bonne foi, et avons même considéré certaines critiques comme positives et utiles", explique-t-il. "Mais il est vite devenu clair que la campagne tend à se poursuivre et à s'étendre, qu'il y a des calomnies et du deux poids deux mesures, atteignant un niveau d'acharnement qui a amené beaucoup de gens à s'interroger, malheureusement, sur les véritables raisons et motivations derrière cette campagne." "Accueillir la Coupe du monde intègre plusieurs éléments qui forment les composantes de la crédibilité et de la capacité à influencer positivement, cela se manifeste en acceptant le défi et en l'intégrant dans nos projets nationaux et nos plans de développement. En bref, c'est une occasion de décrire 'qui nous sommes', non seulement en termes de force de notre économie et de nos institutions, mais aussi en termes d'identité civilisationnelle (...) Poursuivons le travail pour élever haut le nom de la nation, et ouvrons nos bras pour accueillir tout le monde afin que le monde puisse être témoin de l'hospitalité chaleureuse et de la générosité des Qataris" a-t-il argumenté devant l'assemblé consultative du Qatar.

Zidane en a marre des polémiques Le 25 octobre à 9h25. À moins d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar, les critiques s'enchaînent autour de l'Emirat, mais des personnalités commencent à reprendre le dessus, encourageant ce Mondial, qui reste un grand évènement sportif. Dernier en date et non des moindres, la légende française Zinedine Zidane. En marge de la présentation de sa statut de cire au Musée Grévin lundi 24 octobre, l'ancien champion du monde, qui a toujours soutenu la candidature du Qatar à l'époque, a pris position contre les mouvements de boycott autour de ce Mondial. "ll faut laisser la place au jeu et à la Coupe du monde pour tous les passionnés qui veulent voir juste du football afin que ces derniers passent un bon moment. De toute façon, ce que l'on va dire sur quoi que ce soit, ça ne sera jamais juste, jamais vrai et opportun", a-t-il ajouté, en présence de ses parents, de sa femme et de ses enfants. Mais interrogé sur sa présence dans les tribunes du Mondial en novembre prochain, l'ancien numéro 10 a préféré botter en touche. "Je ne sais pas encore si j'irai au Qatar", a-t-il répondu sans plus d'engouement ni de précision.

Des membres de la communauté LGBTQ détenus et maltraités ? Le 24 octobre à 15h. Déjà accusé de stigmatiser la communauté LGBT (l'homosexualité est interdite au Qatar), un rapport de l'ONG Human Rights Watch (HRW) publié lundi 24 octobre indique que la police qatarie a détenu arbitrairement et maltraité des membres de la communauté LGBTQ. HRW indique avoir "documenté six cas de passage à tabac sévères et répétés et cinq cas de harcèlement sexuel en garde à vue entre 2019 et 2022", le dernier cas remontant à septembre. Des propos et accusations contestés par l'Emirat depuis la publication de ce rapport. Dans le détail, quatre femmes transgenre, une femme bisexuelle et un homosexuel racontent dans ce rapport comment des membres du département de sécurité préventive du ministère de l'Intérieur qatari les ont détenus dans une prison souterraine de Doha. "Ils ont harcelé verbalement et maltraité physiquement des détenus, leur administrant gifles et coups de pieds et de poings jusqu'à ce qu'ils saignent. Une de ces femmes dit avoir perdu conscience. Les services de sécurité ont également exercé de la violence verbale, poussé à des confessions forcées et interdit aux détenus d'obtenir des conseils juridiques, de contacter leurs familles ou de se faire soigner", explique l'ONG. "Ils me battaient tous les jours et m'ont rasé les cheveux. Ils m'ont également demandé d'enlever ma chemise pour prendre ma poitrine en photo" aurait également témoigné une transgenre

La Coupe du monde au Qatar défendue par Nicolas Sarkozy Le 24 octobre à 9h30. Quand le politique se mêle au sport, cela donne une longue interview de Nicolas Sarkozy sur la Coupe du monde au Qatar. Impliqué de près ou de loin sur l'attribution du Mondial à l'Emirat et notamment le changement de position de Michel Platini, l'ancien président de la République a contesté le boycott annoncé par plusieurs villes et certains supporters dans un entretien au Journal du Dimanche paru dimanche 23 octobre. "La mairie de Paris est, me semble-t-il, très satisfaite que les Qatariens possèdent et financent le club de la capitale, lance avec une grande ironie l'ancien Chef de l'Etat. Cette polémique est assez hypocrite." Le football est un sport universel et chaque région du monde doit pouvoir organiser une compétition internationale, estime-t-il. Le football n’appartient pas qu’aux Occidentaux, qu’ils soient Français, Anglais, Italiens ou Américains. C’est un sport qui rassemble. J’observe que tous les pays qui ont organisé des événements internationaux majeurs ces dernières années ont fait l’objet de multiples polémiques : la Chine, la Russie, le Brésil, aujourd’hui le Qatar. Nous devrions donner à chacun de ces pays hôtes la chance de démontrer son savoir-faire et attendre la façon dont se dérouleront ces événements avant de les juger" a enfin très longuement expliqué Nicolas Sarkozy sur cette Coupe du monde qui débute donc le 20 novembre prochain.

Raphaël Varane va-t-il manquer la Coupe du monde ? 23 octobre à 17h12. L’image a secoué tous les supporters des Bleus. Samedi 22 octobre, lors du choc de la 11e journée de Premier League opposant Chelsea à Manchester United, le Français Raphaël Varane s’est écroulé sur la pelouse en seconde mi-temps. L’un des piliers de l’Équipe de France de football et grand artisan de la victoire lors de la Coupe du monde 2018 en Russie s’est blessé tout seul, plantant sa jambe dans la pelouse. C’est la tête dans les mains pour cacher ses larmes que le défenseur central mancunien est sorti. Les supporters français craignent alors le pire. Fort heureusement, les nouvelles sont bonnes pour le Lensois d’origine. Ou, tout du moins, le pire semble avoir été évité. En effet, ce dimanche, Raphaël Varane a passé des examens médicaux. L’IRM a révélé que le grand défenseur de l’Équipe de France souffre d'une petite lésion du biceps fémoral. Selon les médias anglais, il devrait être absent environ trois semaines. On y verra sans aucun doute plus clair avec l’annonce de la liste pour la Coupe du monde le 9 novembre prochain.

Un supporter invité tous frais payés par le Qatar, il s'explique 23 octobre à 11h30. Voilà une histoire que, peut être, certaines personnes aimeraient vivre. Sur BFM TV, Thierry, supporter des Diables Rouges de la Belgique pour cette Coupe du monde 2022 a été invité tous frais payés par le Qatar pour suivre la Coupe du monde. Cet homme fait partie des 1 000 fans du monde entier invités par l'émirat pour assister à la prochaine Coupe du monde. "Le Qatar a contacté notre Fédération. En Belgique, on a un ranking, quand tu vas voir des matchs de l’équipe nationale, tu marques des points. La Fédération a contacté les 40 premiers au classement, dont je faisais partie, et, suivant le ranking, il y avait 20 places pour les supporters belges" a-t-il expliqué. Alors qu'il n'avait pas prévu de s'y rendre, il a bien évidemment accepté, malgré les polémiques autour de cette Coupe du monde. "Ce n’est pas maintenant qu’il faut boycotter la Coupe du monde, c’était au moment de la choisi. Quelque chose qui me fait bien rire, c’est Paris qui va boycotter les écrans géants alors que leur club phare est dirigé par les Qataris. C’est de l’hypocrisie" lance-t-il. Est ce qu'il faudra dire du bien de la Coupe du monde en contrepartie, le supporter ne nie pas cette probabilité. "On verra. Après, ça sera peut-être bien aussi, on verra comment ça se passe sur place. Peut-être qu’on pourra dire du bien. Personnellement, j’ai déjà visité Dubaï et je ne peux pas en dire du mal. Peut-être que je vais revenir enchanté du Qatar, et je l’espère."

Les Bleus, favoris du Mondial, Mbappé chouchou du public ? 21 octobre à 14h40. Selon un sondage exclusif Harris Interactive pour RMC publié jeudi 20 octobre à un mois jour pour jour du début de la Coupe du monde 2022, les Français sont optimistes sur les chances de l'équipe de France dans ce Mondial, brisant donc la fameuse malédiction du dernier champion du monde. Selon ce dernier, les Français voient comme principaux candidats au titre lors du Mondial l'équipe de France avec 43% des suffrages. Les sondés font ensuite du Brésil leur favori à 16%. Vient ensuite, à 15%, l’Allemagne, qui reste un sérieux prétendant à la victoire finale au yeux du public tricolore. Parmi les autres enseignements de ce sondage, Kylian Mbappé est vu comme le principal leader de l'équipe de France parmi les fans tricolores. Derrière l’attaquant de 23 ans, Karim Benzema, nouveau Ballon d'Or France Football est à 24% alors que Antoine Griezmann recueille 13% des suffrages auprès des sondés. On retrouve également les mêmes joueurs lorsque le sondage demande qui est le "chouchou" du public. Kylian Mbappé se détache largement avec 31% des sondés. On retrouve par la suite Antoine Griezmann (18%) et Karim Benzema (15%). Olivier Giroud arrive en quatrième position, cité par 13% des Français.

Qui sont les joueurs forfaits et incertains pour la Coupe du monde ? 21 octobre 2022 à 9h. À un mois de la Coupe du monde 2022 (20 novembre -18 décembre), la liste des joueurs blessés et forfaits pour la Coupe du monde 2022 commence déjà à s'allonger. En équipe de France, deux sont officiellement forfaits pour ce Mondial. Tout d'abord, l'ancien milieu de l'OM Boubacar Kamara, blessé avec son club d'Aston Villa au genou, est absent pour plusieurs mois. Toujours au milieu de terrain, N'Golo Kanté, blessé et opéré des ischio-jambiers, sera absent pour trois mois et ne disputera pas le Mondial. Au rayon des incertitudes, Paul Pogba, malgré sa reprise à l'entraînement suite à son opération, n'est pas sur de disputer le Mondial en raison d'un probable gros manque de temps de jeu. Enfin, Mike Maignan, gardien numéro 2 des Bleus, a rechuté de sa blessure au mollet gauche avec son club du Milan AC et compromet ses chances. Chez les autres nations, plusieurs forfaits sont déjà officiels. Titulaire en défense centrale avec l'Uruguay, le joueur du FC Barcelone Ronald Araujo va devoir se passer de la Coupe du monde après une blessure à l'adducteur de la jambe droite contre l'Iran. Reece James, blessé au genou face au Milan AC, loupera également le Mondial avec l'Angleterre et sera absent 8 semaines. Le Portugal est particulièrement touché avant ce Mondial avec le forfait de Diogo Jota, blessé au mollet avec Liverpool alors que Danilo, blessé aux ischio-jambiers, engage une course contre la montre. Enfin, des joueurs comme Koke, Dybala, Richarlison, Leroy Sané, tous actuellement blessés, sont incertains.

Des liens étranges entre le président de la Fifa et le Qatar ? 20 octobre 2022 à 14h50. Un article du Monde, publié le jeudi 20 octobre 2022, un mois tout pile avant le début de la Coupe du monde 2022, met en avant des liens étranges entre Gianni Infantino, président de la FIFA, et le Qatar, pays hôte de ce Mondial. L'enquête explique que le Suisse réside au Qatar depuis l'année 2021 où il loue une maison pour sa famille. Un choix unique dans l'histoire du Mondial car théoriquement, le président de la FIFA vient dans le pays hôte seulement quelques jours avant le coup d'envoi de la compétition. Comme le rappel nos confrères, depuis 2016, le président de l’instance est "censé n’avoir qu’un rôle représentatif et stratégique, et nullement opérationnel." Si Jérôme Valcke, ancien secrétaire de la FIFA, estime qu'il est dans son droit, Sepp Blatter, ancien dirigeant de l'instance, pense que Gianni Infantino a tort. "Il n’a pas à vivre dans le pays hôte du Mondial. C’est une erreur. Il n’a rien à y faire. Il perd de sa neutralité et de sa superbe de président s’il y a un problème sur place et qu’il doit trancher." Les liens troubles ne s'arrêtent pas vraiment là. En 2020, la FIFA retire sa plainte déposée quatre ans plus tôt pour "corruption privée active" contre le Qatari Nasser Al-Khelaïfi. Lors du procès en appel, la représentante du ministère public de la Confédération helvétique s'est dite étonnée de ce revirement de situation. Enfin, le Monde rappel également des affaire troubles comme en mars 2016 et juin 2017 où le président de la FIFA a rencontré secrètement (sans procès-verbal) le procureur général suisse Michael Lauber, chargé des enquêtes sur la FIFA, dont une procédure pénale ouverte contre X, en mars 2015, pour "soupçon de gestion déloyale et de blanchiment d’argent" en lien avec l’attribution du Mondial. Deux autres rencontres auront lieu, déclenchant une procédure pénale en Suisse pour «incitation à l’abus d’autorité, à la violation du secret de fonction et à l’entrave à l’action pénale...