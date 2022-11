"DIRECT. Coupe du Monde : la 9e journée en live ! Résultats et classement"

Coupe du Monde. Buts en direct, évolution des scores, résultats des matchs, classement provisoire, calendrier des prochaines matchs... La Coupe du Monde est relancée ce lundi 28 novembre 2022. Toutes les infos en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

11:00 - Cameroun - Serbie : Coup d'envoi du match entre le Cameroun et la Serbie ! C’est parti à Al Wakrah, où Mohammed Abdulla Hassan donne le coup d’envoi de Cameroun - Serbie, comptant pour la 2e journée, dans le groupe G. Cameroun - Serbie en direct

Du 20 novembre au 18 décembre, retrouvez notre NL quotidienne spéciale Coupe du monde. Des dossiers, des bios ainsi que tous les résultats et les dernières actualités du Mondial au Qatar seront à retrouver dans notre newsletter, abonnez-vous ! Abonnez-vous et recevez la newsletter Coupe du monde Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

10:50 - Un boxeur s'en prend à Lionel Messi ! Détenteur des quatre ceintures mondiales des super-moyens, le boxeur mexicain Canelo Alvarez s'en est pris à Lionel Messi après la victoire de l'Argentine samedi dernier face au Mexique (2-0). Il reproche notamment au joueur du PSG d'avoir piétiné le maillot d'El Tri dans les vestiaires, pris comme un manque de respect. Dans une série de tweets, Canelo Alvarez a pointé du doigt le septuple Ballon d'Or : "Qu'il implore Dieu que je ne le rencontre pas !"

10:40 - Vlahovic sur le banc, la compo serbe Comme face au Brésil jeudi dernier, Dusan Vlahovic démarrera la rencontre sur le banc ce lundi face au Cameroun. Voici la composition serbe concoctée par Dragan Stojkovic : V.Milinkovic-Savic - Milenkovic - Veljkovic - Pavlovic - Zivkovic - Lukic - Maksimovic - Kostic - Tadic - Mitrovic - S.Milinkovic-Savic.

10:30 - La demande des Allemands aux Espagnols Après le match nul (1-1) entre l'Espagne et l'Allemagne ce dimanche soir, certains joueurs de la Mannschaft comme Antonio Rudiger ont demandé à Dani Carvajal ou Dani Olmo de battre le Japon ce jeudi lors du dernier match de la phase de poules de la Coupe du monde 2022.

10:20 - Epassy remplace Onana, la compo du Cameroun Ecarté pour des raisons disciplinaires, André Onana est remplacé par Devis Epassy dans les cages des Lions Indomptables pour affronter la Serbie ce lundi (11h00). Voici la composition du Cameroun : Epassy (G) - Kai - Castelletto - N'Koulou - Tolo - Kunde - Anguissa - Hongla - Mbeumo - Choupo-Moting - Toko Ekambi.

10:05 - André Onana écarté du groupe du Cameroun ! Le gardien titulaire du Cameroun, André Onana, a été "écarté" du groupe avant le match décisif ce lundi (11h00) contre la Serbie au Mondial 2022, a appris l'AFP auprès d'une source à la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). Il s'agirait d'une sanction disciplinaire, sans préciser le motif ni la durée de la mise à l'écart.

09:40 - Du monde devant Espagne - Allemagne Véritable choc de la phase de poules de la Coupe du monde 2022, la rencontre Espagne - Allemagne a rassemblé ce dimanche soir 7,48 millions de téléspectateurs devant TF1, soit 30,4% de part de marché. La chaîne a écrasé la concurrence en devançant France 2 (3,15 millions de téléspectateurs).

09:15 - Un Argentin fait un appel à un psy La débâcle des Argentins pour leur entrée en lice face à l'Arabie Saoudite mardi dernier a laissé des séquelles. À tel point que le portier de l'Albiceleste Emi Martinez a fait un appel à un psychologue après la rencontre : "J'ai parlé avec un psychologue parce qu'ils m'ont tiré dessus deux fois et j'ai concédé deux buts. J'ai 45 millions d'Argentins derrière moi et j'aurais dû donner plus."

08:50 - Le programme du jour Ce lundi aura lieu la neuvième journée de Coupe du monde 2022 où le Brésil et le Portugal sont de retour : Cameroun - Serbie à partir de 11h00

Corée du Sud - Ghana à partir de 14h00

Brésil - Suisse à partir de 17h00

Portugal - Uruguay à partir de 20h00

08:25 - La réponse cash d'un Croate au Canada Auteur d'un doublé lors de la victoire de la Croatie (4-1) ce dimanche face au Canada en Coupe du monde, Andrej Kramaric a remercié à sa manière le sélectionneur canadien après la rencontre. En effet, John Herdman avait déclaré après la défaite inaugurale face à la Belgique : "Je leur ai dit (à ses joueurs) qu’ils sont à leur place et que nous allons nous retrousser les manches et sortir la Croatie. C’est aussi simple que ça." De quoi motiver les vices-champions du monde en titre y compris Andrej Kramaric : "Ce sont des mots qui ont motivé toute la Croatie. Je tiens à remercier l'entraîneur du Canada pour cette motivation. Il aurait pu choisir de meilleurs mots. Il aurait pu les formuler un peu différemment. À la fin, la Croatie a montré qui a baisé qui."

08:00 - Bonjour à tous ! Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur le site de L'internaute pour suivre en direct cette neuvième journée de la Coupe du monde 2022 avec quatre rencontres au programme : Cameroun - Serbie, Corée du Sud - Ghana, Brésil - Suisse et Portugal - Uruguay.

27/11/22 - 23:00 - Fin du direct ! Rendez vous demain C'est la fin du live sur la huitième journée de la Coupe du monde 2022. Rendez-vous dès demain matin 8h pour la suite de la compétition avec le deuxième match du favori brésilien contre la Suisse et surtout l'affiche en soirée entre le Portugal et l'Uruguay.

27/11/22 - 22:50 - L'Allemagne ne perd pas deux fois On dit souvent que les champions ne perdent jamais deux fois de suite. Cette définition colle parfaitement à l'Allemagne en Coupe du monde. En effet, la nation aux quatre étoiles n'a plus connu perdu deux matches consécutifs dans la compétition depuis l'édition 1958. Battue en demi-finale par la Suède (1-3), celle qui était encore la RFA avait été laminée par la France de Just Fontaine et Raymond Kopa (3-6). Cela dit une certaine culture de l'excellence au plus haut niveau.

27/11/22 - 22:45 - Messi sur le départ ? Alors qu'il a été déterminant dans la victoire des siens contre le Mexique en marquant un but et délivrant une passe décisive, Lionel Messi se retrouve au coeur de rumeurs de transfert. Selon les informations du journal britannique Times, la légende argentine serait en discussions avancées avec l'Inter Miami en vue d'un transfert l'été prochain. A 35 ans, le joueur du PSG sera en fin de contrat en juin 2023 et donc libre de s'engager où il le souhaite. Rejoindre le club de David Beckham est une option d'autant plus crédible que Messi possède une maison en Floride et aurait confié à un média espagnol qu'il rêvait de jouer aux Etats-Unis. L'entourage du joueur a tenu à démentir ces rumeurs. Affaire à suivre néanmoins pour le capitaine de l'Argentine qui aura d'autres priorités dans les jours à venir puisqu'il aura la lourde tâche d'aider sa sélection à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, mercredi prochain (à 20h) face à la Pologne de Robert Lewandowski.