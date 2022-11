"DIRECT. Coupe du Monde : tous les buts, les résultats et les classements provisoires à jour"

Coupe du Monde. La Coupe du Monde reprend ses droits ce dimanche 20 novembre 2022. Suivez en direct tous les buts, les résultats, l'évolution des classements groupe par groupe et toutes les infos en direct.

Dernières actus

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 a déterminé l'ensemble des groupes de la phase de poules et une première esquisse du calendrier de cette Coupe du monde avec l'affiche du match d'ouverture, Qatar - Equateur. Voici tous les groupes issus de ce tirage au sort :

Classement Groupe A Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Equateur 3 1 1 0 0 2 0 2 2 Pays-Bas 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Qatar 0 1 0 1 0 0 2 -2

Classement Groupe B Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Angleterre 0 0 0 0 0 0 0 0 1 European Play-Off 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Etats-Unis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Pays de Galles 0 0 0 0 0 0 0 0

Classement Groupe C Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Argentine 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Mexique 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Pologne 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Arabie Saoudite 0 0 0 0 0 0 0 0

Classement Groupe D Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Australie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Danemark 0 0 0 0 0 0 0 0 1 France 0 0 0 0 0 0 0 0 1 IC Play-Off 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Tunisie 0 0 0 0 0 0 0 0

Classement Groupe E Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Allemagne 0 0 0 0 0 0 0 0 1 IC Play-Off 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Japon 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Espagne 0 0 0 0 0 0 0 0

Classement Groupe F Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Belgique 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Croatie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0

Classement Groupe G Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Brésil 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Cameroun 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Serbie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Suisse 0 0 0 0 0 0 0 0

Classement Groupe H Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Corée du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Pour faire face à ces contraintes climatiques, la FIFA a décidé d'organiser cette Coupe du monde en hiver, pour la première fois de son histoire. La date du match d'ouverture, Qatar - Equateur, a ainsi été fixée au 20 novembre 2022, tandis que la grande finale aura lieu le 18 décembre 2022, le jour de la fête nationale du Qatar.

La phase de poules de la Coupe du monde 2022 se déroulera du 20 novembre au 2 décembre. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 8e de finale, programmés les 3, 4, 5 et 6 décembre. Ce sera ensuite l'heure des quarts de finale, prévus les 9 et 10 décembre, puis des demi-finales, les 13 et 14 décembre. Le match pour la troisième place aura lieu le 17 décembre et la finale le dimanche 18 décembre, à une semaine de Noël. Voici le calendrier de la phase de groupes :

Télécharger le calendrier de la Coupe du monde 2022 en PDF

Calendrier groupe A Groupe A Dimanche 20 nov. Qatar 0 - 2 Equateur Lundi 21 nov. Sénégal 17:00 Pays-Bas Vendredi 25 nov. Qatar 14:00 Sénégal Pays-Bas 17:00 Equateur Mardi 29 nov. Pays-Bas 16:00 Qatar Equateur 16:00 Sénégal

Calendrier groupe B Groupe B Lundi 21 nov. Angleterre 14:00 Iran Etats-Unis 20:00 Pays de Galles Vendredi 25 nov. Pays de Galles 11:00 Iran Angleterre 20:00 Etats-Unis Mardi 29 nov. Pays de Galles 20:00 Angleterre Iran 20:00 Etats-Unis

Calendrier groupe C Groupe C Mardi 22 nov. Argentine 11:00 Arabie Saoudite Mexique 17:00 Pologne Samedi 26 nov. Pologne 14:00 Arabie Saoudite Argentine 20:00 Mexique Mercredi 30 nov. Pologne 20:00 Argentine Arabie Saoudite 20:00 Mexique

Calendrier groupe D Groupe D Mardi 22 nov. Danemark 14:00 Tunisie France 20:00 Australie Samedi 26 nov. Tunisie 11:00 Australie France 17:00 Danemark Mercredi 30 nov. Tunisie 16:00 France Australie 16:00 Danemark

Calendrier groupe E Groupe E Mercredi 23 nov. Allemagne 14:00 Japon Espagne 17:00 Costa Rica Dimanche 27 nov. Japon 11:00 Costa Rica Espagne 20:00 Allemagne Jeudi 1 déc. Japon 20:00 Espagne Costa Rica 20:00 Allemagne

Calendrier groupe F Groupe F Mercredi 23 nov. Maroc 11:00 Croatie Belgique 20:00 Canada Dimanche 27 nov. Belgique 14:00 Maroc Croatie 17:00 Canada Jeudi 1 déc. Croatie 16:00 Belgique Canada 16:00 Maroc

Calendrier groupe G Groupe G Jeudi 24 nov. Suisse 11:00 Cameroun Brésil 20:00 Serbie Lundi 28 nov. Cameroun 11:00 Serbie Brésil 17:00 Suisse Vendredi 2 déc. Cameroun 20:00 Brésil Serbie 20:00 Suisse

Calendrier groupe H Groupe H Jeudi 24 nov. Uruguay 14:00 Corée du Sud Portugal 17:00 Ghana Lundi 28 nov. Corée du Sud 14:00 Ghana Portugal 20:00 Uruguay Vendredi 2 déc. Corée du Sud 16:00 Portugal Ghana 16:00 Uruguay

Huitièmes de finale

3 décembre 2022 à 16h : 1er du Groupe A-2e du Groupe B (8e de finale)

3 décembre 2022 à 20h : 1er du Groupe C- 2e du Groupe D (8e de finale)

(8e de finale) 4 décembre 2022 à 16h : 1er du Groupe B-2e du Groupe A (8e de finale)

4 décembre 2022 à 20h : 1er du Groupe D -2e du Groupe C (8e de finale)

-2e du Groupe C (8e de finale) 5 décembre à 16h : 1er du Groupe E-2e du Groupe F (8e de finale)

5 décembre à 20h : 1er du Groupe G-2e du Groupe H (8e de finale)

6 décembre à 16h : 1er du Groupe F-2e du Groupe E (8e de finale)

6 décembre à 20h : 1er du Groupe H-2e du Groupe G (8e de finale)

Quarts de finale

9 décembre à 16h : 1er du Groupe A ou 2e du Groupe B-1er du Groupe C ou 2e du Groupe D (quarts de finale)

(quarts de finale) 9 décembre à 20h : 1er du Groupe E ou 2e du Groupe F-1er du Groupe G ou 2e du Groupe H (quarts de finale)

10 décembre à 16h : 1er du Groupe B ou 2e du Groupe A- 1er du Groupe D ou 2e du Groupe C (quarts de finale)

ou 2e du Groupe C (quarts de finale) 10 décembre à 20h : 1er du Groupe F ou 2e du Groupe E-1er du Groupe H ou 2e du Groupe G (quarts de finale)

Demi-finales

13 décembre à 20h : Vainqueur Q1-Vainqueur Q2 (demi-finale)

14 décembre à 20h : Vainqueur Q3-Vainqueur Q4 (demi-finale)

Finale

17 décembre à 16h : match pour la 3e place

18 décembre à 16h : finale de la Coupe du monde 2022

Si beIN Sports diffusera l'intégralité des matchs de la compétition, TF1 a dévoilé au mois de juin les affiches qu'elle diffusera pour le prochain Mondial au Qatar. Voici la liste complète des matchs à retrouver sur notre papier dédié :