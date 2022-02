"DIRECT. JO 2022 : Fillon Maillet en or, médaille de bronze pour Faivre et les fondeurs. Les résultats"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER. Quentin Fillon Maillet a ajouté, ce dimanche 13 février, un deuxième titre olympique à sa collection en remportant une poursuite dantesque. Avant, Mathieu Faivre, champion du monde de slalom géant en titre a pris une médaille de bronze comme les fondeurs quelques minutes plus tard. Une journée prolifique pour l'équipe de France qui compte à présent 10 médailles.

16:15 - Shaolin Sandor Liu en or sur 500 m Chez les hommes le short track sur 500 m a été remporté par le grand favori hongrois Shaolin Sandor Liu qui décroche sa quatrième médaille olympique et sa première en or dans des Jeux Olympiques. Le Russe Konstantin Ivliev termine à la deuxième position et le Canadien Steven Dubois complète le podium.

16:00 - "Les Jeux de l'enfer" pour Lepape Éliminé en quarts de finale du short track plus tôt dans la journée ce dimanche 13 février, ces JO 2022 ressemblent à un véritable cauchemar pour Sébastien Lepape. Il s'est confié en zone mixte sur cette aventure à Pékin plus que compliquée. "Je ne fais pas ce pour quoi je suis venu. Je suis venu faire du short track pour faire la course avec les mecs. Aujourd'hui, je me retrouve à faire la course contre moi-même. C'est dur. Je ne sais pas ce qui a pu mal aller. J'ai vécu les Jeux de l'enfer, du début jusqu'à la fin. J'ai pris zéro plaisir."

15:45 - Erin Jackson championne olympique du 500m L'Américaine Erin Jackson remporte le titre olympique sur 500 m en patinage de vitesse dans ces JO 2022. Histoire incroyable pour l'Américaine qui ne devait pas être présente à ces Jeux Olympiques. Mais sa compatriote Brittany Bowe a laissé sa place à Erin Jackson sur les 500 m. Elle devance la Japonaise Miho Takagi et la Russe Angelina Golikova.

15:30 - Le bond de la France au classement des médailles C'est une journée des Jeux Olympiques qui sourit à l'équipe de France. Les Tricolores font un bond au classement des médailles et renouent avec le top 10 alors qu'ils pointaient à la 13e position avant de démarrer cette nouvelle journée des JO 2022. Mais grâce aux trois médailles glanées ce dimanche 13 février par Quentin Fillon Maillet, Mathieu Faivre et les fondeurs, l'équipe de France fait une très belle opération et dispose désormais de 10 médailles.

14:09 - Les résultats du hockey Deux matches ont eu lieu dans le cadre du tournoi de hockey masculin dans le Groupe C. Mené de trois buts à l'issue du deuxième tiers-temps, les Finlandais ont réagi et arraché la prolongation au cours de laquelle ils ont pris le dessus (4-3 a.p.). Grâce à cette victoire, ils prennent la tête du Groupe C. Dans l'autre match, les Slovaques ont signé leur premier succès aux JO 2022 contre les Lettons (5-2).

13:51 - Les résultats du curling La nuit dernière, le tournoi de curling s'est poursuivi et chez les hommes, les Suédois ont lutté mais ont fini par battre la Norvège (6-4) et signé leur 5ème victoire dans ces JO 2022. Les Britanniques ont eux ajouté un troisième succès en quatre matches face à la Chine (7-6), alors que les Canadiens n'ont fait qu'une bouchée des Américains (10-5). L'Italie, elle, a été une fois de plus dominée, cette fois par la Russie (7-10), sa quatrième défaite. Dans la compétition féminine, Les Suissesses font le même parcours que les Suédois et signées un 5ème succès face aux Canadiennes (8-4).Les Britanniques et les Suédoises ont largement battu les Danoises (7-2) et les Américaines (10-4). Enfin, la Chine est sortie victorieuse du duel 100 % asiatique avec la Corée du Sud (6-5).

13:19 - "Juste incroyable" "C'est juste incroyable. Aujourd'hui, les conditions étaient... C'était des conditions de guerriers comme on dit, très lentes. On se retrouve avec de la neige, du vent... Je suis tellement fier d'avoir réussi le 20/20 là-dedans et faire douter mes adversaires. Je ne sais pas si j'ai fait douter Johannes mais il a douté face au vent un moment. Ca a été une grosse bagarre. Quatre médailles en quatre courses, c'est au-delà de mes espérances", a savouré le désormais double champion olympique des JO 2022.