"DIRECT. JO 2022 : la médaille d'or pour Braisaz-Bouchet, "déception" pour Fillon Maillet et les hommes"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER. Nouvelle médaille d'or pour le biathlon français. Justine Braisaz-Bouchet a remporté le titre olympique lors de la mass start femmes des JO 2022. En revanche, déception du côté des hommes et Quentin Fillon Maillet qui échoue à la 4e place mais qui aura réussi ses Jeux avec 5 médailles.

13:20 - Les demi-finales de curling féminin ont débuté C'est parti au centre aquatique national pour les demi-finales du tournoi de curling féminin de ces JO 2022. La Suède affronte la Grande-Bretagne alors que le Japon affronte la Suisse. Une place en finale est en jeu dans ces deux rencontres alors que les deux perdants joueront une petite finale pour le bronze.

13:05 - Les Françaises provisoirement 3e en bob à deux Margot Boch et Carla Sénéchal se sont classés 3e après leur passage dans l'épreuve de bob à deux chez les femmes dans ces JO 2022; Elles ont 7 petits centièmes de retard sur la tête menée par une paire russe. Elles étaient les troisièmes à passer.

13:00 - Début du bob à deux avec la paire française C'est parti pour la première manche du bob à deux femmes dans ces JO 2022. Margot Boch et Carla Sénéchal vont écrire l'histoire dans quelques minutes en devenant la première paire française à s'élancer dans cette compétition à l'occasion de Jeux Olympiques.

12:45 - Les Américains Knierim et Frazier en tête du programme court Pour le moment, après le passage de 6 paires dans le programme court de patinage artistique en couple, ce sont les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier qui mènent après avoir récolté 74.23 points. Il reste 13 couples dans cette avant-dernière épreuve de patinage des JO 2022.

12:30 - Les Françaises Margot Boch et Carla Sénéchal bientôt en lice C'est une compétition pour l'histoire. En effet la première manche de bob à deux femmes de ces JO 2022 débutera à 13h avec, pour la première fois dans des Jeux Olympiques, une paire française engagée dans la compétition. Margot Boch et Carla Sénéchal monteront dans leur bobsleigh pour tenter d'honorer le drapeau français. La paire française partira en troisième position après la paire chinoise et russe. Pour rappel Margot Boch était déjà en lice dans ces JO 2022 à l'occasion de l'épreuve de monobob où elle a pris une honorable 11e position.

12:15 - Le Canada médaillé de bronze en curling masculin On connaît désormais les premiers médaillés du tournoi masculin de curling dans ces Jeux Olympiques. Le Canada a décroché la médaille de bronze en venant à bout des États-Unis (8-5) au terme de la petite finale. La finale du tournoi de curling masculin de ces JO 2022 aura lieu demain et opposera la Suède et la Grande-Bretagne.

12:00 - Le programme court en couple de patinage artistique a commencé Le programme court en couple de patinage artistique a débuté au palais omnisports de Pékin. Il n y a pas de Français. les 16 meilleurs couples rejoindront le programme libre qui aura lieu demain et qui clôturera les épreuves de patinage artistique de ces JO 2022.

11:45 - Nouveau record pour le biathlon français Ces JO 2022 auront été les Jeux Olympiques du biathlon pour la délégation française. Avec 7 médailles, 3 en or et 4 en argent, le biathlon français établit un nouveau record de médailles dans une seule discipline dans des Jeux d'hiver. Sans le biathlon, la France ne serait que 16e au classement des médailles. Actuellement les Tricolores figurent à la 10e place et la moitié des médailles ont été obtenues dans des épreuves de biathlon.

11:30 - L'arrivée de la mass start messieurs Revivez l'arrivée de l'ultime course de biathlon de ces JO 2022 et le sacre du Norvégien Johannes Boe. Il devance le Suédois Martin Ponsiluoma et le Norvégien Vetle Christiansen. ????????????????



Impérial, Boe remporte la mass-start et sa quatrième médaille d'or à #Beijing2022, Fillon Maillet ???????? au pied du podium...

11:14 - Simon Desthieux déçu Pas de médaille individuelle dans ces JO 2022 pour Simon Desthieux qui s'est exprimé après sa 11e place à l'issue de la mass start messieurs. "Les Jeux sont terminés et j'ai pas eu de médaille individuelles mais c'est le biathlon. Les conditions météo ont été délicates mais encore plus aujourd'hui. Il a fallu gérer tout ça avec le froid et les mains gelés, je n'ai pas été précis."

11:05 - La première réaction de Quentin Fillon Maillet Au pied du podium à l'issue de la mass start hommes, Quentin Fillon Maillet a exprimé sa déception malgré les cinq médailles qu'il a empoché à l'occasion de ces Jeux Olympiques : "'J'y ai cru fort, je me suis battu et j'avais envie d'aller chercher le Grand Chelem. Quand j'ai vu Johannes raté deux balles, je me suis dit que j'avais un coup à jouer mais les émotions m'ont rattrapé. Je m'en veux un peu même si ça reste fantastique d'avoir cinq médailles."

10:57 - Thomas Krol champion olympique du 1000m en patinage de vitesse L'Hollandais Thomas Krol a remporté la médaille d'or du 1000m en patinage de vitesse. Il a devancé le Canadien Laurent Dubreuil et le Norvégien Haavard Lorentzen. Il s'agissait de la dernière épreuve de patinage de vitesse de ces JO 2022 pour aujourd'hui. Demain, à l'image de ce qu'il se fait en biathlon et la mass start, le départ groupé terminera ces épreuves de patinage de vitesse dans ces Jeux Olympiques.

10:42 - Le résultat des autres Français Les trois autres Français engagés dans cette mass start hommes des JO 2022 terminent assez loin. Simon Desthieux termine à la 16e place, Émilien Jacquelin finit à la 22e position alors que Fabien Claude se classe 26e.

10:39 - Fillon Maillet au pied du podium, Boe sur le toit de l'Olympe Que c'est cruel.. Quentin Fillon Maillet échoue au pied du podium après avoir complètement raté son dernier tir debout. Le Jurassien termine 4e derrière le Norvégien Christiansen, le Suédois Ponsiluoma. Johannes Boe remporte avec brio cette dernière course de biathlon des JO 2022 et s'adjuge une cinquième médaille dans ces Jeux Olympiques et un quatrième titre olympique.