"DIRECT. JO 2022 : grosse déception pour Pinturault, résultats et médailles"

11:30 - "Fier de ce que je suis", déclare Kevin Aymoz

12e du programme libre de patinage artistique hommes à 24 ans, Kevin Aymoz sort grandi de ces JO 2022. Il s'agissait de ses premiers Jeux Olympiques. "Je me sens fier de ce que je suis, aujourd’hui. Il y avait plein d’émotions pendant ce programme libre. Il ne s’agissait pas d’être parfait mais de se battre jusqu’au bout et réaliser son rêve, de représenter son pays au mieux. Je me suis battu et même s’il y a des erreurs, ce n’est pas grave", a déclaré le jeune patineur français.