"DIRECT. JO 2022 : une dernière journée sans médaille pour la France, les résultats"

S'il y a bien un pays qui vibre et vit pour le ski alpin, c'est l'Autriche. Sacrée dans toutes les disciplines au cours de son histoire aux Jeux olympiques, la toute jeune épreuve par équipes manquait encore à son palmarès. Il y a quatre ans, pour la première, les Autrichiens avaient été privés des honneurs du défrichage par la Suisse. Dernière survivante du collectif argenté à Pyeongchang, Katarina Liensberger a dû faire passer le message à ses coéquipiers qu'il n'était pas envisageable de laisser à nouveau filer l'or. Solides face à al Slovénie, les skieurs autrichiens ont sortis ensuite la Norvège, tombeuse de la France, à la faveur d'un meilleur temps cumulé avant d'aller se parer d'or dans un duel très serré contre l'Allemagne, là aussi grâce à un meilleur temps cumulé. Voilà donc l'Autriche au sommet par équipes. Le podium est complété par la Norvège qui a dominé au temps les Etats-Unis de Mikaela Shiffrin, qui a failli en petite finale.

