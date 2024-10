Top 14 : Bordeaux Bègles trébuche et cède sa place de leader, le classement

Nouveau leader dans ce championnat de France de rugby après la défaite de Bordeaux Bègles ce dimanche 20 octobre.

Dans le choc de cette journée entre Bordeaux Bègles et La Rochelle, les champions d'Europe se sont imposés 32-22 et reviennent quasiment à hauteur des Bordelais à la troisième place du classement. "On est très mal rentrés dans le match, avec une grosse timidité dans les collisions. On a perdu beaucoup de ballons contre des Rochelais dont on savait qu'ils attaqueraient furieusement. La première demi-heure est catastrophique sur l'engagement, donc la maîtrise technique a été faible" a analysé Yannick Bru après le match.

Au classement, c'est le Stade toulousain qui profite de ce revers pour reprendre la place de leader du Top 14 grâce à sa victoire sur le terrain de Pau. Cette journée a offert des scores fleuves avec Clermont qui a étrillé Vannes en marquant 55 points, le Racing a lourdement chuté sur le terrain de Bayonne, tout comme le Stade Français à Castres. En bas du classement, Montpellier est de nouveau dans la zone rouge après sa cinglante défaite face au RCT qui a enfin remarqué des essais.

Quel est le classement du Top 14 ?

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Télécharger le calendrier du Top 14 2024-2025 en PDF

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :