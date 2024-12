Top 14 : le programme du Boxing Day et le classement

Pas de vacances pour le Top 14 avec le Boxing Day qui fait son grand retour.

Si vous avez peur d'être en manque de sport pendant la période de Noël, le Top 14 est là pour vous ! Durant ces deux prochaines semaines, le Boxing Day rythmera votre quotidien et de gros chocs sont au programme. On commence déjà par la journée prévue le week-end du 21 décembre avec un choc entre La Rochelle et Clermont ou encore le duel des opposés entre le Lou et le Stade Toulousain. Mais le Boxing Day en lui même est prévu le 28 et 29 décembre et les affiches sont belles ! On suivra notamment le classique du championnat de France entre le Stade Toulousain et le Stade Français ou encore Bordeaux Bègles qui accueille Toulon dans un choc de haut de tableau.

Samedi 28 décembre

Pau - Vannes

Aviron Bayonnais - Castres Olympique

ASM Clermont - Montpellier HR

Union Bordeaux-Bègles - RC Toulon

Dimanche 29 décembre

Racing 92 - LOU Rugby

USA Perpignan - Stade Rochelais

Stade Toulousain - Stade Français

Quel est le classement du Top 14 ?

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Télécharger le calendrier du Top 14 2024-2025 en PDF

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :