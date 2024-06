Top 14 : Toulon-La Rochelle et UBB-Racing 92 en barrages, toutes les infos sur les phases finales

Retrouvez les résultats et le classement du Top 14.

La dernière journée du Top 14 a levé les derniers doutes concernant les affiches des barrages et des demi-finales du championnat. Vainqueur à Jean Bouin face à Toulon, le Stade français a assuré la deuxième place mise en danger par leurs adversaires du soir et évitent les barrages en s'imposant 23 à 20. Le RCT termine de son côté quatrième et recevra La Rochelle à domicile la semaine prochaine, dans une ambiance qui promet d'être festive pour le retour du RCT en phase finale après six ans d'absence. Les Rochelais terminent en effet cinquième de la saison régulière en battant le Racing 92 ce samedi à domicile 24-19.

Le club francilien verra également les phases finales du top 14, mais les Ciel-et-Blanc ont eu très peur. En effet, la victoire de Castres à Bayonne offrait la sixième place aux Castrais, jusqu'à la 79e minute et l'essai salvateur de Maxime Baudonne synonyme de bonus défensif et donc de qualification. Le Racing se déplacera samedi prochain en barrage à Bordeaux pour affronter l'UBB, qui a assuré sa troisième place en s'imposant facilement 40 à 7 face à Oyonnax, déjà relégué. Les hommes de Yannick Bru ont en revanche perdu Matthieu Jalibert, sorti blessé et vraisemblablement forfait pour au moins les barrages la semaine prochaine.

Enfin, Toulouse s'est incliné face au LOU 40 à 28 avec une équipe sans aucun titulaire. Le Stade toulousain était en effet déjà assuré de terminer premier du championnat, et a fait tourner sur la pelouse lyonnaise.

