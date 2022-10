Top 14 : Toulouse enchaîne, le Stade Français confirme, le classement

TOP 14. En remportant le choc de la journée face à la Rochelle, le Stade Toulousain est plus que jamais leader du Top,14.

Dans le choc annoncé de la journée de Top 14, le Stade Toulousain a terrassé le champion d'Europe La Rochelle, rapidement réduit à 14 contre 15. Grâce à un énorme Thomas Ramos qui a inscrit les 26 points de son équipe lors de la victoire, Toulouse est plus que jamais leader du Top 14. "Le résultat est plus que satisfaisant puisqu'on laisse zéro point à La Rochelle. Mais c'était un match assez frustrant, ç'a été un gros combat. On a eu du mal à mettre notre jeu en place malgré les occasions qu'on a eues. On a réussi à les mettre à la faute et à marquer des pénalités. Mais on avait du mal à trouver de la continuité dans notre jeu" a analysé Antoine Dupont après la rencontre.

Derrière l'incontestable Toulouse, le Stade Français a facilement dominé Brive au stade Jean Bouin pour enchaîner une troisième victoire de rang dans ce Top 14 pour prendre la place de dauphin au classement. La Rochelle, toujours 3e du classement, voit Toulon, Lyon et Clermont revenir sur ses talons après leurs victoires respectives face à Castres, Pau alors que Clermont a ramené le nul face à Bordeaux.

Quel est le classement du Top 14 ?

Voici le classement à jour du Top 14 pour la saison 2022-2023. Le classement est mis à jour à la fin de chaque rencontre :

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Télécharger le calendrier du Top 14 2022-2023 en PDF

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales. Vous pouvez zoomer sur les images ci-dessous pour voir le détail et également le télécharger ci-dessus :

© LNR

© LNR

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :