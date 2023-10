NBA : Wembanyama très affuté, quelle date pour la reprise ?

Lors du media day de la NBA, le Français est apparu particulièrement affuté avec une prise de poids conséquente.

Dans quelques semaines, le 24 octobre, les premières minutes de Victor Wembanyama seront particulièrement attendus sur le parquet de San Antonio. Lundi 2 octobre, le géant français a participé à son tout premier média day et est déjà apparu très affuté. Critiqué pour son apparence, l'ancien joueur des Mets a déjà pris entre 5 et 7 kilos de muscle depuis qu'il s'entraîne avec les Spurs et affiche sa confiance. Depuis que je suis à San Antonio, j'ai pris 10 à 15 livres (entre 4 et 7 kilos, Ndlr). J'essaie de m'arrêter là, de ne pas prendre trop rapidement. Nous sommes sur la bonne voie. Ma condition physique est bien meilleure qu'à n'importe quel autre moment de ma vie.

Au delà du Français, cette saison sera très attendue avec plusieurs changements dans les franchises dont un inattendu avec l'arrivée de la star des Blazers Damian Lillard du côté des Bucks de Milwaukee pour former un duo électrique avec Giannis Antetokounmpo. Les Bucks sont désormais considérés comme les grands favoris de la saison avec bien évidemment les tenants du titre Denver et les Suns de Phoenix.

Le 24 octobre 2023 lancera officiellement la saison régulière de la NBA qui se terminera le 14 avril 2024. Le All-Star Game se déroulera le week-end du 16 et 18 février.

Chaque franchise de NBA dispute 82 rencontres en saison régulière. À la fin de cette saison régulière, les huit meilleures franchises de chaque conférence sont classées de 1 à 8. Le 1er affronte le 8e, le 2e est opposé au 7e,... Les gagnants du premier tour accèdent aux demi-finales de conférence, les vainqueurs du deuxième tour passent aux finales de conférence. Les champions de chaque conférence s'affrontent lors des finales NBA. Les séries se disputent au meilleur des 7 matchs qui sont jouées en format 2-2-1-1-1, depuis la saison 2013-2014.

Depuis la saison 2020-2021, le play-in a fait son apparition en NBA dans lequel les équipes classées de la 7e à la 10e place disputent un mini tournoi. Le 7e et le 8e de chaque conférence s'affrontent dans un match, où le vainqueur est qualifié en 7e position des playoffs. Le vaincu affronte le vainqueur de la rencontre entre le 9e et le 10e de chaque conférence, où le gagnant du match se qualifie pour les playoffs à la 8e place.

En NBA, il y a 30 franchises réparties en deux conférences :

Conférence Ouest :

Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder Phoenix Suns Portland Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Conférence Est :

Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphie Sixers Toronto Raptors Washington Wizards

Évènement prestigieux de la NBA, les meilleurs joueurs se regroupent le temps d'un week-end. Plusieurs épreuves sont organisées comme le concours à trois points, le concours de dunk, le "skills challenge" et en clôture, un match de gala entre les superstars de la ligue de basket-ball américaine.

Détenteur des droits TV de la NBA, BeInSport diffuse une rencontre chaque nuit de NBA. L'émission "NBA Extra" diffusée de 12h45 à 13h30 du lundi au vendredi analyse l'actualité de la NBA.

Pour suivre la NBA sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez souscrire à un abonnement sur l'application NBA.

Nikola Jokic aurait presque pu réaliser le triplé, mais la NBA a préféré décerné le titre le 3 mai 2023 à Joël Embid. Le pivot des Sixers a été récompensé de sa magnifique saison régulière. C'est la troisième année consécutive que la disctinction est remise à un pivot.

Fondée en 1946, découvrez le palmarès de la NBA depuis 2000 :