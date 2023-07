Tour de France femmes 2023 : chaîne TV et profil de la 3e étape

Place à la 3e étape du Tour de France femmes ce mardi 25 juillet entre Collonges-la-Rouge et Montignac-Lascaux.

Après deux étapes accidentées permettant de faire quelques écarts, la 3e étape du Tour de France femmes prévue ce mardi 25 juillet devrait sourire aux sprinteuses. Et quand on dit sprint chez les femmes, on pense inévitablement à une victoire de Lorena Wiebes (Team SD Worx). La Néerlandaise, intouchable dans ce exercice depuis deux saisons, pourrait bien décrocher son 3e bouquet sur la Grande Boucle. Il faudra tout de même se méfier de Charlotte Kool (Team dsm-firmenich) et Marianne Vos (Team Jumbo-Visma), ainsi que des Italiennes Chiara Consonni (UAE Team ADQ) et Elisa Balsamo (Lidl-Trek).

Si le profil de l'étape est relativement plat, il y aura tout de même quelques difficultés sur le parcours. Au programme, la côte du Peyroux (sommet au km 27,2 / 3e catégorie) : 4,8 km à 4%, la côte du Pératel (km 30,9 / 4e catégorie) : 2 km à 5,3%, la côte de L'Escurotte (km 58,1 / 4e catégorie) : 2,6 km à 4,7%, la côte des Andrieux (km 89,4 / 4e catégorie) : 2,6 km à 4,1% et la côte de Saint-Robert (km 92,2 / 4e catégorie) : 1,1 km à 6,2%. Au classement général, la Belge Lotte Kopecky ne devrait pas perdre sa tunique jaune.

Découvrez tous les soirs à la fin de chaque étape, le classement du Tour de France femmes.

Voici le détail et le profil des huit étapes du Tour de France femmes avec le grand départ prévu à Clermont Ferrand et une grande boucle dans la ville.

1re étape : Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand (124 km)

2e étape : Clermont-Ferrand - Mauriac (148 km)

3e étape : Collonges-la-Rouge - Montignac-Lascaux (147 km)



4e étape : Cahors - Rodez (177 km)



5e étape : Onet-le-Château - Albi (126 km)



6e étape : Albi - Blagnac (122 km)



7e étape : Lannemezan - Tourmalet (90 km)



8e étape : Pau - Pau (contre-la-montre, 22 km)

Voici la carte officielle du Tour de France femmes qui partira donc le 23 juillet avec le Grand Départ à Clermont Ferrand. Il y aura 956 kilomètres, trois régions et 11 départements traversés. La carte

Le Tour de France féminin 2023 effectuera son grand départ le dimanche 23 juillet 2023 à Paris avec une 1ere étape disputée sur le circuit des Champs-Elysées avant l'arrivée du Tour de France masculin. Il prendra fin une semaine plus tard, le 30 juillet 2023.

Quels sont les gains pour le Tour de France féminin ?

Pas de parité entre les hommes et les femmes pour le Tour de France. Au total 250 000 € seront attribués et mis en jeu pour les équipes et les coureuses dont 50 000 € à la vainqueur du classement général individuel final.

Quelle est la diffusion TV pour le Tour de France féminin ?

Le Tour de France féminin aura une diffusion exclusive et intégrale sur les antennes de France Télévisions jusqu'en 2025.