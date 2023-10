Tour de France Femmes 2024 : un grand départ aux Pays-Bas et une arrivée à l'Alpe d'Huez ! Le parcours

Après le succès de l'édition 2023, le Tour de France Femmes 2024 s'élancera des Pays-Bas pour huit étapes qui s'annoncent spectaculaires.

Après une édition 2023 dominée par la Néerlandaise Demi Vollering et son équipe SD Worx, le Tour de France Femmes 2024 s'élancera de Rotterdam aux Pays-Bas. Les deux premières demi-étapes du lendemain se dérouleront dans le même pays avec un contre la montre de 6 kilomètres l'après midi. Le lendemain, les coureuses seront toujours à Rotterdam pour l'ultime étape exclusivement aux Pays-Bas. La suite s'annonce spectaculaire avec un mélange entre la classique de l'Amstel Gold Race et Liège Bastogne Liège avant de filer vers la France. La fin de ce Tour de France femmes s'annonce grandiose avec un terrain taillé pour les grimpeuses avec l'arrivée à l'Alpe de l'Huez. Le parcours total de cette 3e édition du Tour de France est de 946 kilomètres avec un gros penchant vers l'Est de la France.

La course, décalée en raison des Jeux Olympiques de Paris 2024, se tiendra du 12 au 18 août, et comportera huit étapes.

Carte et parcours du Tour de France femmes

Voici la carte et le parcours du Tour de France femmes avec une arrivée finale du côté de l'Alpe d'Huez

Les étapes du Tour de France femmes

1ère étape le 12 août : Rotterdam - La Haye (124km)

2e étape le 13 août : Dordrecht - Rotterdam (67km)

3e étape le 13 août : Rotterdam - Rotterdam (6,3km)

4e étape le 14 août : Valkenburg - Liège (122km)

5e étape le 15 août : Bastogne - Amnéville (150km)

6e étape le 16 août : Remiremont - Morteau (160km)

7e étape le 17 août : Champagnole - Le Grand Bornand (167 km)

8e étape le 18 août : Le Grand Bornand - Alpe d'Huez (1520km)

Les favoris du Tour de France femmes

Demi Vollering (SD Worx) s'avance en grande favorite après la retraite de sa principale rivale, Annemiek Van Vleuten. Outre les principales outsiders Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM), Gaia Realini (Lidl-Trek) ou encore Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), les Françaises auront aussi une carte à jouer. Juliette Labous (DSM - Firmenich), dans le top 5 sur les deux premières éditions, visera le podium. Cédrine Kerbaol (Ceratizit - WNT), meilleure jeune l'année dernière, voudra aussi faire bonne figure