Victoire française à San Sebastian ! Au terme d'une attaque foudroyante sous la flamme rouge, Victor Lafay s'impose lors de la deuxième étape du Tour de France 2023 devant Wout Van Aert et Tadej Pogacar.

18:00 - Lafay : "faire le coup du kilomètre était une bonne idée" Victorieux aujourd'hui à San Sebastian lors de la deuxième étape du Tour de France 2023, Victor Lafay est revenu sur les derniers kilomètres et l'attaque qui lui a permis de l'emporter : "Je me suis dit "pour une fois je vais avoir un plan dans le final". (…) J'ai vu que les Jumbo avaient beaucoup travaillé dans le final donc c'est pour ça que je me suis dit que faire le coup du kilomètre était une bonne idée puisqu'ils étaient un peu entamés." 17:50 - La victoire de Lafay en vidéo Le coup du kilomètre : revivez l'attaque victorieuse de Victor Lafay sous la flamme rouge en vidéo. 17:40 - Le Top 10 de la deuxième étape Pour cette deuxième étape du Tour de France 2023, Victor Lafay l'a emporté devant Wout Van Aert et Tadej Pogacar. Voici le top 10 de l'étape : V.Lafay W.Van Aert T.Pogacar T.Pidcock P.Bilbao M.Jensen M.Woods R.Bardet D.Teuns J.Hindley 17:30 - Quinze ans que Cofidis l'attendait Si Victor Lafay a remporté la deuxième étape du Tour de France, le Français a mis fin à une disette de 15 ans où l'équipe Cofidis n'avait plus gagné sur le Tour de France (Sylvain Chavanel à Montluçon). 17:24 - Lafay l'emporte ! Quelle victoire de Victor Lafay ! Le Français a remporté après une superbe attaque à huit cent mètres de l'arrivée la seconde étape du Tour de France 2023 devant Wout Van Aert et Tadej Pogacar. 17:18 - Laffay attaque ! Sous la flamme rouge, Victor Laya a attaqué le peloton et s'échappe ! 17:17 - La Jumbo-Visma en tête Malgré les diverses attaques de Pidcock ou d'autres coureurs, Wout Van Aert s'assure de suivre les tentatives pour rester au contact et viser la victoire d'étape. 17:15 - Trois kilomètres avant l'arrivée Il reste trois kilomètres à parcourir avant l'arrivée de la deuxième étape du Tour de France 2023. 17:12 - Bilbao repris Peillo Bilbao n'ira pas au bout de son attaque. L'Espagnol a été repris par la formation Jumbo-Visma. 17:08 - Bilbao s'échappe De retour sur Vingegaard et Pogacar avec le reste du peloton, Pello Bilbao a contre-attaqué pour s'échapper dans la descente vers San Sebastian. 17:05 - Les deux coureurs repris Alors que Jonas Vingegaard a refusé de prendre les relais pour aller disputer la victoire d'étape avec Tadej Pogacar, les deux hommes ont été repris par le reste du peloton. 17:00 - Pogacar premier au sommet Quel coup de Tadej Pogacar ! À la lutte au sprint avec Simon Yates et Jonas Vingegaard, le Slovène a franchi le sommet du Jaizkibel en tête avant de continuer son attaque. Le leader de la formation UAE s'est envolé aux côtés du maillot jaune 2022. 16:59 - Des bonifications au sommet Des bonifications de temps seront données au sommet du Jaizkibel : 8 secondes pour le premier, 5 pour le second et 2 pour le troisième. 16:57 - Pinot et Alaphilippe distancés Rafal Majka fait des victimes dans le Jaizkibel : Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe sont distancés par le peloton. 16:55 - Powless repris C'est fini pour Neilson Powless ! L'Américain a été repris à 19 kilomètres de l'arrivée par le peloton et Rafal Majka qui continue d'emmener ses leaders vers le sommet du Jaizkibel.

Découvrez dès la fin de chaque étape le classement de ce Tour de France 2023 à jour, avec les écarts entre les coureurs.

Quel est le parcours et quelle est la carte du Tour de France 2023 ?

Voici la carte officielle et le parcours du Tour de France 2023 dont le départ a été fixé à Bilbao, en Espagne. Un parcours qui se concentre quasiment exclusivement dans le Centre et l'Est de la France. Plusieurs cols reconnus ont été programmés, dans les Pyrénées et les Alpes. Le Tourmalet et le Grand Colombier ont notamment été prévus au programme. Dans le détail, ce Tour de France propose 3 404 kilomètres, 30 cols (Hors catégories, 1e catégorie ou 2e catégorie), 4 arrivées au sommet et 22 kilomètres de contre-la-montre. L'organisation a déclaré 6 étapes de plaine, 6 accidentées, 8 de montagne et un chrono.

Qui sont les engagés pour le Tour de France 2023 ?

Retrouvez la liste de tous les coureurs engagés pour le Tour de France 2023.

Quelles sont les étapes du Tour de France 2023 ?