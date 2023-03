Ligue Europa Conférence 2023 : heure, chaîne TV... Le programme des huitièmes de finale retour

Nice, seul club français encore en lice en Europe a l'opportunité de poursuivre son parcours européen. Pour y parvenir, les Aiglons devront conserver leur avance sur le Sheriff Tiraspol lors du match retour ce jeudi 16 mars en marge des huitièmes de finale retour de la Ligue Europa Conférence.

Unique rescapé français en Europe, l'OGC Nice, a été déclaré vainqueur au match aller en Moldavie 1 à 0 face au Sheriff Tiraspol. Les Aiglons pourront ce soir, en cas de succès, rejoindre le huit final de la Ligue Europa Conférence. Et Jean-Clair Todibo, l'un des hommes en forme du Gym pense pouvoir offrir aux supporters un match plaisant. "Par rapport à l'aller on aura un meilleur terrain sur lequel on pourra s'exprimer beaucoup mieux". Parce qu'en effet, cet OGC Nice est très séduisant depuis l'arrivée de Didier Digard qui n'a toujours pas perdu. Les Niçois pourraient néanmoins être perturbés de l'absence de leur coach sur le banc car ce dernier, ne dispose pas de la licence Pro UEFA ou collective nécessaire aux yeux des instances européennes pour exercer dans la zone mixte. Il sera toutefois dans les tribunes et c'est Julien Sablé, son adjoint qui enrôlera pendant 90 minutes ou plus, ce rôle.

Parmi les autres affiches, La Gantoise a gagné très largement la double confrontation face à Basaksehir (5-2). C'est la première équipe qualifiée pour les quarts de finale. Les autres matcs se dérouleront ce soir avec la Lazio qui s'est fait surprendre la semaine passée à domicile. Aux Pays-Bas contre l'AZ Alkmaar, les Romains auront fort à faire comme Larnaca qui tentera de créer la surprise à West Ham. Lech Poznan s'est rassuré à l'aller en s'imposant 2 à 0 face au Djugardens. Les autres rencontres, plus serrés sont encore assez incertaines.

Sept équipes doivent encore valider leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence et ainsi rejoindre le club de La Gantoise qui s'est qualifié mercredi 15 mars.

Djugardens - Lech Poznan : 18h45

Sivasspor - Fiorentina : 18h45

Slovan Bratislava - FC Bâle : 18h45

Villarreal - Anderlecht : 21h

West Ham - Larnaca : 21h

OGC Nice - Sheriff Tiraspol : 21h

AZ Alkmaar - Lazio : 21h

Basaksehir - Gent : 1-4 (la rencontre s'est disputée mercredi 15 mars)

Les résultats de la phase aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence sont tombés et Nice est en train de sauver l'image du Championnat de France en Europe avec sa victoire 1 à 0 sur le Sheriff.

Larnaca - West Ham : 0-2

Anderlecht - Villarreal : 1-1

Sheriff Tiraspol - OGC Nice : 0-1

Fiorentina - Sivasspor : 1-0

Lech Poznan - Djugardens : 2-0

FC Bâle - Slovan Bratislava : 2-2

Gent - Basaksehir : 5-2 (score cumulé)

Lazio - AZ Alkmaar : 1-2 (match disputé mardi 7 mars)

Canal + Foot détient la majorité des droits de cette compétition. Seule équipe française encore en Europe, W9 retransmettra la rencontre opposant Nice au Sheriff Tiraspol.

La phase de groupes de la Ligue Europa Conférence de football se dispute du jeudi 8 septembre 2022 au jeudi 3 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 16 février 2023 au jeudi 18 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 7 juin 2023 à l'Eden Arena de Prague (République Tchèque). Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Élimination directe

Barrages de la phase à élimination directe : 16 et 23 février 2023

Huitièmes de finale : 9 et 16 mars 2023

Quarts de finale : 13 et 20 avril 2023

Demi-finales : 11 et 18 mai 2023

Finale : 7 juin 2023 à l'Eden Arena de Prague (République Tchèque)

Comme lors de la saison dernière, l'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League Conférence 2022/2023 à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion jusqu'à la fin de la saison 2023/2024. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 7 juin 2023. Lors de la période 2024-2027, c'est Canal + qui a racheté les droits de diffusion.

La Ligue Europa Conference 2021-2022 est la nouvelle compétition européenne lancée par l'UEFA et donc la troisième compétition internationale pour les clubs européens après la Ligue des champions et l'Europa League. Sa première édition a été lancée pour la saison 2021-2022. Elle regroupe les équipes européennes selon leurs résultats en championnat ou en coupe nationale. Le vainqueur de la Ligue Europa Conference se qualifie pour la Ligue Europa de l'année suivante.

184 équipes disputent la compétition sur l'ensemble de la saison, dont au moins une appartenant à chacune des 55 associations membres de l'UEFA et 46 en provenance de l'UEFA Champions League ou de l'UEFA Europa League selon le site de l'UEFA. La phase de groupes est constituée de :

17 équipes en provenance de la voie principale de l'UEFA Europa Conference League

5 équipes en provenance de la voie des champions de l'UEFA Europa Conference League*

10 équipes éliminées en barrages de l'UEFA Europa League

Une phase de groupes (huit groupes de quatre) est donc organisée avant une phase à élimination directe (huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale). Les huit vainqueurs de groupes se qualifient pour les huitièmes de finale. Un tour de barrage est disputé entre les huit deuxièmes de groupes et les équipes qui terminent à la troisième place de leur groupe d'UEFA Europa League.