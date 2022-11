Pourquoi Didier Deschamps peut appeler 26 joueurs pour la Coupe du monde ?

À quelques heures de la liste pour la Coupe du monde, sachez que le sélectionneur de l'équipe de France pourrait appeler 26 joueurs.

Il ne reste plus que quelques heures à Didier Deschamps pour éventuellement modifier sa liste de joueurs pour la Coupe du monde 2022 qui débute le 20 novembre au Qatar. Mais est-ce que le sélectionneur de l'équipe de France va appeler 23 ou 26 joueurs ? Si vous n'avez pas tout suivi, sachez que la Fifa a autorisé il y a quelques mois les différentes sélections à appeler trois joueurs de plus, pérennisant une mesure mise en place à l'époque pour la pandémie de Covid.

La FIFA a expliqué avoir adopté cette mesure "dans l'optique de faire face aux répercussions de la pandémie de Covid-19 et de la période inhabituelle au cours de laquelle la Coupe du monde aura lieu", à savoir en novembre-décembre et non pendant l'été, ce qui aura pour conséquence d'interrompre la saison des clubs de football en Europe. Au total, 26 personnes (jusqu'à 15 remplaçants et 11 officiels, dont le médecin d'équipe) au maximum seront autorisées à prendre place sur le banc de touche. Pour rappel, il sera également possible de réaliser cinq changements durant un match, une raison de plus pour appeler 26 joueurs ?

Didier Deschamps n'est pas forcément favorable. Interrogé en conférence de presse lors des matchs de la Ligue des nations il y a quelques semaines, le sélectionneur de l'équipe de France a estimé qu'il était plus difficile de remporter une compétition à 26 joueurs plutôt qu'à 23. Mais rien n'empêche Didier Deschamps de prendre 24 ou 25 joueurs comme l'avait fait Luis Enrique lors de l'Euro 2021.