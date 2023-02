Pour les JO de Paris 2024, la flamme olympique débutera son périple à Marseille

Lors d'une conférence de presse vendredi 3 février, Tony Estanguet a dévoilé le nom de la ville qui accueillera en premier la flamme olympique.

Vendredi 3 février, Tony Estanguet et le comité d'organisation ont annoncé que la flamme olympique pour les JO de Paris 2024 débutera son long périple dans la ville de Marseille. La cité phocéenne, qui accueillera les épreuves de voile durant les JO, a été choisie pour son lien étroit avec la Grèce. "Paris 2024 a choisi la ville de Marseille pour de nombreuses raisons à la fois historiques, symboliques, géographiques. La place centrale que le sport occupe dans la ville et dans le cœur de ses habitants a été déterminante, tout comme la grande implication de la ville dans le projet de Paris 2024, Marseille accueillant les épreuves de voile et des matchs de football."

La joie du maire de Marseille

Benoît Payan, le maire de Marseille, a fait part de sa grande fierté après cette décision. "Marseille a été fondée par des Grecs venus de Phocée il y 2 600 ans: en demandant d'accueillir la flamme sur nos rives, nous voulions renouer avec cette grande histoire de partage, de fraternité, de diversité et de solidarité, a commenté l'élu. Voilà pourquoi nous ferons de cette cérémonie une grande fête populaire, un grand moment de convivialité et de joie."

Quel sera le parcours de la flamme olympique des JO de Paris 2024 ?

Dans le détail, une cérémonie aura d'abord lieu depuis le sanctuaire d'Olympie, en Grèce, en hommage aux Jeux antiques. Puis c'est dans le Vieux-Port de Marseille que débarquera la flamme olympique, afin de rejoindre quelques semaines plus tard Paris lors de la cérémonie d'ouverture le vendredi 26 juillet. La flamme olympique effectuera le trajet en mer Méditerrannée sur le Belem, un majestueux trois-mâts. En marge de cette arrivée, Marseille proposera une grande fête populaire sur les quais de la ville, destinée notamment à la jeunesse. Le détail du trajet sera dévoilé au mois de mai prochain.