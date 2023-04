Billetterie JO de Paris 2024 : quels sont les prix et la date de la seconde phase de vente ?

Après une première phase marquée par quelques polémiques, la deuxième phase de vente des billets pour les JO de Paris 2024 va bientôt débuter.

À un peu plus d'un an des JO de Paris 2024, la billetterie est bien évidemment un enjeu majeur pour le comité d'organisation. Après une première phase compliquée (billets trop chers, disciplines indisponibles), la seconde phase de vente va bientôt débuter. Vous avez eu la possibilité de vous inscrire sur le site de la billetterie officielle jusqu'au 20 avril 2023, à 18h, pour participer au tirage au sort donnant accès à un créneau d'achat de billets à l'unité. Si vous êtes tiré au sort, ce créneau vous sera notifié par mail à partir du 9 mai 2023. Il s'agit d'une fenêtre de 48h, qui garantit un accès à la vente à l'unité en temps réel. Les premières ventes se dérouleront le 11 mai.

Il y aura à priori 300 000 billets à 24 euros, et "1,5 millions" au total d'après Tony Estanguet, le présidence du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024. Chaque compte peut se procurer jusqu'à 30 billets (comprenant le total de la première phase) avec 6 billets maximum par session, 4 billets maximum pour chaque cérémonie et pour les sessions de compétitions très demandées (60 sessions dans 11 sports). Sachez que ceux qui ont été tirés au sort lors de la première phase n'ont pas besoin de se réinscrire. Ils doivent juste attendre de nouveau et espérer être sélectionnés.

Quels sont les prix des billets ?

Cette seconde étape, celle de la vente de billets à l'unité, concerne les 20% des sessions olympiques les plus demandées. Voici les prix mis en place pour la seconde phase de vente.

Finales de breaking, skateboard et BMX Freestyle sur la Place de la concorde : entre 50 et 160 €

Finales de basketball (10 et 11 août) à l'Arena Bercy : entre 95 et 980 €

Finales d'athlétisme (4 août - 100 m hommes, saut en hauteur femmes et lancers du marteau hommes) au Stade de France : entre 125 et 980 €

Finales de beach volley (9 et 10 août) au stade de la Tour Eiffel : entre 100 et 420 €

Finales de tir à l'arc aux Invalides : entre 50 et 190 €

Finales de sports équestres au Château de Versailles : entre 50 et 420 €

Finales de handball (9 et 10 août) au Stade Pierre-Mauroy : entre 90 et 320 €

Finales d'escrime au Grand Palais : entre 90 et 290 €

Finales de natation : entre 125 et 980 €

Finale de judo par équipes mixtes (3 août) à l'Aréna Champs-de-Mars : entre 100 et 380 €

Cérémonie d'ouverture : gratuit sur les quais hauts, entre 90 et 2 700 € pour les quais bas

Cérémonie de clôture : entre 45 et 1 600 €

Voici enfin le détail des tarifs suivant les épreuves pour les JO de Paris 2024.

Athlétisme : de 24 à 690€

Aviron : de 24 à 120€

Badminton : de 24 à 240€

Basketball : de 24 à 280€

Boxe : de 24 à 210€

Breakdance : de 24 à 120€

Canoë-kayak : de 24 à 175€

Cyclisme : de 24 à 180€

Équitation : de 24 à 180€

Escalade : de 24 à 90€

Escrime : de 24 à 150€

Football : de 24 à 200€

Golf : de 24 à 150€

Gymnastique : de 24 à 260€

Haltérophilie : de 24 à 180€

Handball : de 24 à 200€

Hockey sur gazon : de 24 à 120€

Judo : de 24 à 150€

Lutte : de 24 à 190€

Sports aquatiques (natation, plongeon, water-polo) : de 24 à 260€

Rugby à 7 : de 24 à 170€

Skateboard : de 24 à 120€

Taekwondo : de 24 à 130€

Tennis : de 24 à 170€

Tennis de table : de 24 à 160€

Tir : de 24 à 45€

Tir à l'arc : de 24 à 100€

Triathlon : de 24 à 40€

Voile : 24€

Volleyball : de 24 à 180€

Beach-volley : de 24 à 240€

Après une première phase de vente en début d'année, la seconde débutera le 11 mai après tirage au sort. Les organisateurs ont prévu une troisième phase qui aura lieu en fin d'année. Une partie dédiée à la revente verra également le jour avant le début des Jeux Olympiques en juillet 2024. Les billets, ne pourront pas être revendus plus cher que le prix d'achat.

Une polémique sur le prix des billets

Interrogée sur France Info début avril 2023, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a répondu aux critiques sur les prix des billets jugés trop élevés par une partie du public. "On parle du plus grand événement sportif au monde. On ne se pose pas ce genre de questions quand on va à un concert de Madonna. On a un million de billets à 24€ et 10% des billets supérieurs à 200€", a-t-elle tenté de justifier. "Ce sont des prix habituels pour des Jeux Olympiques. On est en-dessous des prix de Londres", a-t-elle affirmé. Et de conclure : "On a mis en place une billetterie populaire dans laquelle l'état va offrir 400 000 billets pour la jeunesse, les personnes en handicap".