Calendrier de l'athlétisme aux JO 2024 : dates, heures, médailles ... L'agenda détaillé des épreuves

Les épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques se dérouleront du 1er au 11 août. Découvrez le calendrier complet.

L'athlétisme, c'est LA discipline reine des Jeux olympiques. Présente dès les Jeux antiques, elle est tout naturellement inscrite au programme olympique lors des premiers Jeux modernes en 1896 à Athènes. Avec 48 épreuves, c'est la discipline qui distribue le plus de médailles, avec un programme presque inchangé depuis les Jeux de 1932. Les épreuves sont les mêmes pour les hommes et les femmes depuis 2008, date de l'entrée du 3000 mètres steeple dans le programme féminin, avec deux uniques variations : 100m haies au lieu de 110m haies chez les femmes et décathlon au lieu d'heptathlon chez les hommes . Pour cette édition 2024 des Jeux olympique, un changement est tout de même à noter : la disparition du 50 kilomètres marche au profit d'une épreuve mixte par équipe, sur une distance de marathon (42,195 kilomètres).

L'athlétisme se divise en deux catégories d'épreuves : course et marche d'un côté, et concours de l'autre. Avec une discipline combinant toutes ces spécialités : le décathlon chez les hommes et l'heptathlon chez les femmes. C'est d'ailleurs une des potentielles chances de médaille pour la France, avec Kevin Mayer, double médaillé d'argent dans la discipline. Il doit cependant encore valider son ticket pour les Jeux.

Après le maigre bilan de Tokyo (1 médaille) et des mondiaux de Budapest (une seule médaille d'argent), l'équipe de France d'athlétisme espère faire mieux à Paris. Si certains anciens restent des potentielles chances de médaille (Kevin Mayer, Mélina Robert-Michon), la FFA a décidé d'augmenter son volume de potentiels médaillés en incluant des jeunes comme Sasha Zhoya (110m haies) au groupe de préparation.

La sélection de l'équipe de France pour les JO

La sélection définitive de la liste des athlètes participant aux épreuves d'athlétismes sera publiée le 8 juillet 2024 (le 14 mai pour le marathon). Toutefois, certains athlètes ont déjà réalisé les minimas olympiques et devraient faire partie de la liste, qui autorise au maximum trois athlètes par discipline. 50 % des places seront attribués par les minimas, et 50 % via le ranking mondial.

Liste des athlètes ayant réalisé les minimas :

Hommes :

110 m haies (minima 13''27) : Wilhem Belocian (13''07) le 2 juillet 2023 à La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; Sasha Zhoya (13''15) le 21 août 2023 à Budapest (Hongrie) ; Just Kwaou-Mathey (13''26) le 16 juillet 2023 à Chorzow (Pologne).

Wilhem Belocian (13''07) le 2 juillet 2023 à La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; Sasha Zhoya (13''15) le 21 août 2023 à Budapest (Hongrie) ; Just Kwaou-Mathey (13''26) le 16 juillet 2023 à Chorzow (Pologne). 400 m haies (minima 48''70) : Wilfried Happio (47''58) le 4 septembre 2023 à Bellinzone (Suisse) ; Ludvy Vaillant (47''85) à le 21 juillet à Monaco.

Wilfried Happio (47''58) le 4 septembre 2023 à Bellinzone (Suisse) ; Ludvy Vaillant (47''85) à le 21 juillet à Monaco. 800 m (minima 1'44''70) : Benjamin Robert (1'43''88) le 2 septembre 2023 à Xiamen (Chine) ; Yanis Meziane (1'43''94) le 8 septembre 2023 à Bruxelles (Belgique) ; Gabriel Tual (1'44''70) le 22 juillet 2023 à Madrid (Espagne).

Benjamin Robert (1'43''88) le 2 septembre 2023 à Xiamen (Chine) ; Yanis Meziane (1'43''94) le 8 septembre 2023 à Bruxelles (Belgique) ; Gabriel Tual (1'44''70) le 22 juillet 2023 à Madrid (Espagne). 1 500 m (minima 3'33''50) : Azeddine Habz (3'31''36) le 31 août 2023 à Zürich (Suisse).

Azeddine Habz (3'31''36) le 31 août 2023 à Zürich (Suisse). 5 000 m (minima 13'05''00) : Jimmy Gressier (12'56''09) le 21 juillet 2023 à Monaco ; Hugo Hay (13'02''62).

Jimmy Gressier (12'56''09) le 21 juillet 2023 à Monaco ; Hugo Hay (13'02''62). 20 km marche (1h20'10) : Gabriel Bordier (1h18'59) le 19 août à Budapest (Hongrie) ; Aurélien Quinion (1h19'57) le 12 mars 2023 à Aix-les-Bains.

Gabriel Bordier (1h18'59) le 19 août à Budapest (Hongrie) ; Aurélien Quinion (1h19'57) le 12 mars 2023 à Aix-les-Bains. Marathon (minima 2h08'10) : En tête des bilans français au 30 janvier 2024, Mehdi Frère (2h05'43'') et Nicolas Navarro (2h05'53'') bénéficient du statut d'athlètes prioritaires. Il ne reste donc plus qu'un quota, délivré au meilleur performeur français au 30 avril 2024, actuellement détenu par Morhad Amdouni (2h3'47'').

En tête des bilans français au 30 janvier 2024, Mehdi Frère (2h05'43'') et Nicolas Navarro (2h05'53'') bénéficient du statut d'athlètes prioritaires. Il ne reste donc plus qu'un quota, délivré au meilleur performeur français au 30 avril 2024, actuellement détenu par Morhad Amdouni (2h3'47''). Saut à la perche (minima 5,82 m) : Thibaut Collet (5,90 m) le 26 août à Budapest (Hongrie).

Thibaut Collet (5,90 m) le 26 août à Budapest (Hongrie). Lancer de marteau (minima 78,20 m) : Yann Chaussinand (78,21 m) le 27 janvier 2024 à Saint-Denis (La Réunion).

Femmes :

100 m haies (minima 12''77) : Cyréna Samba-Mayela (12''68) le 30 juillet 2023 à Albi ; Laëticia Bapté (12''69) le 30 juillet 2023 à Albi.

Cyréna Samba-Mayela (12''68) le 30 juillet 2023 à Albi ; Laëticia Bapté (12''69) le 30 juillet 2023 à Albi. 800 m (minima 1'59''30) : Rénelle Lamote (1'58''42) le 4 septembre 2023 à Bellinzone (Suisse).

Rénelle Lamote (1'58''42) le 4 septembre 2023 à Bellinzone (Suisse). 3 000 m (minima 9'23''00) : Alice Finot (9'06''15) le 27 août 2023 à Budapest (Hongrie) ; Flavie Renouard (9'19''07) le 23 juillet 2023 à Londres (Angleterre).

Alice Finot (9'06''15) le 27 août 2023 à Budapest (Hongrie) ; Flavie Renouard (9'19''07) le 23 juillet 2023 à Londres (Angleterre). 20 km marche (minima 1h29'20'') : Clémence Beretta (1h28'44'') le 3 mars 2024 à Taicang (Chine).

Clémence Beretta (1h28'44'') le 3 mars 2024 à Taicang (Chine). Marathon (minima 2h26'50) : En tête des bilans français au 30 janvier 2024, Mekdes Woldu (2h24'44'') et Mélody Julien (2h25'01'') bénéficient du statut d'athlètes prioritaires. Il ne reste donc plus qu'un quota, délivré à la meilleure performeuse française au 30 avril 2024, actuellement détenue par Méline Rollin (2h24'22'').

Quand ont lieu les épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques ?

L'athlétisme se disputera du jeudi 1er au dimanche 11 août.

Où auront lieu les épreuves d'athlétisme ?

L'athlétisme aura lieu au stade de France, à Saint-Denis pour toutes les épreuves, à l'exception du marathon, qui démarrera de l'Hôtel de Ville de Paris, et du 20 kilomètres marche dont le départ se fera du pont d'Iéna.

Le calendrier détaillé

Jeudi 1er août

Matin, de 7h30 à 11h (Trocadéro)

20 km marche - hommes, finale

20 km marche - femmes, finale

Vendredi 2 août

Matin, de 10h à 13h (Stade de France)

Décathlon - 100 m, hommes

Lancer de marteau - hommes, qualifications

Saut en hauteur - femmes, qualifications

100 m - femmes, tour préliminaire

Décathlon - saut en longueur, hommes

1 500 m - hommes, 1er tour

100 m - femmes, 1er tour

Décathlon - lancer de poids, hommes

Soirée, de 17h40 à 22h (Stade de France)

Décathlon - saut en hauteur, hommes

5 000 m - femmes, 1er tour

Triple saut - femmes, qualifications

Lancer de disque - femmes, qualifications

Relais 4 x 400 m - mixte, 1er tour

800 m - femmes, 1er tour

Lancer de poids - hommes, qualifications

Décathlon - 400 m, hommes

10 000 m - hommes, finale

Samedi 3 août

Matin, de 10h à 16h (Stade de France)

Décathlon - 110 m haies, hommes

Saut à la perche - hommes, qualifications

100 m - hommes, tour préliminaire

Décathlon - lancer de disque, hommes

800 m - femmes, Repêchages

100 m - hommes, 1er tour

Décathlon - saut à la perche, hommes

Soirée, de 19h à 22h (Stade de France)

1 500 m - hommes, Repêchages

Lancer de poids - hommes, finale

100 m - femmes, demi-finales

Décathlon - lancer de javelot, hommes

Triple saut - femmes, finale

Relais 4 x 400 m - mixte, finale

100 m - femmes, finale

Décathlon - 1 500 m, hommes

Dimanche 4 août

Matin, de 10h à 13h15 (Stade de France)

3 000 m steeple - femmes, 1er tour

Lancer de marteau - femmes, qualifications

200 m - femmes, 1er tour

Saut en longueur - hommes, qualifications

110 m haies - hommes, 1er tour

400 m haies - femmes, 1er tour

110 m haies - hommes, 1er tour

Soirée, de 18h30 à 22h (Stade de France)

400 m - hommes, 1er tour

Saut en hauteur - femmes, finale

100 m - hommes, demi-finales

Lancer de marteau - hommes, finale

800 m - femmes, demi-finales

1 500 m - hommes, demi-finales

100 m - hommes, finale

Lundi 5 août

Matin, de 10h à 13h15 (Stade de France)

400 m haies - hommes, 1er tour

Lancer de disque - hommes, qualifications

Saut à la perche - femmes, qualifications

400 m haies - femmes, Repêchages

400 m - hommes, Repêchages

400 m - femmes, 1er tour

200 m - femmes, Repêchages

Soirée, de 18h30 à 22h (Stade de France)

Saut à la perche - hommes, finale

3 000 m steeple - hommes, 1er tour

200 m - hommes, 1er tour

Lancer de disque - femmes, finale

200 m - femmes, demi-finales

5 000 m - femmes, finale

800 m - femmes, finale

Mardi 6 août

Matin, de 10 à 13h (Stade de France)

1 500 m - femmes, 1er tour

Lancer de javelot - hommes, qualifications

110 m haies - hommes, Repêchages

Saut en longueur - femmes, qualifications

400 m - femmes, Repêchages

400 m haies - hommes, Repêchages

200 m - hommes, Repêchages

Soirée, de 19h à 22h (Stade de France)

400 m - hommes, demi-finales

Lancer de marteau - femmes, finale

400 m haies - femmes, demi-finales

Saut en longueur - hommes, finale

1 500 m - hommes, finale

3 000 m steeple - femmes, finale

200 m - femmes, finale

Mercredi 7 août

Matin, de 7h30 à 10h50 (Trocadéro)

Marche sur un marathon en relais mixte

Matin, de 10h à 13h (Stade de France)

Saut en hauteur - hommes, qualifications

100 m haies - femmes, 1er tour

Lancer de javelot - femmes, qualifications

5 000 m - hommes, 1er tour

800 m - hommes, 1er tour

1 500 m - femmes, Repêchages

Soirée, de 18h30 à 22h (Stade de France)

Saut à la perche - femmes, finale

110 m haies - hommes, demi-finales

Triple saut - hommes, qualifications

400 m haies - hommes, demi-finales

200 m - hommes, demi-finales

Lancer de disque - hommes, finale

400 m - femmes, demi-finales

400 m - hommes, finale

3 000 m steeple - hommes, finale

Jeudi 8 août

Matin, de 10h à 13h (Stade de France)

Heptathlon - 100 m haies, femmes

Lancer de poids - femmes, qualifications

100 m haies - femmes, Repêchages

Heptathlon - saut en hauteur, femmes

Relais 4 x 100 m - femmes, 1er tour

Relais 4 x 100 m - hommes, 1er tour

800 m - hommes, Repêchages

Soirée, de 19h à 22h (Stade de France)

Heptathlon - lancer de poids, femmes

1 500 m - femmes, demi-finales

Saut en longueur - femmes, finale

Lancer de javelot - hommes, finale

200 m - hommes, finale

Heptathlon - 200 m, femmes

400 m haies - femmes, finale

110 m haies - hommes, finale

Vendredi 9 août

Matin, de 10h à 13h15 (Stade de France)

Heptathlon - saut en longueur, femmes

Relais 4 x 400 m - femmes, 1er tour

Relais 4 x 400 m - hommes, 1er tour

Heptathlon - lancer de javelot, femmes

800 m - hommes, demi-finales

100 m haies - femmes, demi-finales

Soirée, de 19h à 22h30 (Stade de France)

Relais 4 x 100 m - femmes, finale

Lancer de poids - femmes, finale

Relais 4 x 100 m - hommes, finale

400 m - femmes, finale

Triple saut - hommes, finale

Heptathlon - 800 m, femmes

10 000 m - femmes, finale

400 m haies - hommes, finale

Samedi 10 août

Matin, de 8h à 11h (Hôtel de Ville, site de départ - Invalides, site d'arrivée)

Marathon - hommes, finale

Soirée, de 18h30 à 22h 30 (Stade de France)

Saut en hauteur - hommes, finale

800 m - hommes, finale

Lancer de javelot - femmes, finale

100 m haies - femmes, finale

5 000 m - hommes, finale

1 500 m - femmes, finale

Relais 4 x 400 m - hommes, finale

Relais 4 x 400 m - femmes, finale

Dimanche 11 août

Matin, de 8h à 11h15 (Hôtel de Ville, site de départ - Invalides, site d'arrivée)