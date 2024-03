Kevin Mayer joue sa qualification pour les JO 2024, les horaires de son décathlon à San Diego

Le Français n'a pas encore obtenu les minimas pour participer aux prochains JO de Paris.

S'il est annoncé comme l'un des principaux favoris pour décrocher une médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris 2024, Kevin Mayer doit dans un premier temps se qualifier pour le décathlon des Jeux olympiques qui se déroulera le 2 et 3 août prochain au Stade de France.

Forfait en début d'année en Australie alors qu'il devait tenter les minimas, c'est dans l'anonymat quasiment le plus complet que le champion du monde va tenter de les réaliser à l'occasion du décathlon de l'Aztec Invitational, un meeting qui se déroule jeudi 21 et vendredi 22 mars à San Diego en Californie.

Pour y parvenir, l'athlète devra réaliser avec au moins 8 460 points, selon les minima fixés par World Athletics. Si cela semble être une formalité pour celui qui détient le record avec 9126 points, Kévin Mayer n'a plus terminé un seul décathlon depuis son deuxième titre mondial, acquis en juillet 2022 à Eugene (Oregon, Etats-Unis). Pas de quoi inquiéter son entraîneur, "en cette année olympique, Kevin est différent, je le trouve beaucoup plus serein que les années précédentes. Il a du recul plus facilement sur ses gênes. Il a la bonne approche (...) Kevin est confiant, il a enchaîné plusieurs mois d'entraînement sans gros frein, sans pépin physique" explique Alexandre Bonacorsi.

En cas d'échec aux Etats-Unis, Kévin Mayer aura encore plusieurs possibilités de se qualifier et pourrait même bénéficier d'une qualification avec son classement mondial. "Il y aura des plans B, C, D, E, F s'il le faut, jusqu'au 30 juin. Dans la tête de Kevin, s'il faut se qualifier aux championnats de France [les 29 et 30 juin] pour être serein avec son corps, il en sera capable."

Les horaires et le programme du décathlon de Kévin Mayer

Jeudi 21 mars 2024

18 h 30 : 100 m

19 h 15 : saut en longueur

21 h 15 : lancer de poids

23 h 15 : saut en hauteur

1 h 15 : 400 m

Vendredi 22 mars 2024