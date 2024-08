Fabien Lamirault : palmarès, accident... Qui est le champion de tennis de table ?

Fabien Lamirault est une légende dans le para tennis de table, multiple champion paralympique.

Fabien Lamirault est un athlète handisport français né le 17 mars 1980 à Longjumeau. Il est connu pour ses performances exceptionnelles dans le tennis de table. Avant de devenir paraplégique suite à un accident de la route à l'âge de 17 ans, Fabien Lamirault était déjà passionné de sport. Après l'accident, il a commencé le tennis de table, discipline dans laquelle il a rapidement excellé. "J'aimais déjà bien ce sport étant enfant lors des cours d'EPS au collège. J'ai essayé cette discipline dans un centre de rééducation après mon accident et j'ai tout de suite apprécié ! C'était très simple de se mettre en face de la table avec son fauteuil et de prendre la raquette. Je prends beaucoup de plaisir !" explique -t-il pour Bleus handisport. Son palmarès décrit juste en dessous est impressionnant, il est notamment double champion paralympique, ayant décroché l'or en simple et par équipe aux Jeux paralympiques de Rio en 2016.

Palmarès