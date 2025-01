Mondial handball masculin 2025 : objectif première place et quart de finale pour les Bleus, calendrier et classements

Les Bleus réalisent pour le moment un parcours sans faute et peuvent déjà s'offrir une place pour les quarts de finale ce jeudi 23 janvier.

Après un 5/5 depuis le début de ces championnats du monde, l'équipe de France de Guillaume Gille vise la passe de 6 pour déjà rejoindre les quarts de finale. Mais bonne nouvelle, après leur victoire face à la Hongrie, les Bleus n'ont besoin que d'un simple match nul pour rejoindre la phase finale. En cas de victoire face aux Pays-Bas ce jeudi, ce serait même la première place assurée pour l'équipe de France, ce qui permettrait peut être de faire un peu tourner pour le dernier match face à la Macédoine du Nord afin d'éviter les blessures. L'Égypte, l'Islande, la Croatie et la Slovénie se battront de leur côté pour affronter les Français ce lundi à Zagreb.

Le tour préliminaire se dispute du 14 janvier au 21 janvier avec trois matchs au programme pour l'équipe de FranceLe tour principal se disputera du 21 au 25 janvier pour le groupe I (3 qualifiés des groupes A et B) et II (3 qualifiés des groupes C et D) et du 22 au 26 janvier pour le groupe III (3 qualifiés des groupes E et F) et IV (3 qualifiés des groupes G et H).

