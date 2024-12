Euro handball féminin 2024 : une fin cruelle pour les Bleues, le résumé

Quelques mois après leur médaille d'argent aux JO, les Françaises sont tombées dès les demi-finales et sont reparties sans aucune breloque.

A la fin, c'est la Norvège qui gagne ! Une nouvelle fois, les Norvégiennes ont été impériales dans ce championnat d'Europe de handball en s'imposant avec la manière en finale face au Danemark pour le 10e titre de leur histoire. Une victoire nette face à des Danoises qui s'étaient imposées face à l'équipe de France en demi-finale.

Les Bleues justement, après une phase préliminaire et un tour principal parfaitement menés avec que des victoires, les filles se sont écroulées en demi-finale face au Danemark et se sont surtout faites surprendre pour la petite finale face à la Hongrie et repartent de façon très cruelle sans aucune médaille de ce championnat d'Europe. "Nous sommes arrivées dans le dernier carré avec la sensation d'être prêtes alors que nous ne l'étions sans doute pas assez " a expliqué la capitaine Estelle Nze Minko.

Résultats

Découvrez tous les résultats du championnat d'Europe de handball avec la sacre de la Norvège.

Classements de l'Euro de handball féminin

À l'issue du tour préliminaire, les deux premiers de chaque groupe accédaient au tour principal. Les nations qualifiées étaient alors réparties en deux groupes : le groupe I pour les équipes issues des groupes A, B et C et le groupe II pour celles des groupes D, E et F.

La liste des joueuses de l'équipe de France

Voici la liste des 19 joueuses qui avait été faite par Sébastien Gardillou avec la capitaine Estelle Nze Minko

Gardiennes : Floriane André, Laura Glauser, Hatadou Sako

Ailières gauches : Coralie Lassource, Chloé Valentini

Arrières gauches : Orlane Kanor, Clarisse Mairot, Estelle Nze Minko (cap.)

Demi-centres : Tamara Horacek, Grâce Zaadi Deuna

Arrières droites : Laura Flippes, Léna Grandveau, Déborah Lassource

Ailières droites : Pauline Coatanea, Lucie Granier, Alicia Toublanc

Pivots : Sarah Bouktit, Pauletta Foppa, Oriane Ondono