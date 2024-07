JO 2024. France - Hongrie : les Bleues évitent le piège pour leur entrée en lice, le résumé du match

La France se sort du piège de la Hongrie et réussit son entrée en lice dans les JO 2024 (31-28). Les Bleues commencent timidement la rencontre. Les Hongroises en profitent et prennent une première avance. Les joueuses d'Olivier Krumbholz vont monter en puissance et revenir à hauteur avant de passer devant à dix minutes de la pause. En fin de première période, les Françaises parviennent à accroître leur avance avec trois longueurs d'avance. L'efficacité offensive des Bleues fait la différence avec un 15/16 impressionnant. En deuxième période, les gardiennes vont se signaler. L'efficacité offensive est, par conséquent, moins importante mais les joueuses d'Olivier Krumbholz parviendront à tenir leur avantage malgré la ténacité hongroise. Les Magyars sont revenues à plusieurs reprises à une petite longueur mais jamais la panique n'a gagné le camp français qui finira la rencontre avec trois buts d'avance.

20:35 - Les mots d'Olivier Krumbholz

"On savait que c'était un scénario possible d'être crispé. On a eu du mal au début et on a perdu beaucoup de ballons. Au tir c'était bien mieux. Dans ce genre de matchs, l'important c'est de gagner donc je suis plutôt satisfait. L'ambiance est géniale. Ça va continuer à nous aider même si il va falloir jouer mieux face aux Pays-Bas car les Hollandaises sont meilleures que les Hongroises", a déclaré Olivier Krumbholz après ce France - Hongrie.