Handball aux JO 2024 : résultats et calendrier... Le programme des quarts de finale

Les épreuves de handball des Jeux olympiques se dérouleront du 25 juillet au 11 août. Découvrez le calendrier complet.

Sommaire Résultats et calendrier hommes

Classements des groupes hommes

Résultats et calendrier femmes

Classements des groupes femmes Avec douze équipes qualifiées, la compétition de handball des JO de Paris 2024 s'étale sur toute la quinzaine olympique, du 25 juillet, veille de la cérémonie d'ouverture, jusqu'au dimanche 11 août, dernier jour de la compétition. Les Français - hommes comme femmes - ont remporté le titre lors des derniers Jeux à Tokyo et sont l'équipe à battre lors de ces Jeux olympiques à domicile. Les deux sélections tricolores font d'ailleurs partie des favorites pour le titre olympique cet été, puisqu'elles ont encore remporté les dernières compétitions internationales, l'Euro en janvier dernier pour les hommes et le Mondial en décembre 2023 pour les femmes.

Dernières mises à jour

08:27 - Allemagne - France le 7 août Les Bleus du hand affronteront l'Allemagne le 7 août prochain pour une place en demi-finale. Un adversaire bien évidemment très délicat pour les Bleus. 04/08/24 - 21:15 - Le Danemark fait un sans faute Chez les hommes au handball, le Danemark fait forte impression et conclut la phase de groupes avec cinq victoires en autant de matchs. Ils ont fini cette phase sur une belle victoire face à la Norvège (32-25).

Découvrez notre encyclo des JO

Qui a gagné le plus de médailles ? En quelle année la France a été la meilleure ? Cherchez une olympiade, une discipline ou un pays pour découvrir tous les palmarès et les héros des Jeux olympiques.

Découvrez tous les résultats du tournoi de handball masculin avec une mise à jour en temps réel dès la fin des rencontres ainsi que le calendrier complet de toutes les rencontres jusqu'à la finale prévue le 11 août.

Le classement de la phase de groupes du tournoi de handball sera mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres

Découvrez tous les résultats du tournoi de handball féminin avec une mise à jour en temps réel dès la fin des rencontres ainsi que le calendrier complet de toutes les rencontres jusqu'à la finale prévue le 10 août.

Le classement de la phase de groupes du tournoi de handball sera mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres

Où auront lieu les épreuves de handball ?

Les phases préliminaires du handball ont lieu à l'Arena Paris Sud 6, du 25 juillet au 4 août, puis la phase finale a été placée au stade Pierre Mauroy de Lille. Le handball fait partie depuis plusieurs éditions des sports les plus suivis des Jeux Olympiques. C'est également l'une des compétitions les plus relevées et prestigieuses de ce sport, autant chez les hommes que chez les femmes. Présent aux Jeux depuis 1972 dans sa version en salle, le handball est un sport dominé par les nations européennes. Chez les hommes, c'est la France qui a remporté le plus de titres olympiques, en 2008, 2012 et 2021. Chez les femmes, les Danoises comptent trois médailles d'or, mais ce sont bien les Françaises qui s'étaient imposées à Tokyo en 2021.