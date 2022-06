Championnats de France de cyclisme : chaîne TV, parcours, Alaphilippe... Les infos

CHAMPIONNATS DE FRANCE. Comme traditionnellement, les championnats de France de cyclisme se disputent quelques jours avant le Tour de France, toutes les infos.

Qui portera le fameux maillot bleu, blanc, rouge sur la route du Tour de France 2022 et prendre la succession de Rémi Cavagna, coureur de la Quick Step et champion de France 2021 ? Dans un parcours taillé pour les sprinteurs, Arnaud Démare est le grand favori et vise un quatrième titre de champion de France, ce qui lui permettrait d'égaler le record de Jean Stablinsk. Ça signifie quelque chose mais je ne ressens pas plus de pression que ça. Tout ce que je fais, je donne le maximum. C'est clair que forcément, ces petits records qu'on peut faire ça écrit l'histoire du vélo. Donc c'est une motivation supplémentaire.

Pour ces championnats de France, Julian Alaphilippe fera également son grand retour à la compétition et sera particulièrement scruté à quelques jours du départ du Tour de France. En plus d'Arnaud Démare, Bryan Coquard (Cofidis), Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic), Jason Tesson (Saint Michel-Auber 93) ou encore Marc Sarreau (AG2R Citroën) font partie des favoris.

Quel est le parcours des championnats de France de cyclisme ?

Cette année, les coureurs seront à Cholet pour ce championnat de France avec un parcours taillé pour les sprinteurs et long de 240 kilomètres. Les cyclistes devront réaliser une boucle de 20 kilomètres à 12 reprises. "C'est très urbain, avec pas mal de relances. Une première sélection va se faire par l'arrière et puis il y a quand même 2500m de dénivelé et la distance (240km)" a analysé Arnaud Démare.

Quelle diffusion TV pour les championnats de France de cyclisme ?

Les championnats de France de cyclisme sont à suivre en direct et en intégralité sur les antennes d'Eurosport. France 3 diffusera également les courses en ligne féminine et masculine.

Qui sont les engagés pour les championnats de France de cyclisme ?

Ils seront 139 coureurs au départ de la course élite hommes. Plusieurs grands noms seront absents comme Thibaut Pinot, Romain Bardet en raison du parcours très plat de l'épreuve. Notez également le forfait de Pavel Sivakov, malade, qui aurait pu disputer ses premiers championnats après sa naturalisation. La liste des engagés :