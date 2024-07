DIRECT. Tour de France 2024 : une 8e étape propice aux puncheurs et baroudeurs

Avec 183 kilomètres la huitième étape est une succession de bosses entre Semur-en-Auxois et Colombey-les-Deux-Eglises. Elle présente tout de même un dénivelé positif de 2400m, ce qui pourrait tirer sur les forces des sprinteurs et les empêcher de se disputer la victoire.

12:00 - Vingegaard reste confiant

Malgré 37 secondes de perdu hier lors du contre-la-montre sur Remco Evenepoel et 25 sur Pogacar, Jonas Vingegaard se veut rassurant quant à sa capacité à jouer la victoire finale. "Perdre seulement 37 secondes sur Remco sur un contre-la-montre qui lui convenait plutôt est très bien pour moi. Je ne dirais pas que j'ai pris un nouveau coup sur la tête. C'est même le contraire de ça. Je m'attendais à perdre plus de temps." a-t-il déclaré après la course.