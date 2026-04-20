"Papa, tu ne comprends rien" : le fils d'une légende du tennis est déjà un grand champion et a remporté un tournoi

Etre le fils d'une légende n'est pas toujours facile.

Un nom est toujours difficile à porter, surtout quand on est un sportif de haut niveau. Mais pour certains, cela n'impacte pas vraiment les performances et peut donner un supplément d'âme. C'est peut être le cas de ce jeune joueur de tennis qui est le fils de l'une des plus grosses légendes.

On parle de Björn Borg, considéré comme l'un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire. Ses 66 titres, dont 11 tournois du Grand Chelem, ainsi que son règne de numéro un mondial, en témoignent. Son palmarès aurait pu être encore plus impressionnant car rappelons qu'il a pris sa retraite relativement jeune, à 26 ans, comparé à la plupart des autres joueurs. Il a cessé la compétition en 1981, à 25 ans, après sa défaite en finale de l'US Open face à John McEnroe.

Cependant, le nom de famille de la légende du sport suédois continue d'être fréquemment évoqué dans le milieu professionnel actuel, grâce donc à son fils, Leo Borg, le fils de Björn. Le jeune homme de 22 ans a d'ailleurs récemment remporté le tournoi M15 d'Ahmedabad, en Inde, décrochant ainsi son premier titre de la saison.

Après sa victoire au tournoi asiatique, il a été récompensé au classement mondial en gagnant 62 places, passant à ce moment de la 592e à la 530e position. Son meilleur classement à ce jour est la 334e place.

Questionné sur la pression d'avoir le nom de Borg, son père a expliqué qu'il essayait de le laisser tranquille le plus possible. 'Il a sa propre équipe avec laquelle il voyage, et je ne veux pas m'immiscer. S'il le souhaite, il sait que je suis là, mais il ne m'a jamais posé de questions. Il y a quelques années, j'ai essayé de lui donner un conseil, et il m'a répondu : "Papa, tu ne comprends rien." Je sais qu'il ressent une pression liée au nom Borg, même s'il ne me le dit pas", a confié la légende suédoise.