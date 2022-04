DIRECT. Ligue des Champions UEFA : verdict pour les demi-finales, ce qu'il faut retenir

Ligue des Champions UEFA. Le match entre le Liverpool FC et le Villarreal CF s'est achevé ce mercredi 27 avril 2022 sur le score de 2 à 0. Tous les résultats et les dernières infos sur la Ligue des Champions UEFA en direct.

Un match qui restera dans les annales. Pour la première demi-finale de la Ligue des champions, le spectacle a été au rendez-vous entre Manchester City et le Real Madrid avec un score fleuve, 4-3, et des buts incroyables (Benzema, Vinicius, Bernardo Silva...). Si Manchester City a pris une option, tout reste possible pour le Real. Ce mercredi, place à la seconde demi-finale entre Liverpool et Villarreal. Auteur d'une campagne européenne assez incroyable, les Espagnols espèrent continuer sur leur chemin.

En direct

22:49 - Liverpool - Villarreal : Fin du match à Liverpool (2-0) ! Le Liverpool FC décroche donc la victoire (2-0) et ce succès est mérité au vu des chiffres. Avec 67% de possession de balle, contre 33% pour le Villarreal CF, et 6 tirs cadrés (1 pour le Villarreal CF), le Liverpool FC a en effet fait preuve de sa supériorité dans différents compartiments du jeu pendant la partie. Liverpool - Villarreal en direct

22:12 - Liverpool - Villarreal : But : le Liverpool FC fait le break par Sadio Mane (2-0) ! Le Liverpool FC double la mise au Anfield ! Un deuxième but signé Sadio Mane à la 56e minute dans cette 2e mi-temps. Le score passe à 2 à 0 dans ce Liverpool - Villarreal. Liverpool - Villarreal en direct

22:09 - Liverpool - Villarreal : But de Pervis Estupinan contre son camp (1-0) ! Quel coup du sort pour Pervis Estupinan qui envoie le ballon dans ses propres filets et offre un but au Liverpool FC à la 53e minute de jeu dans cette 2e mi-temps ! Nous en sommes à 1 à 0 dans ce Liverpool - Villarreal au Anfield. Liverpool - Villarreal en direct

22:02 - Liverpool - Villarreal : Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par l’arbitre de la rencontre, à Liverpool. Le score est de 0-0. Liverpool - Villarreal en direct

21:46 - Liverpool - Villarreal : Szymon Marciniak siffle la pause à Liverpool Le Villarreal CF résiste tant bien que mal : après ce premier acte, la possession de balle est indiscutablement en faveur du Liverpool FC (60% contre 40% pour le Villarreal CF), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le Villarreal CF, mais doit se contenter du nul pour le moment (0-0). Liverpool - Villarreal en direct

21:00 - Liverpool - Villarreal : La rencontre est lancée à Liverpool, où Szymon Marciniak donne le coup d’envoi de Liverpool - Villarreal. Liverpool - Villarreal en direct

20:29 - Suivez le match en direct Suivez avec nous dans quelques minutes la rencontre entre Liverpool et Villarreal avec les temps forts du match et tous les buts de cette demi-finale de la Ligue des champions.

19:26 - Klopp : "Peut-être que la Juve ou le Bayern les ont sous-estimés" "C’est un match énorme. Tant d’entraîneurs travaillent toute leur vie et n’ont aucune chance d’être proches d’une demi-finale, nous devons donc en profiter. Il y a peut-être eu un petit avantage lors des deux derniers matchs. Peut-être que la Juve ou le Bayern les ont sous-estimés, mais cela ne nous arrivera jamais. C’est toujours une très bonne équipe de football qui veut aussi entrer dans l’histoire. Ce serait la première fois qu’ils iront en finale, ce qui serait énorme pour Villarreal, mais c’est pour nous la même importance".

18:10 - Le facteur surprise "s'estompe" pour Emery "Le facteur surprise s'estompe au fil des tours. Lors du premier match contre la Juventus, il y a eu certains moments, lors des deux manches, où cela a joué. Quand on a été menés 1-0, le fait d'être une équipe surprise a été déterminant pour empêcher la domination de la Juventus et de la voir produire encore plus de jeu. Contre le Bayern, le facteur surprise a également été important : en jouant derrière, nous avons été capables de livrer une grande performance et de réagir aux défis de l'adversaire et d'utiliser notre statut pour les surmonter. Il y a eu d'autres éléments en termes de jeu et de mentalité" a analysé le coach de Villarreal avant la demi face à Liverpool.

17:10 - Van Djik : "Villarreal sera difficile à jouer" "Ce match s'annonce très difficile car Villarreal est une formation très compliquée à bouger. J'ai pu visionner les deux matches des quarts de finale des Espagnols face au Bayern Munich et je peux dire que c'est une équipe fantastique défensivement, avec l'incroyable charnière que forment Raul Albiol et Pau Torres. Les hommes d'Emery sont redoutables : ils abattent beaucoup de travail, ont de l'expérience des Coupes d'Europe et, surtout, excellent collectivement" a analysé le défenseur néerlandais.

16:05 - Capoue : "Anfield est un enfer" "Anfield, c'est un enfer" a analysé le Français. "C'est le pire stade que j'ai fait en Angleterre. Que ce soit l'ambiance, leur manière de jouer... Ils ont cette faculté à se transcender, à te créer des problèmes tout le temps, dans n'importe quelle partie du terrain... Ils ne s'arrêtent jamais, ils te pressent partout, ils veulent toujours marquer, et même quand ils marquent, ils vont continuer, t'assommer. Et ce qu'il y a en face, ils n'en ont rien à faire. Ils ont leur plan, et ils veulent juste te tuer, c'est tout".

15:11 - Emery rend également hommage à Klopp "Jürgen Klopp est intelligent et il est très bon ! Son parcours parle pour lui. J'ai eu la chance de le rencontrer lors de réunions, quand il entraînait Dortmund et que j'entraînais Valence. C'est à cette époque-là que j'ai commencé à aller aux réunions d'entraîneurs à Nyon. Et puis nous nous sommes affrontés. C'est un très bon entraîneur et il a une grande équipe. C'est un "cocktail parfait". Il a affronté Villarreal en demi-finale (Ligue Europa 2015-2016), Villarreal l'a battu ici (1-0), mais Liverpool avait gagné le retour (3-0)" a lancé le technicien espagnol.

14:08 - Klopp impressionné par Emery "Nous avons analysé le jeu de Villarreal. J'avais déjà beaucoup de respect pour Unai Emery et Villarreal, a expliqué le manager de Liverpool. Mais je n'avais suivi leurs matchs contre le Bayern Munich et la Juventus Turin que d'un œil. Depuis, j'ai analysé ces matchs. Wow, impressionnant. Emery est obsédé par le moindre détail. Il prépare toutes les situations qui peuvent arriver. Et son équipe exécute ses plans. Il aligne différentes tactiques, met en place différents pressings, il a plusieurs options selon le résultat. C'est vraiment impressionnant. Unai est un coach de classe mondiale, il fait un travail excellent", a conclu Jürgen Klopp en conférence de presse.

13:00 - La panenka de Benzema en vidéo Retrouvez la fabuleuse panenka de Karim Benzema en demi-finale de la Ligue des champions qui permet au Real Madrid de rester en vie. PANEN???????????????????? @Benzema !#UCL | #MCIRMA



▶️ https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/jET4pPw2jQ — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 26, 2022

12:05 - Un grand match, mais des problèmes défensifs pour Ancelotti "C’était un grand match de football. C’est vrai qu’on doit défendre mieux, mais avec le ballon on a fait de bonnes choses. Le retour est à Madrid, on a confiance. Est-ce que je suis surpris par mon équipe ? Non. C’était un match difficile, mais c’est normal, c’est une demi-finale de Ligue des champions contre une grande équipe. On jouera à la maison le deuxième match, on peut faire bien. J’espère ne pas reprendre quatre buts" a analysé Carlo Ancelotti après la rencontre.

11:35 - Guardiola impressionné par la rencontre "Personne dans le monde peut ne pas avoir apprécié ce match, avec ces buts fantastiques. Oui, 4-0 ça aurait été mieux. Dans les contes de fées, sur Mars ou sur Jupiter oui, mais dans les matchs de foot, tout ça n’arrive pas" a lancé le coach espagnol après la rencontre.

11:00 - Bernardo Silva "frustré" "Un peu frustré de ne pas avoir gagné avec plus d'écart, mais je pense qu'on a fait un très bon match. On a très bien commencé, on a pressé, on a créé des occasions. Il aurait fallu mieux préserver notre avantage. Mais bon c'est la Ligue des champions, on sait les joueurs qu'ils ont devant, surtout Benzema et Vinicius qui nous ont fait mal. Ça reste un bon résultat, mais on sait qu'à Madrid ça ne va pas être facile" a analysé le Portugais.