Finale Ligue des Champions : des billets encore disponibles ? Les dernières infos

FINALE LIGUE DES CHAMPIONS. Il ne reste plus que quelques heures avant la grande fête du football au stade de France pour la finale de la Ligue des champions.

De l'impatience ? De l'excitation ? La finale de la Ligue des champions est prévue dans quelques heures ce samedi 28 mai depuis le Stade de France à Paris. Pour cette grande finale le Stade de France offre une capacité de 75 000 places, réparties avec : 40 000 pour les supporters des deux équipes finalistes (20 000 pour Liverpool, 20 000 pour le Real Madrid), 23 000 pour l'UEFA et consorts (pays organisateur, associations nationales, partenaires commerciaux, diffuseurs...) et 12 000 pour le grand public.

Vous l'aurez compris, difficile à quelques heures de la finale de trouver un précieux sésame. Ces derniers s'arrachent sur le marché noir, mais à des prix exorbitants dépassant parfois la somme de 10 000 euros. Rappelons qu'à la base, les billets étaient compris entre 70 à 690 euros. " Tous les billets pour la phase finale sont émis par l'UEFA et sont soumis à des conditions strictes qui interdisent leur publicité, leur revente ou leur transfert non autorisés, met en garde l'UEFA. En tant que tel, tout billet proposé à la vente par des tiers sur Internet fait l'objet d'une telle publicité qui contrevient aux conditions générales de vente. (...) Les fans de football doivent également savoir que les tiers qui proposent des billets à la vente sur Internet ne sont souvent pas en possession des billets qu'ils prétendent avoir à vendre, même s'ils en demandent des sommes exorbitantes.

Place désormais à la finale, au Stade de France samedi 28 mai à 21h ! Pour cette rencontre, les Madrilènes affronteront les Reds de Liverpool et Mohamed Salah, attaquant de Liverpool, a déjà lancé les hostilités après la rencontre en mettant un tweet sans équivoque pour les Merengue : "Nous avons un compte à régler".

La vente de billets pour la finale de l'UEFA Champions League 2022 n'est plus disponible depuis le 28 avril à 14 heures. Un total de 52 000 billets sur 75 000 (la capacité du stade pour la finale) étaient disponibles à l'achat pour les fans et le grand public. Les deux équipes qui atteindront la finale en recevront 20 000 billets chacune, tandis que 12 000 billets ont été mis en vente pour les fans du monde entier via UEFA.com.

C1: finale de rêve Liverpool-Real Madrid, fête et ferveur à Paris Les grands clubs sont éternels, et l'affiche Liverpool-Real Madrid offre une magnifique finale de Ligue des champions samedi (21h00) au Stade de France, à Saint-Denis, sous la ferveur de supporters venus en masse soutenir leur équipe dans une ambiance festive.

Liverpool - Real : heure, pronostics, billets... Les infos de la finale LIVERPOOL - REAL MADRID FOOT. C'est sans nul doute le plus gros match de la saison 2021/2022. Liverpool affronte le Real Madrid au Stade de France pour la finale de la Ligue des champions. Toutes les infos de cette finale sont à découvrir ici.

L1: l'OM en force, Mbappé en star, Metz et Bordeaux relégués La saison de Ligue 1 s'est conclue samedi par le show Kylian Mbappé au PSG, la fureur à Marseille qualifié in extremis en Ligue des champions devant Monaco, la douleur des relégués Metz et Bordeaux et le sursis arraché par Saint-Etienne, barragiste.

C1 féminine: éternelles, les Lyonnaises retrouvent leur trône Formidables d'efficacité et de force collective, les Lyonnaises ont repris samedi leur place au sommet du football féminin mondial en se montrant sans pitié face aux tenantes du titre barcelonaises (3-1) pour remporter leur 8e Ligue des champions en 10 finales, samedi à Turin.

Barcelone - Lyon : les Lyonnaises championnes d'Europe, le résumé de la finale de la Ligue des champions féminine BARCELONE – LYON FOOT. Depuis le retour des vestiaires, les Lyonnaises tiennent toujours leur avantage de deux buts face à des Barcelonaises qui poussent pour revenir à hauteur.

La phase de groupes de la Ligue des champions de football se dispute du mardi 14 septembre 2021 au mercredi 8 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du mardi 15 février 2022 au mercredi 4 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le samedi 28 mai 2021 au Stade de Saint-Pétersbourg, en Russie. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Phase de groupes

14 et 15 septembre

28 et 29 septembre

19 et 20 octobre

2 et 3 novembre

23 et 24 novembre

7 et 8 décembre

Phase à élimination directe

Huitièmes de finale

15 et 16 février (aller)

22 et 23 février (retour)

Quarts de finale

5 et 6 avril (aller)

12 et 13 avril (retour)

Demi-finales

26 et 27 avril (aller)

3 et 4 mai (retour)

Finale

Samedi 28 mai 2022

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions 2021-2022. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants. TF1 diffusera en clair la finale prévue le 28 mai 2022.

Alors que la finale de la Ligue des champions a lieu le 28 mai, Karim Benzema, attaquant français du Bayern, est actuellement le meilleur buteur de la compétition devant l'Ivorien Sébastien Haller et l'Egyptien Mohamed Salah. Le classement :

Karim Benzema, Real Madrid, 15 buts Robert Lewandowski, Bayern Munich, 13 buts Sébastien Haller, Ajax Amsterdam, 11 buts Mohamed Salah, Liverpool, 8 buts Christopher Nkunku, Leipzig, 7 buts Riyad Mahrez, Manchester City, 7 buts Cristiano Ronaldo, Manchester United, 6 buts Leroy Sané, Bayern Munich, 6 buts Kylian Mbappé, PSG, 6 buts Lionel Messi, PSG, 5 buts

L'UEFA voulait une réforme de la Ligue des champions, cette dernière a été actée ce mardi 10 mai pour la saison 2024 / 2025. Pour faire simple, la phase de groupes sera remplacée par un mini championnat avec 36 équipes au total contre 32 actuellement. Chaque club affrontera huit équipes différentes (quatre à domicile, quatre à l'extérieur) et disputera donc deux rencontres de plus qu'avec le format actuel. Par la suite, les huit meilleures équipes de cette première phase seront directement qualifiées pour les phases finales, et les clubs classés entre la 9e et la 24e place s'affronteront en matchs aller/retour dans des barrages pour compléter le tableau final.