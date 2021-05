Ligue des champions : quelle prime gagnera le vainqueur de la finale ?

LIGUE DES CHAMPIONS 2021. Le Real Madrid et Chelsea espèrent ce soir rejoindre Manchester City en finale de la Champions League de foot. Une qualification qui leur permettrait également de percevoir une belle dotation financière. Découvrez les gains prévus par l'UEFA.

[Mis à jour le 5 mai 2021 à 20h37] Après Manchester City, qui a éliminé le PSG mardi, le Real Madrid et Chelsea s'affrontent ce soir pour tenter d'obtenir le deuxième ticket pour la finale de la Ligue des champions de football. Outre l'enjeu sportif, cette place de finaliste représente un intérêt financier considérable puisque les deux équipes qui seront présentes à ce stade de la compétition empocheront la somme de 15 millions d'euros et le vainqueur final touchera 4 millions d'euros supplémentaires. Il faut rappeler que ces montants s'ajoutent à ceux accumulés par chaque club depuis le début de cette édition 2020-2021, qui sont répartis de la manière suivante :

Participation à la phase de poules : 15,25 millions d'euros

Victoire lors de la phase de poules : 2,7 millions d'euros

Match nul lors de la phase de poules : 900 000 euros

Participation aux 8e de finale : 9,5 millions d'euros

Participation aux quarts de finale : 10,5 millions d'euros

Après la phase de groupes qui s'est disputée du 20 octobre au 9 décembre 2020, le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA : les 8e de finale ont eu lieu les 16-17 et 23-24 février (aller), puis les 9-10 et 16-17 mars 2021 (retour), les quarts de finale les 6-7 avril (aller) et 13-14 avril (retour), tandis que les demi-finales étaient programmées les 27-28 avril (aller) et les 4-5 mai (retour). Quant à la finale, elle est prévue le samedi 29 mai 2021, au stade olympique Atatürk d'Istanbul, en Turquie.

Demi-finales aller

Mardi 27 avril (21h) : Real Madrid - Chelsea

Mercredi 28 avril (21h) : PSG - Manchester City

Demi-finales retour

Mardi 4 mai (21h) : Manchester City - PSG

Mercredi 5 mai (21h) : Chelsea - Real Madrid

Samedi 29 mai 2021 (20h45) : Finale

Après l'arrêt de Téléfoot (groupe Mediapro), la retransmission de la deuxième partie de cette Ligue des champions 2020-2021 de football est proposée uniquement sur RMC Sport, qui assure depuis deux ans la diffusion TV de la compétition dans l'Hexagone. A partir de la saison 2021-2022 et jusqu'en 2024, ce sont Canal+ et beIN Sports qui récupéreront les droits de diffusion TV. La finale de la compétition continuera, elle, à bénéficier d'une retransmission sur une chaîne en clair, prévue cette année sur TF1.

Découvrez les résultats des derniers matchs en date dans cette Ligue des champions, dont les demi-finales se terminent ce mercredi soir :