Tirage au sort de la Ligue des champions : heure, chaîne TV, chapeaux… Les infos

LIGUE DES CHAMPIONS. Le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des champions de foot est prévu ce lundi 14 décembre 2020. Diffusion TV, Sur quelle chaîne et à quelle voir la cérémonie en direct ? Découvrez aussi la composition des chapeaux et les adversaires possibles du PSG.

[Mis à jour le 13 décembre 2020 à 14h41] L'heure du tirage au sort a bientôt sonné pour les seize équipes qualifiées en 8e de finale de la Ligue des champions, qui attendent avec impatience de connaître l'identité de leur adversaire. Ces clubs savent déjà qui elles n'affronteront pas puisque le règlement prévoit que les premiers de groupe, les formations issues de la même poule et celles appartenant à la même fédération (par exemple Chelsea et Liverpool) ne pourront pas être opposées. Le PSG, dernier représentant français après les éliminations de Marseille et de Rennes, ne pourra donc pas jouer contre le RB Leipzig, qu'il a rencontré au premier tour, ni le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, le Borussia Dortmund et la Juventus Turin. Voici la liste des adversaires possibles du Paris Saint-Germain, vice-champion d'Europe en titre :

FC Barcelone

Atlético de Madrid

Borussia Mönchengladbach

FC Porto

Atalanta Bergame

FC Séville

Lazio Rome

La cérémonie du tirage au sort des 8èmes de finale de la Ligue des champions démarrera à 12 heures, ce lundi 14 décembre 2020, depuis le siège de l'UEFa, à Nyon (Suisse) et devrait durer une vingtaine de minutes.

L'UEFA a réparti les seize qualifiés pour ces huitièmes de finale en deux chapeaux en vue du tirage au sort, les équipes étant présentes dans le même pot ne pouvant s'affronter. Par ailleurs, deux clubs issus d'une même poule ou du même pays ne pourront pas non plus être opposées. Les formations qui ont terminé en tête du classement de leur groupe sont placées dans le premier chapeau.

Chapeau 1 : Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus Turin, PSG

: Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus Turin, PSG Chapeau 2 : Atlético de Madrid, Borussia Mönchengladbach, FC Porto, Atalanta Bergame, FC Séville, Lazio Rome, FC Barcelone, RB Leipzig

Ce tirage au sort des 8èmes de finale de la Ligue des champions ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce lundi. Pour regarder la cérémonie, rendez-vous sur la chaîne Téléfoot ou sur RMC Sport 1, qui assureront la cérémonie en direct (le programme TV).

Pour regarder ce tirage au sort en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site web de l'UEFA, qui proposera la retransmission en live et en vidéo (accès gratuit).

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce lundi, sur cette page, ce tirage en direct commenté. Vous pourrez aussi découvrir, avant la cérémonie, les dernières infos en live et, après le résultat, le calendrier complet des matchs.