Ligue des Champions UEFA : le Bayern accroché, Liverpool prend une option... Tous les résultats

Ligue des Champions UEFA. Alors que Liverpool a fait le travail sur la pelouse de l'Inter Milan, le Bayern a été accroché à la surprise générale par Salzbourg.

Malgré un gros match, l'Inter Milan s'est incliné 2-0 sur sa pelouse face à Liverpool et se complique sérieusement la tache pour une éventuelle qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. "On a fait un grand match, mais on n'a pas été récompensé par un but et, à la première déconcentration, ils ont marqué. Je suis très fier de mon équipe. Cela a vraiment été une très grande soirée, c'est vraiment dommage pour le résultat. On aurait mérité autre chose. On a tenu tête contre une des deux meilleures équipes d'Europe. Mais on sait que cela peut arriver, c'est le football, mais cela doit nous donner confiance pour la suite. Cela doit être un point de départ" a analysé Simone Inzaghi. Dans l'autre rencontre, le Bayern, encore une fois favori de cette Ligue des champions, a failli sur la pelouse de Salzbourg en concédant de nombreuses erreurs selon son entraîneur. "On ne peut pas comparer avec notre match à Bochum (perdu 4-2 samedi) mais dans l'ensemble nous avons fait trop d'erreurs. Sur le but adverse, c'était une situation relativement facile à défendre. (Kingsley) Coman a vraiment été bon en deuxième période. On peut vivre avec ce match nul, mais au retour il faudra qu'on débute le match comme ce soir en deuxième période. "

La phase de groupes de la Ligue des champions de football se dispute du mardi 14 septembre 2021 au mercredi 8 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du mardi 15 février 2022 au mercredi 4 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le samedi 28 mai 2021 au Stade de Saint-Pétersbourg, en Russie. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Phase de groupes

14 et 15 septembre

28 et 29 septembre

19 et 20 octobre

2 et 3 novembre

23 et 24 novembre

7 et 8 décembre

Phase à élimination directe

Huitièmes de finale

15 et 16 février (aller)

22 et 23 février (retour)

Quarts de finale

5 et 6 avril (aller)

12 et 13 avril (retour)

Demi-finales

26 et 27 avril (aller)

3 et 4 mai (retour)

Finale

Samedi 28 mai 2022

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions 2021-2022. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants. TF1 diffusera en clair la finale prévue le 28 mai 2022.