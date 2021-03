Tirage au sort de la Ligue des champions : date, heure, diffusion TV et adversaires possibles du PSG

TIRAGE LIGUE DES CHAMPIONS. Le PSG sera fixé vendredi, à l'issue du tirage au sort, sur l'identité de son adversaire en quart de finale de la Champions League. Qui sont les qualifiés ? A quelle heure et sur quelle chaîne sera proposée la retransmission de la cérémonie ? Voici ce qu'il faut savoir.

[Mis à jour le 17 mars 2021 à 10h52] Après deux années d'absence à ce stade de la compétition, le Real Madrid est de retour en quart de finale de la Ligue des champions, après sa victoire face à l'Atalanta Bergame (3-1), qui vient s'ajouter son succès du match aller (0-1). Pas de problème non plus pour Manchester City qui a dominé hier soir le Borussia Mönchengladbach (2-0), après avoir déjà remporté la première manche en Allemagne sur le même score. Ces deux clubs rejoignant la liste des qualifiés et celle des adversaires possibles du PSG lors du prochain tour. Les deux derniers quarts de finalistes seront connus ce mercredi, après les matchs retour entre le Bayern Munich et la Lazio Rome (victoire 4-1 des Bavarois à l'aller), et entre Chelsea et l'Atlético Madrid (victoire 1-0 des Blues à l'aller), et participeront au tirage au sort, prévu vendredi au siège de l'UEFA.

Six des huit clubs qui participeront au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions (6-7 avril et 13-14 avril) sont donc désormais connus. La liste des qualifiés :

PSG

Liverpool

FC Porto

Borussia Dortmund

Real Madrid

Manchester City

La date et l'heure du tirage au sort des quarts de finale de cette Ligue des champions 2020-2021 ont été fixées il y a plusieurs mois. La cérémonie aura lieu ce vendredi 19 mars 2021, à partir de 12 heures, au siège de l'UEFA, à Nyon (Suisse). Ce tirage sera intégral, ce qui signifie notamment que deux équipes d'une même pays pourront potentiellement s'affronter, et sera mêlé à celui des demi-finales. Ainsi, chaque club connaitre son tableau et ses adversaires potentiels jusqu'à la finale, prévue le 29 mai prochain.

Le tirage au sort de ces quarts de finale de la Ligue des champions 2020-2021 sera proposé vendredi sur la chaîne RMC Sport 1 (disponible sur abonnement), qui assure depuis deux ans la diffusion TV des matchs de la compétition dans l'Hexagone. Rassurez-vous, la retransmission de la cérémonie sera également proposée gratuitement, en streaming, sur le site Internet de l'UEFA.