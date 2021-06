"Euro 2021 : la France se teste, l'Allemagne se rassure, l'actu en direct"

EURO 2021. A trois jours du début du championnat d'Europe des nations de foot, les pays qualifiés disputent leurs derniers matchs de préparation. L'équipe de France affronte ce soir la Bulgarie et débutera la compétition mardi prochain contre l'Allemagne, qui a fait le plein de confiance hier contre la Lettonie. Calendrier, groupes, diffusion TV… Voici ce qu'il faut savoir avant l'Euro.

Le Covid-19 perturbe la préparation de l'Espagne et du Portugal La crise sanitaire, qui avait contraint l'an passé les organisateurs à décaler cet UEFA Euro 2020 à l'été 2021, s'est une nouvelle fois invitée dans l'actualité du foot européen ces derniers jours, après l'annonce du test positif au Covid-19 du milieu de terrain espagnol Sergio Busquets. Dans la foulée, l'ensemble des joueurs ainsi que le staff de la Roja ont été placés en quarantaine mais aucun des coéquipiers du milieu de terrain du Barça n'a, depuis, été testé positif. Luis Enrique et ses hommes devraient donc pouvoir disputer normalement la compétition (premier match contre la Suède le 14 juin). A noter que cette petite situation de crise a également affecté le Portugal, qui avait joué un match amical face à l'Espagne vendredi dernier. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont également été placés à l'isolement mais tous ont été testé négatifs lundi.

Le dernier test du Portugal prévu demain Dernier adversaire de la France lors de phase de poules de cet Euro 2021, le Portugal, tenant du titre (victoire en 2016 en finale face aux Bleus), aborde la compétition plutôt en confiance après un nul plutôt solide face à l'Espagne, vendredi dernier, à l'occasion de son premier match de préparation. La sélection lusitanienne présente sur le papier un onze impressionnant, avec notamment Ruben Dias, Cancelo, Guerreiro, Fonte ou Pepe en défense centrale, Bruno Fernandes, Renato Sanches, Danilo Pereira et Bernardo Silva au milieu de terrain, ou encore Cristiano Ronaldo, Joao Felix et Diego Jota en attaque. Charge désormais au sélectionneur par Fernando Santos de trouver la bonne formule. Le dernier match de préparation face à Israël, prévu ce jeudi, sera à ce titre riche en enseignements.

La Hongrie, autre adversaire des Bleus, opposé ce soir à l'Irlande L'équipe de France sera donc opposé dans le groupe F de l'Euro 2021, à l'Allemagne mais aussi à la Hongrie at au Portugal. La sélection magyar fera figure de Petit Poucet dans cette poule, face au champion du monde et au champion d'Europe en titre à une Mannschaft vainqueur de la Coupe du monde en 2014. Les Hongrois restent toutefois sur dix matchs sans défaite et vont tenter de profiter de leur dernier match de préparation,, ce soir, contre l'Irlande, pour peaufiner leur équipe-type, en l'absence de deux de leurs meilleurs joueurs, Kalmar et Szoboszlai, qui ont déclaré forfait pour le championnat d'Europe.

L'Allemagne a fait le plein de confiance Premier adversaire de la France dans cet Euro 2021, mardi prochain, l'Allemagne était en quête de repères ces dernières semaines et s'est plutôt rassurée hier, lors de son dernier match de préparation. Face à une équipe certes modeste, la Lettonie, les hommes de Joachim Löw se sont effet imposés sur le score sans appel de 7-1, grâce à des buts de Gosens, Gundogan, Müller, Gnabry, Werner, Sané et Ozols contre son camp, et ont surtout engrangé de la confiance sur le plan du jeu, grâce notamment à une bonne animation des côtés, facilitée en partie par le repositionnement de Joshua Kimmich sur le flanc droit. "Nous avons fait beaucoup de bonnes choses, avec de bonnes intentions, a noté le sélectionneur allemand après la rencontre. Nous devons encore améliorer l'intensité et le pressing mais devant le but, nous avons été plus efficaces. C'était un de nos sujets de préoccupation ces derniers mois, nous nous rendions la vie difficile en ne concrétisant pas nos occasions".