Ballon d'or 2020 : le trophée annulé, France Football s'explique

BALLON D'OR. L'organisateur du Ballon d'or a annoncé ce lundi que le trophée ne serait pas remis en 2020, "faute de conditions équitables". Pour la première fois depuis 1956, il y aura donc une ligne blanche sur le palmarès.

[Mis à jour le 20 juillet 2020 à 15h40] Les conséquences de la pandémie de coronavirus continuent de produire des conséquences sur l'actualité sportive en général dans cette année 2020 si particulière. Ce lundi, ce n'est pas le report d'un grand tournoi qui a été annocée mais l'annulation d'une cérémonie très attendu, celle du Ballon d'or 2020, censée récompenser le meilleur joueur de foot des douze mois écoulés. L'organisateur France Football explique aujourd'hui sur son site Internet : "À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le Ballon d'Or France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes (...) Pourquoi ? Parce qu'une année aussi singulière ne peut – ni ne doit – être traitée comme une année ordinaire. Dans le doute, mieux vaut s'abstenir que s'entêter (...) Parce que le trophée du Ballon d'Or véhicule des valeurs autres que la seule excellence sportive (...) Parce que l'équité qui prévaut pour ce titre honorifique ne pourrait être préservée, notamment au niveau statistique et également de la préparation (...) Parce que nous ne souhaitions pas apposer au palmarès une astérisque indélébile du style " trophée remporté dans des circonstances exceptionnelles dues à la crise sanitaire du Covid-19".

France Football indique également, pour expliquer ce choix d'annuler le Ballon d'or 2020, que la période effective de compétition dans tous les pays, réduite cette année aux mois de janvier et février, n'est pas suffisante pour évaluer "le meilleur" joueur. Par ailleurs, les votants "ont pu être distraits ou détournés de leur mission d'observation en raison d'autres priorités et urgences à gérer". Lionel Messi et Megan Rapinoe, lauréats l'an dernier, n'auront donc pas de successeur dans l'immédiat et il faudra attendre 2021 pour connaître les prochains vainqueurs puisque cette annulation est bien une "parenthèse" selon les termes du communiqué des organisateurs. De son côté, le FC Barcelone, le club de Lione Messi, a réagi par un tweet en forme de clin d'oeil, où figure une photo de l'attaquant argentin et le texte suivant : "Nous comprenons. De plus, tout le monde sait qui est le meilleur".

We understand.



Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020

En savoir plus sur le Ballon d'or

Découvrez le classement complet du Ballon d'or 2019, décerné en décembre dernier à l'Argentin Lionel Messi, vainqueur devant le Néerlandais Virgil Van Dijk et le Portugais Cristiano Ronaldo :

1er : Lionel Messi (Argentine/Barcelone), 686 points

2e : Virgil Van Dijk (Pays-Bas/Liverpool), 679 points

3e : Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus Turin), 476 points

4e : Sadio Mané (Sénégal/Liverpool), 347 points

5e : Mohamed Salah (Egypte/Liverpool), 178 points

6e : Kylian Mbappé (France/PSG), 89 points

7e : Alisson Becker (Brésil/Liverpool), 67 points

8e : Robert Lewandowski (Pologne/Bayern), 44 points

9e : Bernardo Silva (Portugal/Manchester City), 41 points

10e : Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City), 33 points

11e : Frenkie De Jong (Pays-Bas/Barcelone), 31 points

12e : Raheem Sterling (Angleterre/Manchester City), 30 points

13e : Eden Hazard : (Belgique/Real Madrid), 25 points

14e : Kevin De Bruyne : (Belgique/Manchester City), 14 points

15e : Matthijs De Ligt : (Pays-Bas/Juventus Turin), 13 points

16e : Sergio Aguero (Argentine/Manchester City), 12 points

17e : Roberto Firmino (Brésil/Liverpool), 11 points

18e : Antoine Griezmann (France/FC Barcelone), 9 points

19e : Trent Alexander-Arnold (Angleterre/Liverpool), 8 points

20e ex-aequo : Dusan Tadic (Serbie/Ajax Amsterdam), 5 points

20e ex-aequo : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Arsenal), 5 points

22e : Heung-Min Son (Corée du Sud/Tottenham), 4 points

23e : Hugo Lloris (France/Tottenham), 3 points

24e ex-aequo : Kalidou Koulibaly (Sénégal/Naples), 2 points

24e ex-aequo : Marc-André Ter Stegen (Allemagne/FC Barcelone), 2 points

26e ex-aequo : Georgino Wijnaldum (Pays-Bas/Liverpool), 1 point

26e ex-aequo : Karim Benzema (France/Real Madrid), 1 point

28e ex-aequo : Joao Felix (Portugal/Atlético Madrid), 1 point

28e ex-aequo : Marquinhos (Brésil/PSG), 0 point

28e ex-aequo : Donny Van de Beek (Pays-Bas/Ajax Amsterdam), 0 point

La cérémonie de remise du Ballon d'or 2019,, en décembre, avait également été l'occasion de décerner d'autres trophées, notamment le Ballon d'or féminin, remporté par l'Américaine Megan Rapinoe qui a été désignée meilleur joueuse du monde. Le classement complet du Ballon d'or féminin 2019 :

1ère : Megan Rapinoe (Etats-Unis/Seattle Reign), 230 points

2e : Lucy Bronze (Angleterre/Olympique Lyonnais), 94 points

3e : Alex Morgan (Etats-Unis/Orlando Pride), 68 points

4e : Ada Hegerberg (Norvège/Olympique Lyonnais), 67 points

5e : Vivianne Miedema (Pays-Bas/Arsenal), 38 points

6e : Wendie Renard (France/Olympique Lyonnais), 32 points

(France/Olympique Lyonnais), 32 points 7e : Sam Kerr (Australie/Chicago), 27 points

8e : Rose Lavelle (Etats-Unis/Washington Spirit), 19 points

9e : Ellen White (Angleterre/Manchester City), 18 points

10e : Dzsenifer Maroszan (Allemagne/Olympique Lyonnais), 16 points

11e ex-aequo : Amandine Henry (France/Olympique Lyonnais), 13 points

(France/Olympique Lyonnais), 13 points 11e ex-aequo : Sari van Veenendaal (Pays-Bas/Arsenal puis Atlético de Madrid), 13 points

13e : Tobin Heath (Etats-Unis/Portland), 11 points

14e ex-aequo : Pernille Harder (Danemark/Wolfsburg), 10 points

14e ex-aequo : Lieke Martens (Pays-Bas/Barcelone), 10 points

16e ex-aequo : Kosovar Asllani (Suède/CD Tacon), 6 points

16e ex-aequo : Nilla Fischer (Suède/Wolfsbourg), 6 points

16e ex-aequo : Marta (Brésil/Orlando), 6 points

19e : Sofia Jakobsson (Suède/CD Tacon), 4 points

20e : Sarah Bouhaddi (France/Olympique Lyonnais), 0 point

Le trophée Kopa du meilleur jeune (footballeur de moins 21 ans) avait également été remis pendant la cérémonie du Ballon d'or. Le trophée avait été remporté en 2018 par Kylian Mbappé, qui avait atteint la limite d'âge en 2019. C'est le Hollandais Matthijs de Ligt (Juventus Turin, ex-Ajax Amsterdam) qui lui a succédé au palmarès. Le classement complet du Trophée Kopa 2019 :

1er : Matthis De Ligt (HOL, Ajax Amsterdam puis Juventus), 58 points

2e : Jadon Sancho (ANG, Borussia Dortmund), 49 points

3e : Joao Félix (POR, Benfica puis Atlético de Madrid), 41 points

4e : Vinicius Junior (BRE, Real Madrid), 17 points

5e : Andreyi Lounine (RUS, Leganés puis Valladolid), 9 points

6e : Mattéo Guendouzi (FRA, Arsenal), 5 points

6e ex-aequo : Kai Havertz (ALL, Bayer Leverkusen), 5 points

8e : Moise Kean (ITA, Juventus puis Everton), 3 points

9e : Samuel Chukwueze (NGA, Villarreal), 1 point

9e ex-aequo : Kang-in Lee (CDS, Valence), 1 point

Pour la première fois, un trophée du meilleur gardien de but, baptisé trophée Yachine (en hommage au Russe Lev Yachine, seul gardien à avoir inscrit son nom au palmarès du Ballon d'or, en 1963) avait aussi été attribué à l'occasion de cette cérémonie de remise du Ballon d'or 2019. C'est le Brésilien Alisson Becker ( Liverpool) qui s'était adjugé le trophée. Le classement complet du trophée Yachine 2019 :

1er : Alisson Becker (BRE, Liverpool), 795 points

2e : Marc-André ter Stegen (ALL, FC Barcelone), 284 points

3e : Ederson (BRE, Manchester City), 142 points

4e : Jan Oblak (SLN, Atlético de Madrid), 131 points

5e : Hugo Lloris (FRA, Tottenham), 80 points

6e: Manuel Neuer (ALL, Bayern Munich), 52 points

7e : André Onana (CAM, Ajax Amsterdam), 41 points

8e : Kepa Arrizabalaga (ESP, Chelsea), 29 points

9e : Wojciech Szczesny (POL, Juventus), 24 points

10e : Samir Handanovic (SLN, Inter Milan), 6 points

Les règles du vote concernant le Ballon d'or sont habituellement les suivantes : 176 journalistes de 176 pays différents sont chargés par France Football de livrer un classement de 1 à 5 et en attribuant 6 points pour le premier, 4 points pour le deuxième, 3 points pour le troisième, 2 points pour le quatrième et 1 point pour le cinquième. La période de vote dure plusieurs semaines. Pour le Ballon d'or féminin, France Football réunissait l'an passé 43 votants, tandis que pour le trophée Kopa, remis au meilleur joueur de moins de 21 ans, ce sont les anciens gagnants du trophée qui étaient invités à s'exprimer. Cette année, un nouveau trophée faisait son apparition, récompensant le meilleur gardien : le trophée Lev Yachine, en hommage au mythique footballeur russe, seul gardien de but à figurer au palmarès du Ballon d'or. Le vote était confié à 176 journalistes.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Découvrez le palmarès récent du Ballon d'or largement dominé par l'Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo :