Ballon d'Or 2023 : 30 nommés et des surprises ? Horaire et chaîne TV

La liste des 30 nommés au Ballon d'Or sera dévoilée ce mercredi 6 septembre : comment suivre la cérémonie ?

Qui succèdera à Karim Benzema ? Ce mercredi 6 septembre, les 30 nommés du Ballon d'Or 2023 seront dévoilés en direct sur la Chaîne L'Equipe à partir de 18h30. Les joueurs de Manchester City devraient garnir la liste après leur triplé historique lors de la saison 2022-2023 (Ligue des Champions, Premier League, FA Cup) : Rodri, Bernardo Silva, Grealish, Stones, Alvarez et Gundogan (parti au FC Barcelone) devraient figurer dans la liste des 30 nommés. Surtout, Erling Haaland, déjà auteur de 34 buts toutes compétitions confondues en 2023, est l'un des deux favoris au trophée décerné par France Football. Mais le candidat numéro un demeure Lionel Messi, vainqueur de sa première Coupe du Monde en décembre et élu meilleur joueur de la compétition, qui compte déjà sept Ballons d'Or à son palmarès. Si sa fin de saison au PSG a été très décevante, il retrouve des couleurs sur les terrains de soccer aux Etats-Unis sous le maillot de l'Inter Miami, puisqu'il les a menés à la victoire en Leagues Cup.

Côté français, Karim Benzema devrait céder son trophée après une saison plus compliquée individuellement et collectivement avec le Real Madrid (demi-finaliste de la Ligue des Champions et second en championnat), avant son départ en Arabie Saoudite à Al-Ittihad. On retrouvera évidemment Kylian Mbappé, qui a marqué de son empreinte la Coupe du Monde avec son triplé malheureux en finale, et qui peut prétendre au podium de ce Ballon d'Or. Antoine Griezmann, 3e du Ballon d'Or en 2018 mais absent du classement depuis 2019, devrait retrouver a minima le top 30 après une belle saison à l'Atletico. Osimhen, Kvaratskhelia et Vinicius Jr pourraient aussi prétendre à une très belle place dans le classement.

Ce soir, seront également révélées les 30 nominées pour le Ballon d'Or féminin, dont la favorite est Aitana Bonmati, qui a récemment guidé l'Espagne à son sacre historique à la Coupe du Monde après avoir réalisé le triplé avec le FC Barcelone (Ligue des Champions, Liga F, Supercoupe d'Espagne). Alexia Putellas, double vainqueur du trophée, ne devrait pas être une candidate cette année en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur l'ayant écartée des terrains pour la majeure partie de l'année. Les 10 nominés pour le trophée Kopa (meilleur joueur de moins de 21 ans) et les 10 nominés pour le trophée Yachine (meilleur gardien) seront également dévoilés ce soir.

La liste des 30 nommés au Ballon d'Or 2023 sera dévoilée à partir de 18h30 et jusqu'à environ 21h, en même temps que les 30 nommées au Ballon d'Or féminin. Les 10 nommés pour le trophée Yachine de meilleur gardien et ceux désignés pour le trophée Kopa de meilleur jeune joueur seront dévoilés durant la même cérémonie.

La cérémonie sera retransmise sur La Chaîne L'Equipe dans une édition spéciale de L'Equipe de Greg.

Quel est le classement du Ballon d'Or 2022 ?

Karim Benzema a été sacré Ballon d'Or 2022 et devient le 5e joueur français de l'histoire titré après Papin, Zidane, Platini et Kopa, voici le classement complet :

1er : Karim Benzema (FRA/Real Madrid)

2e : Sadio Mané (SEN/Liverpool / Bayern Munich)

3e : Kevin De Bruyne (BEL/Man City)

4e : Robert Lewandowski (POL/ FC Barcelone)

5e : Mohamed Salah (EGY/LIV)

6e : Kylian Mbappé (FRA/PSG)

7e : Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid)

8e : Vinicius Jr (BRE/ Real Madrid)

9e : Luka Modric (CRO/ Real Madrid)

10e : Erling Haaland (NOR/Dortmund/ Manchester City)

11e : Son Heung-min (CDS, Tottenham)

12e : Riyad Mahrez (ALG, Manchester City)

13e : Sébastien Haller (CIV, Ajax puis Borussia Dortmund)

14e ex-aequo : Fabinho (BRE, Liverpool)

14e ex-aequo : Rafael Leao (POR, AC Milan)

16e : Virgil Van Dijk (HOL, Liverpool)

17e ex-aequo : Casemiro (BRE, Real Madrid)

17e ex-aequo : Luis Diaz (COL, FC Porto puis Liverpool)

17e ex-aequo : Dusan Vlahovic (SER, Fiorentina puis Juventus)

20e : Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United)

21e : Harry Kane (ANG, Tottenham)

22e ex-aequo : Trent Alexander-Arnold (ANG, Liverpool)

22e ex-aequo : Phil Foden (ANG, Manchester City)

22e ex-aequo : Bernardo Silva (POR, Manchester City)

25e ex-aequo : Antonio Rüdiger (ALL, Chelsea puis Real Madrid)

25e ex-aequo : Christopher Nkunku (FRA, RB Leipzig)

25e ex-aequo : Darwin Nunez (URU, Benfica puis Liverpool)

25e ex-aequo :Mike Maignan (FRA, AC Milan)

25e ex-aequo : Joshua Kimmich (ALL, Bayern Munich)

25e ex-aequo : Joao Cancelo (POR, Manchester City)

Quel est le classement du Ballon d'Or féminin 2022 ?

Alexia Putellas, la joueuse du FC Barcelone a été sacrée pour la deuxième fois consécutive en 2022. Elle est la première de l'histoire à obtenir une telle consécration. "C'est magique ! Avec le premier j'ai découvert ce que c'était que le Ballon d'Or. L'avoir à nouveau aujourd'hui, ça me rend unique. L'objectif maintenant, c'est de me remettre en forme, me remettre à niveau, voire mieux car je ne veux pas dire adieu à tout ça" avait-t-elle expliqué lors de la cérémonie. Le classement :

1. Alexia Putellas (ESP, 28 ans ; FC Barcelone)

2. Beth Mead (ANG, 27 ans ; Arsenal)

3. Sam Kerr (AUS, 28 ans ; Chelsea)

4. Lena Oberdorf (ALL, 20 ans ; Wolfsburg)

5. Aitana Bonmati (ESP, 24 ans ; FC Barcelone)

6. Alexandra Popp (ALL, 31 ans ; Wolfsburg)

7. Ada Hegerberg (NOR, 27 ans ; Lyon)

8. Wendie Renard (FRA, 32 ans ; Lyon)

9. Catarina Macario (USA, 22 ans ; Lyon)

10. Lucy Bronze (ANG, 30 ans ; Manchester City/FC Barcelone)

11. Vivianne Miedema (HOL, 26 ans ; Arsenal)

12. Christiane Endler (CHL, 31 ans ; Lyon)

13. Alex Morgan (USA, 33 ans ; Orlando Pride/San Diego Wave)

14. Selma Bacha (FRA, 21 ans ; Lyon)

15. Millie Bright (ANG, 28 ans ; Chelsea)

16. Asisat Oshoala (NGA, 27 ans ; FC Barcelone)

17. Marie-Antoinette Katoto (FRA, 23 ans ; Paris-SG)

18. Trinity Rodman (USA, 20 ans ; Washington Spirit)

19. Fridolina Rolfo (SUE, 28 ans ; FC Barcelone)

20. Kadidiatou Diani (FRA, 27 ans ; Paris-SG)

Quand aura lieu le Ballon d'Or 2023 ?

La cérémonie du Ballon d'Or 2023 devrait couronner l'un des artisans de la prochaine Coupe du monde, moment clé de la saison 2022-2023. Le trophée devrait être une nouvelle fois remis au Théâtre du Chatelet le 30 octobre.