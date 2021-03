Equipe de France de foot : quelle liste des 23 pour l'Euro ? Quel calendrier en 2021 ?

EQUIPE DE FRANCE. Les matchs de l'équipe de France de football prévus en ce mois de mars devraient permettre à Didier Deschamps d'affiner son groupe en vue de l'Euro 2021. Les Bleus disputent mercredi leur dernier match avant l'annonce de la liste des 23, prévue en mai.

[Mis à jour le 30 mars 2021 à 11h23] Après le match nul contre l'Ukraine puis la victoire au Kazakhstan, l'équipe de France de foot dispute mercredi, en Bosnie-Herzégovine, son dernier match dans cette séquence de mars, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. L'enjeu pour les Bleus sera de conforter leur première place au classement du groupe C, mais aussi, pour certains d'entre eux, de convaincre Didier Deschamps de les intégrer dans sa liste des 23 pour l'Euro 2021. Si Le sélectionneur a sans doute déjà une bonne idée de la composition de son groupe, quelques joueurs restent en balance à plusieurs postes. Rappelons que pour ce rassemblement du mois de mars, Didier Deschamps a dressé une liste de 26 joueurs (il ne pourra en retenir que 23 pour le championnat d'Europe) :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Mike Maignan (Lille), Alphonse Areola (Fulham).

: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Mike Maignan (Lille), Alphonse Areola (Fulham). Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Olympique Lyonnais), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Clément Lenglet (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea), Ferland Mendy (Real Madrid).

: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Olympique Lyonnais), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Clément Lenglet (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea), Ferland Mendy (Real Madrid). Milieux de terrain : Moussa Sissoko (Tottenham), N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Tanguy Ndombélé (Tottenham).

: Moussa Sissoko (Tottenham), N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Tanguy Ndombélé (Tottenham). Attaquants : Wissam Ben Yedder (Monaco), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Anthony Martial (Manchester United), Kingsley Coman (Bayern Munich), Thomas Lemar (Atletico Madrid), Ousmane Dembélé (FC Barcelone).

Le rassemblement de novembre dernier et celui de ce mois de mars 2021 ont permis à Didier Deschamps de faire avancer sa réflexion concernant la constitution de cette liste des 23. Comme c'est le cas actuellement, des aléas (blessures, méformes) peuvent survenir d'ici le début de l'Euro l'été prochain, mais des tendances se sont dessinées. Chez les gardiens de but, Lloris, Mandanda et Maignan ne semblent pas pouvoir être inquiétés. Du côté des défenseurs, le seul véritable suspense semble concerner le poste de deuxième latéral droit derrière Benjamin Pavard, mais Léo Dubois semble avoir l'avantage sur Ferland Mendy. Au milieu de terrain, Paul Pogba, N'Golo Kanté et Adrien Rabiot semblent partants certains. Corentin Tolisso est également apprécié par Deschamps, mais le joueur du Bayern Munich, blessé, n'est pas du tout d'être rétabli à temps pour l'Euro. Steven Nzonzi, Eduardo Camavinga, Moussa Sissoko et Tanguy Ndombele postulent aux places restantes. Sur le front offensif, Mbappé, Coman, Griezmann, Giroud et Martial pourraient être accompagnés par Ousmane Dembélé, qui a marqué des points récemment. Dans l'hypothèse où une septième place serait à prendre, elle se jouerait sans doute entre entre Wissam Ben Yedder, Marcus Thuram, voire Thomas Lemar ou Nabil Fekir. La liste des 23 possible pour l'Euro :

Gardiens (3) : Lloris, Mandanda, Maignan

Défenseurs (8) : Pavard, Dubois, Varane, Zouma, Kimpembe, Lenglet, Hernandez, Digne.

Milieux de terrain (5) : Pogba, Camavinga, Kanté, Rabiot, Sissoko

Attaquants (7) : Mbappé, Coman, Griezmann, Giroud, Martial, O. Dembélé, Ben Yedder

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'équipe de France de football sera sur trois fronts en 2021, avec les premiers matchs éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, puis la préparation et la phase finale de l'Euro 2020, et le Final Four de la Ligue des nations. Le calendrier et les résultats des matchs des Bleus :