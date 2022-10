DIRECT. Ligue 1 2022-2023 : Paris leader, Lyon dans le dur, résultats et classement

Ligue 1. Le match entre le RC Lens et l'Olympique Lyonnais s'est achevé ce dimanche 2 octobre 2022 sur le score de 1 à 0. Tous les résultats, le classement et les dernières infos sur la Ligue 1 en direct.

08:45 - Chaibi : "On avait besoin de gagner" Les supporters du Toulouse Football Club se souviendront de cette 9e journée de Ligue 1. Les hommes de Philippe Montanier l'ont largement emporté face à Montpellier (4-1) dans le derby occitan. Un succès de rang qui permet aux Toulousains de s'éloigner de la zone rouge, désormais à 4 longueurs. Au coup de sifflet final, Farès Chaibi grand artisan de la victoire du TFC avec un but et une passe décisive, était naturellement ravi par cette deuxième victoire consécutive : "On avait besoin de gagner, surtout à domicile. C'est une deuxième victoire d'affilée ici et c'est bien pour nos supporters. Ils sont incroyables. Le coach avait mis un point d'honneur sur ces trois points, car on enchaînait défaites et victoires. (...) On a été menés rapidement, mais on a un groupe qui ne lâche jamais et je pense que ça s'est vu sur ce match. On savait qu'on était touchés physiquement en première partie de saison, mais on a essayé de profiter de la trêve pour récupérer et prendre le maximum de points en deuxième partie de saison.

02/10/22 - 22:35 - Lens - Lyon : Fin du match à Lens (1-0) ! L’avantage final au score (1-0) du RC Lens est plutôt logique au regard des chiffres proposées après ce duel. Les Lensois ont en effet un léger avantage en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de frappes (7 tirs contre 1 pour Olympique Lyonnais). Lens - Lyon en direct

02/10/22 - 22:23 - Lens - Lyon : Penalty transformé par Florian Sotoca (1-0) ! Florian Sotoca n'a pas raté ce penalty et offre un point à son équipe. Nous en sommes à 1-0 dans ce Lens - Lyon ! Lens - Lyon en direct

02/10/22 - 22:22 - Lens - Lyon : Penalty pour le RC Lens ! L'arbitre siffle un penalty pour du RC Lens. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Stade Bollaert-Delelis. Lens - Lyon en direct

02/10/22 - 22:22 - Lens - Lyon : L'arbitre a tranché ! La décision est tombée pour le RC Lens : et c'est un penalty qui est sifflé par Benoit Bastien après un appel à la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps ! Lens - Lyon en direct

02/10/22 - 22:21 - Lens - Lyon : Benoit Bastien va-t-il siffler un penalty pour le RC Lens ? Se dirige-t-on vers un penalty ? Benoit Bastien a un doute sur le dernier fait de jeu et va vérifier auprès des assistants vidéo. Lens - Lyon en direct

02/10/22 - 22:06 - Lens - Lyon : Benoit Bastien a pris sa décision ! Après avoir consulté la vidéo pour un geste litigieux dans la surface, Benoit Bastien fait part de sa décision définitive : pas de penalty pour @competitor_article@competitor. Lens - Lyon en direct

02/10/22 - 22:06 - Lens - Lyon : Benoit Bastien va-t-il siffler un penalty pour @competitor_article@competitor ? Se dirige-t-on vers un penalty ? Benoit Bastien a un doute sur la dernière action et consulte la vidéo. Lens - Lyon en direct

02/10/22 - 21:46 - Lens - Lyon : Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, à Lens. Le score est de 0-0. Lens - Lyon en direct

02/10/22 - 21:30 - Lens - Lyon : La mi-temps est sifflée au Stade Bollaert-Delelis L'Olympique Lyonnais résiste tant bien que mal : à la mi-temps, la possession de balle est nettement en faveur du RC Lens (60% contre 40% pour l'Olympique Lyonnais), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour l'Olympique Lyonnais, mais le score est de parité (0-0). Lens - Lyon en direct

02/10/22 - 20:45 - Lens - Lyon : Début du match Lens - Lyon ! La rencontre est lancée à Lens, où l’arbitre vient de donner le coup d’envoi de Lens - Lyon. Lens - Lyon en direct

02/10/22 - 20:30 - Rouault : "On savoure" Succès important pour Toulouse face à Montpellier pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Les Toulousains l'ont emporté (4-1) dans le derby face à leur voisin le MHSC, un concurrent direct. Après le coup de sifflet final de la rencontre, le défenseur du TFC, Anthony Rouault est revenu sur cette belle victoire au micro d'Amazon Prime Video :"Il y a eu du bon et du moins bon, c'est sûr que si on voit la fin du match, ça a été compliqué. A 10, ils ont poussé, après on menait 4-1 et on a essayé de défendre. Cette victoire contre Montpellier, au-delà du derby, c'était aussi un match contre un concurrent direct pour le classement et à domicile on s'était dit qu'une partie du championnat allait se jouer là. On savoure ces moments avec nos supporters à la fin des matches car les victoires seront de plus en plus dures à aller chercher et ils ont vraiment mis une belle ambiance. Contre Lyon ? Si on peut aller chercher une victoire, on ne va pas s'en priver."

02/10/22 - 19:45 - L’OL dans le dur C'est le choc de cette 9e journée de Ligue 1. Ce dimanche soir, Lens, 4e, reçoit l'Olympique Lyonnais, 7e. Une belle affiche à laquelle ne pourront participer Castello Lukeba, Moussa Dembélé, Romain Faivre, Corentin Tolisso mais aussi Malo Gusto. C'est donc avec une liste réduite que Peter Bosz se présente chez les Sang et Or. De mauvaise augure pour les Gones qui restent sur trois défaites consécutives en championnat et qui doivent impérativement prendre des points pour tenter de recoller au peloton de tête et mettre fin à leur spirale négative. Une nouvelle défaite ce dimanche serait historique pour les Lyonnais puisqu'il faut remonter à la saison 1990-1991 et l'OL de Raymond Domenech pour voir le club rhodanien enchaîner quatre échecs consécutifs dans l'élite.

02/10/22 - 19:04 - Lorient puissance 5 Les matchs se suivent et se ressemblent pour les Merlus. Alors qu’ils restaient sur quatre victoires consécutives en Ligue 1, les hommes de Régis Le Bris accueillaient le LOSC ce dimanche 2 octobre. Un match test face à une équipe bien classée. Et malgré l’expulsion de Douanga, Lorient n’a pas tremblé et l’a finalement emporté (2-1) malgré l´infériorité numérique. Une cinquième victoire consécutive qui permet aux Merlus d’être assurés de terminer sur le podium à l’issue de la 9e journée. Au coup de sifflet final, l’entraîneur de Lorient, Régis Le Bris, a félicité ses joueurs et mis en avant leur abnégation : "Même à 10, je n'ai pas pensé que le match était perdu, et même sur l'égalisation, on ne s'est pas écroulé, on a pu saisir la petite brèche qu'ils nous ont laissée pour l'emporter. Personne ne voyait Lorient aussi haut dans le classement (3e). On y est et on n'a rien volé. Mais on ne peut pas s'en contenter. Notre progression doit se poursuivre. On avance en défense, en projection. Et on continue à progresser dans la capacité à gérer des scénarios défavorables. Une égalisation quand on est à 10, il y a pas mal d'équipes qui s'écroulent. Sur ce plan, on est en train de franchir un cap".

02/10/22 - 18:55 - Monaco - Nantes : Très nette victoire de l'AS Monaco à domicile (4-1) Le FC Nantes a eu plutôt la maîtrise du ballon mais a cruellement manqué d’efficacité : au terme de ce match, la possession de balle est certes en faveur du FC Nantes (48%-52%), mais c’est l'AS Monaco qui a réussi davantage de tirs cadrés (7 contre 4) et qui l’emporte au final (4-1). Monaco - Nantes en direct

02/10/22 - 18:45 - Monaco - Nantes : But de Caio Henrique contre son camp (4-1) ! Le score passe à 4 à 1 au Stade Louis II. Et c'est Caio Henrique qui envoie la balle dans ses propres buts et offre un but au FC Nantes à la 79e minute dans cette 2e période. Monaco - Nantes en direct

02/10/22 - 18:24 - Monaco - Nantes : Penalty transformé par Wissam Ben Yedder (4-0) ! Et c'est Wissam Ben Yedder qui se charge de transformer ce penalty pour l'AS Monaco ! Le ballon finit dans les filets adverses et le score passe à 4 à 0 au Stade Louis II. Monaco - Nantes en direct

02/10/22 - 18:08 - Monaco - Nantes : Début de la 2e période C’est reparti entre l'AS Monaco et le FC Nantes, à Fontvieille, où Thomas Leonard donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 3-0. Monaco - Nantes en direct

02/10/22 - 17:51 - Monaco - Nantes : Les joueurs passent au vestiaire au Stade Louis II Le FC Nantes tient le ballon mais n'arrive pas à l'exploiter : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est légèrement en faveur du FC Nantes (51% contre 49%), mais c’est l'AS Monaco qui a réussi le plus grand nombre de tirs cadrés (5 contre 2) et qui a pris l’avantage à la marque (3-0). Monaco - Nantes en direct

02/10/22 - 17:33 - Monaco - Nantes : Nouveau but signé Wissam Ben Yedder à Fontvieille (3-0) ! Nous voilà à 3-0 dans ce Monaco - Nantes ! Wissam Ben Yedder fait trembler les filets à la 28e minute de jeu de cette 1e mi-temps et ajoute un point au compteur des Monégasques ! Monaco - Nantes en direct

02/10/22 - 17:11 - Monaco - Nantes : Et de deux pour l'AS Monaco grâce à Wissam Ben Yedder (2-0) ! Wissam Ben Yedder inscrit un deuxième but pour l'AS Monaco, qui fait le break à la 6e minute de jeu dans cette 1e mi-temps, au Stade Louis II. La victoire se profile pour les Monégasques ! Monaco - Nantes en direct

02/10/22 - 17:07 - Monaco - Nantes : Breel Embolo offre son premier but à l'AS Monaco (1-0) ! Nous en sommes à 1 à 0 au Stade Louis II ! L'AS Monaco ouvre la marque à la 2e minute dans cette 1e mi-temps, avec un but de Breel Embolo. Les Nantais doivent désormais réagir ! Monaco - Nantes en direct

02/10/22 - 17:07 - Toulouse - Montpellier : le Toulouse FC s'impose au Stadium de Toulouse (4-2) Le Toulouse FC a bien mené son affaire : au terme de ce match, la possession de balle est certes en faveur du Montpellier HSC (44%-56%), mais c’est le Toulouse FC qui a réussi le plus grand nombre de tirs cadrés (7 contre 5) et qui l’emporte au final (4-2). Toulouse - Montpellier en direct

02/10/22 - 17:05 - Monaco - Nantes : Thomas Leonard lance le match entre l'AS Monaco et le FC Nantes ! La rencontre est lancée à Fontvieille, où Thomas Leonard vient de donner le coup d’envoi de Monaco - Nantes. Monaco - Nantes en direct