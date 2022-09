DIRECT. Ligue 1 2022-2023 : l'OM veut reprendre la tête, calendrier et classement

15:30 - Brest se sépare de Youcef Belaïli

Le Stade Brestois a annoncé jeudi après-midi la résiliation du contrat de son international algérien Youcef Belaïli, dont le mal-être était de plus en plus voyant ces dernières semaines en Ligue 1. Arrivé en janvier dernier, Belaïli avait prolongé d'un an son contrat à la fin de la saison dernière avec Brest mais sans réussir véritablement à s'imposer. Sans avoir réussi à s'intégrer pleinement dans le Finistère, Youcef Belaïli a aussi eu un certain nombre de comportements non professionnels qui avaient tendu sa relation avec son entraîneur, Michel Der Zakarian, et son club.